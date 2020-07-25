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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-25 12:25:00
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü paçavrasının 25 Temmuz 2014 tarihli “Yahudi madalyasını İsrail lobisi geri istedi” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Yalan ki, hem de kuyruklu yalan… Erdoğan’ın şahsına verilmiş öyle bir ödül yok… İnternette bulup da sarıldıkları fotoğrafta Erdoğan’ın aldığı ödül, 2. Dünya Savaşı’nda Almanların elinden Yahudileri kurtaran Türk diplomatlar sebebiyle devlete verilmiş bir plaket hepi topu… Ha, çok istiyorlarsa iade edilir, problem değil de, olmayan ödülü nasıl geri istetti bu Sözcü? İşin ilginci, aynı gün, aynı haberi, Taraf da yaptı? FETÖ'nün, hem Taraf'ı, hem de Sözcü'yü nasıl yönlendirdiği bu manşetle daha iyi görülüyor.” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 25 Temmuz 2012. “Sevil’e özgürlük.” Cumhuriyet gazetesinin bu DHKP-C’li sevgisi nereden gelir, bilen var mı? Klasik solcu romantizmi mi, yoksa başka hesaplar mı var? “Serbest kalsın” dedikleri Sevimli, Fransız vatandaşıymış, Lyon’da ikamet edermiş, buraya geçici olarak gelmiş… Merak ediyoruz, yaşadığı ülkeyi kendi ayarına getirmiş de mi sıra Türkiye’ye gelmiş, yoksa Fransa’da böyle şımarıklıklara bizim ülkemizdeki gibi sahip çıkan olmuyor mu?

Cumhuriyet, 25 Temmuz 2012. “Sevil’e özgürlük.” Cumhuriyet gazetesinin bu DHKP-C’li sevgisi nereden gelir, bilen var mı? Klasik solcu romantizmi mi, yoksa başka hesaplar mı var? “Serbest kalsın” dedikleri Sevimli, Fransız vatandaşıymış, Lyon’da ikamet edermiş, buraya geçici olarak gelmiş… Merak ediyoruz, yaşadığı ülkeyi kendi ayarına getirmiş de mi sıra Türkiye’ye gelmiş, yoksa Fransa’da böyle şımarıklıklara bizim ülkemizdeki gibi sahip çıkan olmuyor mu?

#2
Foto - Sözcü, 25 Temmuz 2012. “İstanbul’da oruç için mahalle baskısı.” Rezillik üzerine rezillik… Bir defa haber yalan… Habere konu isim Rıfat Ilgaz’ın torunu Elif Ilgaz, kendisi açık açık “Zabıtalarla dilenciler tartışıyor, bize kimsenin müdahale ettiği de, meselenin oruçla alakası da yok” diyor ama, Sözcü’nün işine bunu yazmak gelmez… Yalanın şehvetine öyle kapılmışlar ki, kendi adamları Elif Ilgaz’la doktor Elif Ilgaz’ı karıştırmışlar, yalanı başkasına söyletmişler, fotoğrafı birinci sayfaya basılan doktor hanımın olayla ilgisi hiç yok!

Sözcü, 25 Temmuz 2012. “İstanbul’da oruç için mahalle baskısı.” Rezillik üzerine rezillik… Bir defa haber yalan… Habere konu isim Rıfat Ilgaz’ın torunu Elif Ilgaz, kendisi açık açık “Zabıtalarla dilenciler tartışıyor, bize kimsenin müdahale ettiği de, meselenin oruçla alakası da yok” diyor ama, Sözcü’nün işine bunu yazmak gelmez… Yalanın şehvetine öyle kapılmışlar ki, kendi adamları Elif Ilgaz’la doktor Elif Ilgaz’ı karıştırmışlar, yalanı başkasına söyletmişler, fotoğrafı birinci sayfaya basılan doktor hanımın olayla ilgisi hiç yok!

#3
Foto - Cumhuriyet, 25 Temmuz 2013.

Cumhuriyet, 25 Temmuz 2013. "Yol kesme genelgesi." Sözcü gazetesi, halkı tahrik eder, "PKK'lılar güneydoğuda yol kesip, kimlik soruyor" diye.. Diğer muhalif Cumhuriyet gazetesi de,"yol kesme"yi, "genelge" diyerek meşrulaştırmaya çalışır.. Bre ahlaksızlar, PKK'nın genelgesi mi olur? Neyse ki, başbakanlık koltuğunda Erdoğan var da, o yol kesenlerin tamamı etkisiz hale getirildi.. Sonrasında da PKK'lılar ağlaşmaya başladılar.. Aynı Cumhuriyet'te, “Erdoğan’a ağır mektup” başlıklı bir haber de var.. Artık tipi sanatını icra etmeye müsait olmayan artist eskileri, adını duyurmak için her çıkıntılığa atlıyor. Bazıları da bu işi organize edenler parayı basınca “Tamam, benim adımı da yazın” diyorlar. Fransa’da, Amerika’da gösterilerde polis onlarca kişiyi öldürür, bunların sesi hiç çıkmaz ama, nedense Türkiye’de bir kişi gözaltına alınsa onlar için çok önemlidir, hemen Erdoğan'a mektup yazarlar.…

#4
Foto - Sözcü, 25 Temmuz 2014. “Yahudi madalyasını İsrail lobisi geri istedi.” Yalan ki, hem de kuyruklu yalan… Erdoğan’ın şahsına verilmiş öyle bir ödül yok… İnternette bulup da sarıldıkları fotoğrafta Erdoğan’ın aldığı ödül, 2. Dünya Savaşı’nda Almanların elinden Yahudileri kurtaran Türk diplomatlar sebebiyle devlete verilmiş bir plaket hepi topu… Ha, çok istiyorlarsa iade edilir, problem değil de, olmayan ödülü nasıl geri istetti bu Sözcü? İşin ilginci, aynı gün, aynı haberi, Taraf da yaptı? FETÖ'nün, hem Taraf'ı, hem de Sözcü'yü nasıl yönlendirdiği bu manşetle daha iyi görülüyor.

Sözcü, 25 Temmuz 2014. “Yahudi madalyasını İsrail lobisi geri istedi.” Yalan ki, hem de kuyruklu yalan… Erdoğan’ın şahsına verilmiş öyle bir ödül yok… İnternette bulup da sarıldıkları fotoğrafta Erdoğan’ın aldığı ödül, 2. Dünya Savaşı’nda Almanların elinden Yahudileri kurtaran Türk diplomatlar sebebiyle devlete verilmiş bir plaket hepi topu… Ha, çok istiyorlarsa iade edilir, problem değil de, olmayan ödülü nasıl geri istetti bu Sözcü? İşin ilginci, aynı gün, aynı haberi, Taraf da yaptı? FETÖ'nün, hem Taraf'ı, hem de Sözcü'yü nasıl yönlendirdiği bu manşetle daha iyi görülüyor.

#5
Foto - Bugün, 25 Temmuz 2014. “Son 5 cüzümü anneler okusun.” FETÖ'nün polisine bakın.. Cezaevinde diğer cüzleri okumuş, “Son 5 cüzümü anneler okusun” diye çağrı yapıyor.. Be ahlaksız, Serap Eser’i molotofla katleden şerefsizleri serbest bırakmak pahasına, sırf ele geçiremedikleri için suçu MİT’e atan adamsın, Kur’an’la insan mı kandıracaksın?

Bugün, 25 Temmuz 2014. “Son 5 cüzümü anneler okusun.” FETÖ'nün polisine bakın.. Cezaevinde diğer cüzleri okumuş, “Son 5 cüzümü anneler okusun” diye çağrı yapıyor.. Be ahlaksız, Serap Eser’i molotofla katleden şerefsizleri serbest bırakmak pahasına, sırf ele geçiremedikleri için suçu MİT’e atan adamsın, Kur’an’la insan mı kandıracaksın?

#6
Foto - Cumhuriyet, 25 Temmuz 2015. “Yurtta savaş, dünyada savaş.” Tesadüfe bak sen, 15 Temmuz’da darbeye kalkışan hainler de, Cumhuriyet'in bir yıl öncesinde attığı manşetle aynı şeyleri bahane etmemişler miydi, kendilerine?

Cumhuriyet, 25 Temmuz 2015. “Yurtta savaş, dünyada savaş.” Tesadüfe bak sen, 15 Temmuz’da darbeye kalkışan hainler de, Cumhuriyet'in bir yıl öncesinde attığı manşetle aynı şeyleri bahane etmemişler miydi, kendilerine?

#7
Foto - Taraf, 25 Temmuz 2016.

Taraf, 25 Temmuz 2016. "Türkiye Taksim'e çıktı." FETÖ'nün Taraf'ı, o günlerde darbeye karşı çıkıyormuş gibi algı oluşturarak, CHP'nin sözümona Demokrasi mitingini manşete taşımış. Sonrasında gördük, kanlı darbeye "tiyatro" diyenleri.. KHK ile atılanlara sahip çıkanları. Askeri öğrencileri bırakın diyenleri.. Demek ki bunlar, halkı mayıştırıp, o talepleri gerçekleştirebilselerdi, ikinci bir darbeye hazırlanıyorlardı. Ama millet buna izin vermedi..

#8
Foto - Cumhuriyet, 25 Temmuz 2016. “Taksim birleştirdi Cumhurbaşkanı ayırdı.” Tankların arasından elini kolunu sallayarak nasıl geçtiğini anlatamayan Kılıçdaroğlu’nun hem rol çalmak hem de hedef saptırmak için düzenlediği miting birleştirmiş, “Yenikapı’ya çağırsalardı da gitmezdim” diyen Demirtaş’ı kaale almamak bölmüş… Hadi oradan!

Cumhuriyet, 25 Temmuz 2016. “Taksim birleştirdi Cumhurbaşkanı ayırdı.” Tankların arasından elini kolunu sallayarak nasıl geçtiğini anlatamayan Kılıçdaroğlu’nun hem rol çalmak hem de hedef saptırmak için düzenlediği miting birleştirmiş, “Yenikapı’ya çağırsalardı da gitmezdim” diyen Demirtaş’ı kaale almamak bölmüş… Hadi oradan!

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