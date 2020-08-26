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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-26 13:38:02
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Ağutoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 26 Ağustos 2013 tarihli birinci sayfasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili çizelen karikatürü yorumlayan Karahasanoğlu, “Çizilen karikatür hem o Davutoğlu'na bugün destek veren Cumhuriyet'e, hem de Davutoğlu'nun kendisine, kapak olsun..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Zaman, 26 Ağustos 2012 “Takip sistemi aktif olsaydı o araç Gaziantep’e ulaşamazdı” FETÖ'cü Zaman gazetesi, tüm emniyeti kendi adamları ele geçirmiş iken yaşanan bir bombalı saldırı üzerinden, algı çalışması yapmaya kalkıyor. Sanki teknik takip sistemi önceki hükümet döneminde varmış da, AK Parti işletmemiş gibi resmen yalan yazıyorlar.. Aslında bu FETÖ'cülere sormamız lazım, şantaj yapmak için Aydın Doğan'ı sahte isimlerle, Mustafa Koç'u- Ali Koç'u başka isimlerle illegal dinlediniz de, Başbakan'ın-bakanları dinlediniz, takip ettiniz de, gerçek teröristi niye dinleyemediniz? Yoksa dinlediniz de, işinize yaradığı için, bu teröristin takibini yapmadınız mı? Adamlarınız devlet içinde devlet olmaya kalkmasa da, gerçek anlamda işini yapsa, o araç yine Gaziantep’e ulaşmazdı...

Zaman, 26 Ağustos 2012 “Takip sistemi aktif olsaydı o araç Gaziantep’e ulaşamazdı” FETÖ'cü Zaman gazetesi, tüm emniyeti kendi adamları ele geçirmiş iken yaşanan bir bombalı saldırı üzerinden, algı çalışması yapmaya kalkıyor. Sanki teknik takip sistemi önceki hükümet döneminde varmış da, AK Parti işletmemiş gibi resmen yalan yazıyorlar.. Aslında bu FETÖ'cülere sormamız lazım, şantaj yapmak için Aydın Doğan'ı sahte isimlerle, Mustafa Koç'u- Ali Koç'u başka isimlerle illegal dinlediniz de, Başbakan'ın-bakanları dinlediniz, takip ettiniz de, gerçek teröristi niye dinleyemediniz? Yoksa dinlediniz de, işinize yaradığı için, bu teröristin takibini yapmadınız mı? Adamlarınız devlet içinde devlet olmaya kalkmasa da, gerçek anlamda işini yapsa, o araç yine Gaziantep’e ulaşmazdı...

#2
Foto - Sözcü, 26 Ağustos 2012 “Tayyip’in alnını öptü Kaddafi’yi devirdi şimdi Esad’ın peşinde” Bunlar için yeri gelirse YPG’liler bile “terörist” değildir de, sırf Erdoğan’la uğraşmak için bile hiç alakası olmayan adamı böyle El-Kaide’ci yaparlar… Nasıl olsa adam Suriye’de, gelip de yalanlayana kadar kemalist geçinen Sözcü gazetesi, okurlarında istedikleri algıyı oluşturur, böyle bakıyorlar olaya…

Sözcü, 26 Ağustos 2012 “Tayyip’in alnını öptü Kaddafi’yi devirdi şimdi Esad’ın peşinde” Bunlar için yeri gelirse YPG’liler bile “terörist” değildir de, sırf Erdoğan’la uğraşmak için bile hiç alakası olmayan adamı böyle El-Kaide’ci yaparlar… Nasıl olsa adam Suriye’de, gelip de yalanlayana kadar kemalist geçinen Sözcü gazetesi, okurlarında istedikleri algıyı oluşturur, böyle bakıyorlar olaya…

#3
Foto - Cumhuriyet, 26 Ağustos 2012 “Bunları kıtır kıtır doğrayacaksınız” Kemalist geçinip, Suriye'de terör örgütü kurulması için destekde bulunan Cumhuriyet gazetesi, yanlış anlamayın PYD için değil, PKK için değil, Suriye'de vatanını kurtarmak isteyenler için “Bunları kıtır kıtır doğrayacaksınız” sözlerini sarfettikleri suçlamasını yapıyorlar.. Haberde geçen Apaydın Kampı’nda askeri eğitim verildiği zaten yalan ama, Hurşit Güneş “kıtır kıtır” ifadesini Arapçaya çevirsin, “Provokasyon yapmıyor olabilir, belki iddialarının gerçeklik payı vardır” diyelim…

Cumhuriyet, 26 Ağustos 2012 “Bunları kıtır kıtır doğrayacaksınız” Kemalist geçinip, Suriye'de terör örgütü kurulması için destekde bulunan Cumhuriyet gazetesi, yanlış anlamayın PYD için değil, PKK için değil, Suriye'de vatanını kurtarmak isteyenler için “Bunları kıtır kıtır doğrayacaksınız” sözlerini sarfettikleri suçlamasını yapıyorlar.. Haberde geçen Apaydın Kampı’nda askeri eğitim verildiği zaten yalan ama, Hurşit Güneş “kıtır kıtır” ifadesini Arapçaya çevirsin, “Provokasyon yapmıyor olabilir, belki iddialarının gerçeklik payı vardır” diyelim…

#4
Foto - Sözcü, 26 Ağustos 2013 “Diktatörlük sadece asmak değildir!” Sözcü gazetesi, Erdoğan aleyhinde algı oluşturmak için, her yolu deniyor. Adam asana “Diktatör” diyemiyorlar, ama her girdiği seçimde başarı ile çıkan kişiye diktatör demek için de “Asmadan da diktatör olunur” manşeti atıyorlar.. Sözcü logosunun yanında ise, ne kadar riyakar olduklarını tescilleyen bir başlık atılmış:

Sözcü, 26 Ağustos 2013 “Diktatörlük sadece asmak değildir!” Sözcü gazetesi, Erdoğan aleyhinde algı oluşturmak için, her yolu deniyor. Adam asana “Diktatör” diyemiyorlar, ama her girdiği seçimde başarı ile çıkan kişiye diktatör demek için de “Asmadan da diktatör olunur” manşeti atıyorlar.. Sözcü logosunun yanında ise, ne kadar riyakar olduklarını tescilleyen bir başlık atılmış: "Bakana yumruk atan serbest kaldı diye yasa değiştiriliyor" diyorlar. Ne istiyorsunuz Sözcü avanesi.. Bakana yumruk atan, gerçekte serbest mi kalsın? Ama sonra ağlamak yok.. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şehid cenazesinde yumruk atıldığında, nasıl ağladığınızı, nasıl ciyakladığınızı hatırlatalım da, riyakarlığınız tescillensin..

#5
Foto - Cumhuriyet, 26 Ağustos 2013 “Avcı ölüme mahkum” Kemalist olduğunu iddia eden Cumhuriyet'in, adeta DHKPC bülteni gibi çıktığının belgesidir bu.. Adam 2005’te tutuklanıyor, mide kanseri oluyor, 2011’de tahliye ediliyor, 2012’de yine DHKP-C’lilerle yakalanıyor… Yeniden gözaltına alınıyor, tedavi için izin veriliyor, tekrar hapse dönüyor… Bu haberin ardından tekrar bırakılıyor…. 2016’da tekrar hapse giriyor, hastalığı yüzünden tekrar serbest kalıyor… Şimdi siz söyleyin, her seferinde “Hastadır, iyileşsin” diyerek serbest bırakan devlet mi ölüme mahkum ediyor, bu insanın yakasını bırakmayan terör örgütü mü, ölüme mahkum ediyor? Peki, bu terör örgütüne bir gün olsun bir satırla tepki gösterdiğinizi göremeyecek miyiz Cumhuriyet’çiler? Ahmet Davutoğlu için çizilen karikatür ise, hem o Davutoğlu'na bugün destek veren Cumhuriyet'e, hem de Davutoğlu'nun kendisine, kapak olsun..

Cumhuriyet, 26 Ağustos 2013 “Avcı ölüme mahkum” Kemalist olduğunu iddia eden Cumhuriyet'in, adeta DHKPC bülteni gibi çıktığının belgesidir bu.. Adam 2005’te tutuklanıyor, mide kanseri oluyor, 2011’de tahliye ediliyor, 2012’de yine DHKP-C’lilerle yakalanıyor… Yeniden gözaltına alınıyor, tedavi için izin veriliyor, tekrar hapse dönüyor… Bu haberin ardından tekrar bırakılıyor…. 2016’da tekrar hapse giriyor, hastalığı yüzünden tekrar serbest kalıyor… Şimdi siz söyleyin, her seferinde “Hastadır, iyileşsin” diyerek serbest bırakan devlet mi ölüme mahkum ediyor, bu insanın yakasını bırakmayan terör örgütü mü, ölüme mahkum ediyor? Peki, bu terör örgütüne bir gün olsun bir satırla tepki gösterdiğinizi göremeyecek miyiz Cumhuriyet’çiler? Ahmet Davutoğlu için çizilen karikatür ise, hem o Davutoğlu'na bugün destek veren Cumhuriyet'e, hem de Davutoğlu'nun kendisine, kapak olsun..

#6
Foto - Zaman, 26 Ağustos 2014 “Polise ‘Kanuna niye uydun?’ suçlaması!” Halen kendisi de cezaevinde olan FETÖ'cü Büşra Erdal haber yapıyor, lideri Pensilvanya'dan bir türlü geri gelmeyen Zaman gazetesi de yayınlıyor.. Akıl var, mantık var.. Başlıktaki “Polise ‘Kanuna niye uydun?’ suçlaması!” ifadesi gerçek olabilir mi? Böyle bir suçlama olabilir mi? Kimseye “Niye önleme dinlemesi yaptın” diye sorulmuyor, “Niye ‘Ali’yi dinleyeceğim’ diye başvurdun da Veli’nin numarasını da dosyaya yazdırıp dinledin” diye soruluyor… Ama bu soruya cevap veremeyenler, gazete sayfalarından algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sonunda da 150 yıl hapis yedi, sustu bu adamlar..

Zaman, 26 Ağustos 2014 “Polise ‘Kanuna niye uydun?’ suçlaması!” Halen kendisi de cezaevinde olan FETÖ'cü Büşra Erdal haber yapıyor, lideri Pensilvanya'dan bir türlü geri gelmeyen Zaman gazetesi de yayınlıyor.. Akıl var, mantık var.. Başlıktaki “Polise ‘Kanuna niye uydun?’ suçlaması!” ifadesi gerçek olabilir mi? Böyle bir suçlama olabilir mi? Kimseye “Niye önleme dinlemesi yaptın” diye sorulmuyor, “Niye ‘Ali’yi dinleyeceğim’ diye başvurdun da Veli’nin numarasını da dosyaya yazdırıp dinledin” diye soruluyor… Ama bu soruya cevap veremeyenler, gazete sayfalarından algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sonunda da 150 yıl hapis yedi, sustu bu adamlar..

#7
Foto - Bugün, 26 Ağustos 2014 “Savaşla da sonuç alınır

Bugün, 26 Ağustos 2014 “Savaşla da sonuç alınır" FETÖ'cü Bugün gazetesi, işine gelince PKK karşıtı, işine gelince PKKsever olur.. Bu başlığı attıklarında, sıra PKKseverliğe gelmiş. Tek eleştiri getirmeden manşete taşıdıkları haberde, terörist örgüte "Savaşla kazanırsınız" desteği veriyorlar.. Bank Asya önünde Cevşen okuyarak Allah'tan yardım dileyen insanlar samimi iseler, bu başlığa bakıp, bu örgütün kirli yüzünü görsünler..

#8
Foto - Sözcü, 26 Ağustos 2015 “Eyyy şehidim! Hakkını helal ediyor musun” Şehidleri istismar eden Sözcü gazetesi, hadi çıksın, bugün atsın bu manşeti… PKK’yı bitirmek için şehit olanlara sorsun ama, “Barış istiyoruz” yalanıyla o şehitlere “Katil” diyenleri savunduğunu da hatırlatsın… Sınırımızda terör devleti kurulmasın, Suriyeli mazlumlar evlerine dönsün diye şehit olanlara sorsun ama, Can Ataklı’ya “Türkiye Suriye’de işgalci olacak” diye yazdırdığını da saklamasın… manşetine taşıdığı şehidlere kurşun sıkan PKK'lıların uzantısı HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunduğunu da hatırlatsın.

Sözcü, 26 Ağustos 2015 “Eyyy şehidim! Hakkını helal ediyor musun” Şehidleri istismar eden Sözcü gazetesi, hadi çıksın, bugün atsın bu manşeti… PKK’yı bitirmek için şehit olanlara sorsun ama, “Barış istiyoruz” yalanıyla o şehitlere “Katil” diyenleri savunduğunu da hatırlatsın… Sınırımızda terör devleti kurulmasın, Suriyeli mazlumlar evlerine dönsün diye şehit olanlara sorsun ama, Can Ataklı’ya “Türkiye Suriye’de işgalci olacak” diye yazdırdığını da saklamasın… manşetine taşıdığı şehidlere kurşun sıkan PKK'lıların uzantısı HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunduğunu da hatırlatsın.

#9
Foto - Bugün, 26 Ağustos 2015 “Örgütlü suç işleniyor” FETÖ'nün lideri ne demişti:

Bugün, 26 Ağustos 2015 “Örgütlü suç işleniyor” FETÖ'nün lideri ne demişti: "Kılcal damarlarda hiç hissettirmeden dolaşacaksınız". FETÖ'cüler de öyle yapmışlar.. Devletin kılcal damarlarına sızdırdıkları adamlarla yapıp ettikleri aslında örgütlü suç iken, adamlardaki özgüvene bakın, kendilerinden hesap soran devleti örgüt yerine koyuyor, suçla itham ediyorlar… Bunları yaparken kendilerine “Haklısınız, biz de arkandayız” diyenler, 15 Temmuz’dan sonra tuttular, “Biz ne yaptık ki?” diye unutturmaya kalktılar ihanet ortaklıklarını, iyi mi?

#10
Foto - Cumhuriyet, 26 Ağustos 2015 “Öfke seli

Cumhuriyet, 26 Ağustos 2015 “Öfke seli" Kemalist Cumhuriyet gazetesi, aynı sayfada birbiri ile çelişkili öyle zıt haberleri, ters mantıkla yapmış ki, "sayfayı çizerken, sarhoş muydunuz" diye sorasım geliyor.. Manşette "Öfke seli".. Devlet yetkililerinin, cenazeden kovulduğunu överek yazıyor. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu şehid cenazesinden kovulduğunda, nasıl tepki vermişti, bu Cumhuriyet gazetesi.. Bunu geçtik.. "Yarbay'a hem soruşturma, hem uyarı: Artık konuşma" başlığında ise, kardeşi şehid olan yarbayın, cenazede çıkarttığı rezalet övülüp, kendisine komutanların "Sen askersin, siyasi konuşma yapacaksan, istifa et" demesini eleştiriyor, PKK'nın şehid ettiği subayın abisinin acısına destek veriyor gibi yapıyorlar. Hemen yanıbaşında bir haber daha: "Konuşursak evimiz basılır." Bu haberde de, subayı şehid edenlere destek verenlerin sözcülüğü yapılıyor.. Benim kafam karıştı. Bu kadar kıvrak dansözlüğü, cumhuriyet nasıl ustaca yapabiliyor, anlamak mümkün değil. "AKP düşüyor, HDP yükseliyor" başlıklı haberi hatırlatmaya ise, hiç gerek yok. PKK'nın desteklediği parti lehine haberler artık rutin olmuş.. Bitti diyorum ama. Bitmemiş.. Şehidin kardeşine, "Vatan mı kaldı sağ olacak" dedirtmişler.. PKK'lılara moral olsun diye atılmış bir başlık. Tabii diğer amaç da, TSK mensupları PKK'dan korksun, mücadeleden çekinsin.. Bu kadar rezillik, aynı sayfada nasıl birleşebilir, hayret doğrusu..

#11
Foto - Birgün, 26 Ağustos 2016 “Darbe, katliam, savaş, Kılıçdaroğlu’na saldırı” E sizin istediğiniz de bu değil mi PKK yanlısı, DHKPC destekçisi Birgün’cüler? Bu ülkede, radikal sol örgütler ve sizin gibilerden başka, kaostan beslenen kim var? Gerçekten savaş istemiyorsanız, desteklediğiniz PKK'ya söyleseniz ya,

Birgün, 26 Ağustos 2016 “Darbe, katliam, savaş, Kılıçdaroğlu’na saldırı” E sizin istediğiniz de bu değil mi PKK yanlısı, DHKPC destekçisi Birgün’cüler? Bu ülkede, radikal sol örgütler ve sizin gibilerden başka, kaostan beslenen kim var? Gerçekten savaş istemiyorsanız, desteklediğiniz PKK'ya söyleseniz ya, "savaş istemiyoruz" diye..

#12
Foto - Cumhuriyet, 26 Ağustos 2016 “Kılıçdaroğlu’na silahlı saldırı” ve “Türkiye ile YPG sıcak temasta” Askerimiz YPG’yi vuruyor, aynı günlerde PKK, “Kılıçdaroğlu’na suikast yapalım da ülke karışsın” diyor… Şu ikisinin arasındaki bağı görmeyip de YPG ile PKK’nın aynı şey olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu ya kördür ya kötü niyetli… Aynı tarihli Cumhuriyet'te, ne kadar PKK sempatizanı var ise, fotoğraf çektirmişler,

Cumhuriyet, 26 Ağustos 2016 “Kılıçdaroğlu’na silahlı saldırı” ve “Türkiye ile YPG sıcak temasta” Askerimiz YPG’yi vuruyor, aynı günlerde PKK, “Kılıçdaroğlu’na suikast yapalım da ülke karışsın” diyor… Şu ikisinin arasındaki bağı görmeyip de YPG ile PKK’nın aynı şey olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu ya kördür ya kötü niyetli… Aynı tarihli Cumhuriyet'te, ne kadar PKK sempatizanı var ise, fotoğraf çektirmişler, "Asl içerdeyse, hiçbirimiz dışarda değiliz" dedirttirmişler.. Aslı kim? PKK destekçiliğinden tutuklanan biri.. Destek verenler kim, PKK'lıların avukatı Sezgin Tanrıkulu.. Konu ne? PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine günlük genel yayın yönetmenliği yapmak.. Her şey açık.. Başta PKK'nın suikast girişimi üzerinden AK Parti'ye saldırı.. Altta TSK'nın YPG ile mücadelesini itibarsızlaştırma.. En altta ise, PKK'ya destekçi olanlara ölümüne destek.. Affedersiniz, bu gazete, kemalist mi, PKK yandaşı mı?

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