2020-07-25 12:25:00 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü paçavrasının 25 Temmuz 2014 tarihli “Yahudi madalyasını İsrail lobisi geri istedi” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Yalan ki, hem de kuyruklu yalan… Erdoğan’ın şahsına verilmiş öyle bir ödül yok… İnternette bulup da sarıldıkları fotoğrafta Erdoğan’ın aldığı ödül, 2. Dünya Savaşı’nda Almanların elinden Yahudileri kurtaran Türk diplomatlar sebebiyle devlete verilmiş bir plaket hepi topu… Ha, çok istiyorlarsa iade edilir, problem değil de, olmayan ödülü nasıl geri istetti bu Sözcü? İşin ilginci, aynı gün, aynı haberi, Taraf da yaptı? FETÖ'nün, hem Taraf'ı, hem de Sözcü'yü nasıl yönlendirdiği bu manşetle daha iyi görülüyor.” dedi.