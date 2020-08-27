2020-08-27 15:10:55 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağutoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü'nün "Fatih Altaylı'nın kızı da imam hatipli oldu" başlıklı haberini değerlendiren Altaylı, "Yıllarca bu ülkede İmam Hatip okullarını tümü ile kapalı tuttular.. Hatta eski yıllarda mezun olanların da puanlarını silerek, üniversiteye girişlerini zorlaştırdılar.. İHL'ler tekrar açılınca da, itibarsızlaştırmak için "İstemeyenler de zorla İHL'ye kaydediliyor" diye algı oluşturdular. Ama Fatih Altaylı dahil, bir kişinin çocuğu bile, istemeden İHL'ye gitmedi.. Bu ahlaksızlara da, attıkları iftiralar kaldı.. " ifadelerini kullandı.