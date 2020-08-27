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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-27 15:10:55
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağutoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü'nün "Fatih Altaylı'nın kızı da imam hatipli oldu" başlıklı haberini değerlendiren Altaylı, "Yıllarca bu ülkede İmam Hatip okullarını tümü ile kapalı tuttular.. Hatta eski yıllarda mezun olanların da puanlarını silerek, üniversiteye girişlerini zorlaştırdılar.. İHL'ler tekrar açılınca da, itibarsızlaştırmak için "İstemeyenler de zorla İHL'ye kaydediliyor" diye algı oluşturdular. Ama Fatih Altaylı dahil, bir kişinin çocuğu bile, istemeden İHL'ye gitmedi.. Bu ahlaksızlara da, attıkları iftiralar kaldı.. " ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 27 Ağustos 2012 “Böyle ülke gördünüz mü?

Sözcü, 27 Ağustos 2012 “Böyle ülke gördünüz mü?" Kemalist Sözcü gazetesi, "Böyle ülke gördünüz mü?" diye manşet atmış. Biz de kendilerine soralım, "Böyle gazete gördünüz mü?" "Askeri şehit" diyorlar.. Bugün o şehitler asgariye indi.. Ama Sözcü söylesin, askeri şehit eden PKK'lıların uzantısı HDP'ye oy verilmesi çağrısı yaptılar mı, yapmadılar mı? "Böyle gazete olur mu, böyle ulusalcılık olur mu, böyle kemalistlik olur mu?" söylesinler.. "Paşası hapiste" imiş.. Paşa, işine baksaydı, PKK'yı bölye azdırmasaydı, kimin cumhurbaşkanı seçileceği ile değil, PKK'lıları etkisizleştirmek için çalışsaydı, hapise de girmeseydi.. Sözcü diyor ki: "Teröristi kucakta".. O teröristleri kucaklayan Gültan Kışanak'lara, diğer HDP'lilere oy verilmesi çağrısında bulunan kimdi? Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan değil miydi? Bekir Coşkun değil miydi? Bu kadar ahlaksızlığı yapıp, bir de şehid istismarı nasıl yapabiliyor, bu riyakarlar..

#2
Foto - Taraf, 27 Ağustos 2013 “Paketin sürprizi: Polise aşırı yetki

Taraf, 27 Ağustos 2013 “Paketin sürprizi: Polise aşırı yetki" Bugünlerde Takviye amaçlı kurulan polis ekibine karşı çıkanlar, 7 yıl önce de, başka gerekçelerle yine aynı algı operasyonuna imza atmışlar.. "Polise aşırı yetki" imiş.. Bu ahlaksızlar, kendilerine bağlı polisler aracılığı ile, bakanları, başbakanı illlegal olarak dinlediler. Hesabını şimdi mahkemede veriyorlar.. Ama kanuna yazılarak polise yetki verilmek istendiğinde de, hep böyle karşı çıktılar.. Polisin, meşru hükümete karşı görevini suistimal etmesini gördük de, vatandaşa karşı aşırı yetki kullandığını nerede gördünüz. Yapan oldu ise, hesabını verdi, verecek..

#3
Foto - Sözcü, 27 Ağustos 2013 “İşte bu zihniyet olimpiyata hazır

Sözcü, 27 Ağustos 2013 “İşte bu zihniyet olimpiyata hazır" Başbakan Tayyip Erdoğan "Bir bayanlara, bir de erkeklere olimpik havuz yapacağız" açıklamasında bulunmasına kemalist Sözcü “İşte bu zihniyet olimpiyata hazır" başlığı ile karşı çıkıyor. Aynı Sözcü, Kızlı-erkekli evlerde kalan aldatılmış gençlerin birbirlerine karşı işledikleri cinayetlerin haberlerini yaparken ise, yine Erdoğan'a saldırıyor.. Ahlaksızlık, bu kadar rezil boyutta..

#4
Foto - Bugün, 27 Ağustos 2014

Bugün, 27 Ağustos 2014 "En başarılı okula kilit vurmuşlar" FETÖ'cü Bugün gazetesi, kendilerine bağlı okulun devlete geçmesini, "başarılı" diye engellemeye çalışıyor. Soruları çalarak başarılı olmaları bir yana, velev ki, mankurtlaştırılmış ve ezberletilen bilgilerle imtihanda başarılı olan bir okul olsun.. Sonunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, kendi halkına kurşun sıkacak ise, başarılı olsalar ne olur ki?

#5
Foto - Sözcü, 27 Ağustos 2014 “Altaylı'nın kızı da imam hatipli oldu

Sözcü, 27 Ağustos 2014 “Altaylı'nın kızı da imam hatipli oldu" Yıllarca bu ülkede İmam Hatip okullarını tümü ile kapalı tuttular.. Hatta eski yıllarda mezun olanların da puanlarını silerek, üniversiteye girişlerini zorlaştırdılar.. İHL'ler tekrar açılınca da, itibarsızlaştırmak için "İstemeyenler de zorla İHL'ye kaydediliyor" diye algı oluşturdular. Ama Fatih Altaylı dahil, bir kişinin çocuğu bile, istemeden İHL'ye gitmedi.. Bu ahlaksızlara da, attıkları iftiralar kaldı..

#6
Foto - Zaman, 27 Ağustos 2015

Zaman, 27 Ağustos 2015 "Bürokrasiyi uyarıyoruz: Hesap sorarız" FETÖ'cü Zaman gazetesi, CHP'den Akif Hamzaçebi, MHP'den daha sonra istifa eden Oktay Vural ve Gazeteciler Derneği'nden Yılmaz Karaca'yı konuşturup, hükümete tehditte bulundurmuşlar.. Darbe girişimi ile, aslında FETÖV'cülerin bu tehditleri kime güvenerek yaptıklarını ördük. Ama o güvendikleri dağlara da kar yağdı..

#7
Foto - Sözcü, 27 Ağustos 2015 “Tayyip, PKK'lı dediği HDP ile kolkola seçime gidiyor

Sözcü, 27 Ağustos 2015 “Tayyip, PKK'lı dediği HDP ile kolkola seçime gidiyor" 2015'deki erken seçim öncesinde bu iftirayı atan kemalist Sözcü gazetesi, bu manşetinden 10 gün sonra, Emin Çölaşan ile, Bekir Coşkun ile, HDP'ye o verilmesi çağrıları yapmıştı. İftirayı Erdoğan'a attılar, ama aynısını kendileri yaptılar..

#8
Foto - Cumhuriyet, 27 Ağustos 2016 “Askeri yargıda tasfiye

Cumhuriyet, 27 Ağustos 2016 “Askeri yargıda tasfiye" Kemalist subaylar uyumuş, askeri yargının tamamını, FETÖ'cüler işgal etmiş. Darbeden sonra, o fETÖ'cüler temizlenirken, kemalist geçinen Cumhuriyet bu başlıkla çıkıyor: "Askeri yargıda tasfiye" Ne yapılsa idi, tasfiye etmeyip, yeni bir darbe yapılmasını mı bekleseydik?

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