Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 25 Temmuz 2013. "Yol kesme genelgesi." Sözcü gazetesi, halkı tahrik eder, "PKK'lılar güneydoğuda yol kesip, kimlik soruyor" diye.. Diğer muhalif Cumhuriyet gazetesi de,"yol kesme"yi, "genelge" diyerek meşrulaştırmaya çalışır.. Bre ahlaksızlar, PKK'nın genelgesi mi olur? Neyse ki, başbakanlık koltuğunda Erdoğan var da, o yol kesenlerin tamamı etkisiz hale getirildi.. Sonrasında da PKK'lılar ağlaşmaya başladılar.. Aynı Cumhuriyet'te, “Erdoğan’a ağır mektup” başlıklı bir haber de var.. Artık tipi sanatını icra etmeye müsait olmayan artist eskileri, adını duyurmak için her çıkıntılığa atlıyor. Bazıları da bu işi organize edenler parayı basınca “Tamam, benim adımı da yazın” diyorlar. Fransa’da, Amerika’da gösterilerde polis onlarca kişiyi öldürür, bunların sesi hiç çıkmaz ama, nedense Türkiye’de bir kişi gözaltına alınsa onlar için çok önemlidir, hemen Erdoğan'a mektup yazarlar.…