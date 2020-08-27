Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 27 Ağustos 2012 “Böyle ülke gördünüz mü?" Kemalist Sözcü gazetesi, "Böyle ülke gördünüz mü?" diye manşet atmış. Biz de kendilerine soralım, "Böyle gazete gördünüz mü?" "Askeri şehit" diyorlar.. Bugün o şehitler asgariye indi.. Ama Sözcü söylesin, askeri şehit eden PKK'lıların uzantısı HDP'ye oy verilmesi çağrısı yaptılar mı, yapmadılar mı? "Böyle gazete olur mu, böyle ulusalcılık olur mu, böyle kemalistlik olur mu?" söylesinler.. "Paşası hapiste" imiş.. Paşa, işine baksaydı, PKK'yı bölye azdırmasaydı, kimin cumhurbaşkanı seçileceği ile değil, PKK'lıları etkisizleştirmek için çalışsaydı, hapise de girmeseydi.. Sözcü diyor ki: "Teröristi kucakta".. O teröristleri kucaklayan Gültan Kışanak'lara, diğer HDP'lilere oy verilmesi çağrısında bulunan kimdi? Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan değil miydi? Bekir Coşkun değil miydi? Bu kadar ahlaksızlığı yapıp, bir de şehid istismarı nasıl yapabiliyor, bu riyakarlar..