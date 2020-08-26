Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 26 Ağustos 2015 “Öfke seli" Kemalist Cumhuriyet gazetesi, aynı sayfada birbiri ile çelişkili öyle zıt haberleri, ters mantıkla yapmış ki, "sayfayı çizerken, sarhoş muydunuz" diye sorasım geliyor.. Manşette "Öfke seli".. Devlet yetkililerinin, cenazeden kovulduğunu överek yazıyor. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu şehid cenazesinden kovulduğunda, nasıl tepki vermişti, bu Cumhuriyet gazetesi.. Bunu geçtik.. "Yarbay'a hem soruşturma, hem uyarı: Artık konuşma" başlığında ise, kardeşi şehid olan yarbayın, cenazede çıkarttığı rezalet övülüp, kendisine komutanların "Sen askersin, siyasi konuşma yapacaksan, istifa et" demesini eleştiriyor, PKK'nın şehid ettiği subayın abisinin acısına destek veriyor gibi yapıyorlar. Hemen yanıbaşında bir haber daha: "Konuşursak evimiz basılır." Bu haberde de, subayı şehid edenlere destek verenlerin sözcülüğü yapılıyor.. Benim kafam karıştı. Bu kadar kıvrak dansözlüğü, cumhuriyet nasıl ustaca yapabiliyor, anlamak mümkün değil. "AKP düşüyor, HDP yükseliyor" başlıklı haberi hatırlatmaya ise, hiç gerek yok. PKK'nın desteklediği parti lehine haberler artık rutin olmuş.. Bitti diyorum ama. Bitmemiş.. Şehidin kardeşine, "Vatan mı kaldı sağ olacak" dedirtmişler.. PKK'lılara moral olsun diye atılmış bir başlık. Tabii diğer amaç da, TSK mensupları PKK'dan korksun, mücadeleden çekinsin.. Bu kadar rezillik, aynı sayfada nasıl birleşebilir, hayret doğrusu..