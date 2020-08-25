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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-25 13:53:44
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 25 Ağustos 2015 tarihli “Diren yarbayım, millet arkanda" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, böyle gazlar adamı. Kardeşini şehid eden PKK'lılar için tek kelime etmeden, "Niye çözüm süreci başlatıldı, şimdi niye savaş başladı" diyerek, çözüm sürecine de, PKK'lılara operasyona da karşı çıkan bu yarbay, sonrasında istifa etti. CHP'ye girdi.. Ama milletvekili yapılmadı. Han millet arkasında idi, yarbayın? Gazlayın, dolduruşa getirin. Sonra da ortalıkta bırakıverin, sizin tüm işiniz bu, Kemalist geçinen CHP'liler.. “ dedi.

#1
Foto - Sözcü, 25 Ağustos 2012

Sözcü, 25 Ağustos 2012 "Uyan Türkiyem uyan" ABD, Suriye'de Esad'ı devirmek istediğinde Amerikan karşıtı gibi gözüken Sözcü, aynı Amerika İran'da yönetimi değiştirmek için koyduğu ambargo konusunda ABD uşaklığı yaptı.. Türkiye'nin ambargoyu delen fiillerini, suç gibi gösterdi. Yani ABD'yle birlikte iş yapsanız da Sözcü'ye göre suç.. ABD'ye karşı çıksanız da suç.. Sözcü, daha sonra AK Parti'den istifa eden Ertuğrul Günay'ın, hayatında tek yaptığı olumlu icraatı da böyle eleştirmiş: “Günay, tekbir icin bandoyu susturdu” Gerçekten de, adamın belki de yapıp yapabileceği en doğru iş, ona bile laf attılar… Şehit cenazesinde tekbir yerine gavurun marşını tercih eden Sözcü, tabii şaşırır da “Böyle millet yok!” diye de manşet atar!

#2
Foto - Cumhuriyet, 25 Ağustos 2012

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2012 "Neyse ki ekmek var" Kemalist Cumhuriyet, 7'sinde ne ise, 70'inde de o. 8 yıl önce attığı manşette, "yemdeki pahalılık ile düşük buğday rekoltesi et ve makarna fiyatlarını uçuracak" demişler. 8 yıl sonra bugün "Et ve süt ürünlerinin fiyatı hayvan yemine bağlı. Onun fiyatı ise tarihi rekorlar kırıyor" diye yazmışlar.. Aynı yalanlar, aynı iftiralar. Düşün şu milletin yakasından.. Düşmüyorsanız, asgari ücret ile o gün kaç litre süt alınıyordu, bugün kaç litre alınıyor. Ek olarak, o gün kaç kilo et alınıyordu, bugün kaç kilo alınıyor.. Yapın hesabını, görelim..

#3
Foto - Taraf, 25 Ağustos 2013 “Gezi’den eve böyle döndü” CIA işbirlikçisi Taraf gazetesi, o genç sanki sıradan bir geziye çıkmış da, başından yaralanmış gibi algı oluşturmuş. O gezi, sıradan bir gezi değildi, FETÖ'cü Taraf.. Aynen, sizin sıradan bir gazete değil, CIA finansörlüğünde bir hain gazete olduğunuz gibi.. Bu çocuğu Gezi’de polisle çatıştıranlar istediğini aldı, onların propagandasına alet olan Taraf ve benzerleri ise bu çocuğun DHKP-C ile irtibatının bu olaydan iki yıl sonra ortaya çıkmasını hiç konuşmadı…

Taraf, 25 Ağustos 2013 “Gezi’den eve böyle döndü” CIA işbirlikçisi Taraf gazetesi, o genç sanki sıradan bir geziye çıkmış da, başından yaralanmış gibi algı oluşturmuş. O gezi, sıradan bir gezi değildi, FETÖ'cü Taraf.. Aynen, sizin sıradan bir gazete değil, CIA finansörlüğünde bir hain gazete olduğunuz gibi.. Bu çocuğu Gezi’de polisle çatıştıranlar istediğini aldı, onların propagandasına alet olan Taraf ve benzerleri ise bu çocuğun DHKP-C ile irtibatının bu olaydan iki yıl sonra ortaya çıkmasını hiç konuşmadı…

#4
Foto - Cumhuriyet, 25 Ağustos 2013 “Öğrenci kampı bile korkutuyor” “Öğrenci kampı” dediği yine terör örgütü için beyin yıkama organizasyonu… Meşru hükümeti devirmek için sahneye konulan gezi isyanını, böyle masumlaştırmazsa, sonra nasıl “Eve acı dönüş” diye, DHKP-C’nin kandırdığı çocuğun sömürüsünü yapacak?

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2013 “Öğrenci kampı bile korkutuyor” “Öğrenci kampı” dediği yine terör örgütü için beyin yıkama organizasyonu… Meşru hükümeti devirmek için sahneye konulan gezi isyanını, böyle masumlaştırmazsa, sonra nasıl “Eve acı dönüş” diye, DHKP-C’nin kandırdığı çocuğun sömürüsünü yapacak?

#5
Foto - Sözcü, 25 Ağustos 2014 “Kaşınmayın, milletin sabrını taşırmayın

Sözcü, 25 Ağustos 2014 “Kaşınmayın, milletin sabrını taşırmayın" Kemalist Sözcü gazetesi, “Kaşınmayın, milletin sabrını taşırmayın" başlığı atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden, 7 Haziran 2015 seçimlerinde, HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapıyordu. Riyakarlığı görüyor musunuz? Çelişkiyi görüyor musunuz? Bir yandan Atatürk heykeline sahip çıkıp, AK Parti iktidarına vuruyorlar. "AKP bunlara göz yumuyor" diyorlar.. 10 ay sonraki seçimde ise, Atatürk heykelini devirenlere oy verilmesi ve barajı geçmeleri için, Emin Çölaşan'lar, Bekir Coşkun'lar yazı yazıyorlar.. Atatürk mezarından kalksa, emin olun bu Sözcü'nün yüzüne tükürür..

#6
Foto - Cumhuriyet, 25 Ağustos 2014 “Mursi alametleri” “Biz demokrasi istiyoruz, darbeyle de alakamız yok” diyenlerin yüzüne tokat gibi vuracaksın; Kemalist geçinen, demokrasi yanlısı gibi gözüken Cumhuriyet'in bu haberini… Devri bir asır önce kapanmış fikirlerin adamlarını, sırf Erdoğan’a darbe iması yaptığı için “ünlü düşünür” diye takdim edebilecek ve o imayı manşetten verebilecek kadar ahlaksızlığa imza atabiliyor bunlar…

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2014 “Mursi alametleri” “Biz demokrasi istiyoruz, darbeyle de alakamız yok” diyenlerin yüzüne tokat gibi vuracaksın; Kemalist geçinen, demokrasi yanlısı gibi gözüken Cumhuriyet'in bu haberini… Devri bir asır önce kapanmış fikirlerin adamlarını, sırf Erdoğan’a darbe iması yaptığı için “ünlü düşünür” diye takdim edebilecek ve o imayı manşetten verebilecek kadar ahlaksızlığa imza atabiliyor bunlar… "Mursi cumhurbaşkanı seçildi, ama darbe yapıldı, 5 bin insan öldürülüp, Mursi tutuklandı, Aynısı Türkiye'de de olabilir" iması yapabilecek kadar hain bunlar. Belki bazı okurlarımız sorarlar, "Sürmanşete niye bir yorum yapmıyorsun?" Ona da yapalım. FETÖ'cüler, başbakanı, bakanları illegal olarak dinlemişler.. Ne mi bulmuşlar? Bula bula, Çevre Bakanı'nın, "Kuruldaki adam, aynı zamanda önündeki dosyadaki karardan etkilenecek bir parselin sahibi.. O kişi, kurulda olmamalı. menfaat ilişkisi sebebi ile etik değil" uyarısında bulunmasını yakalamışlar. Eee? Yalan mı söylemiş, bakan.. Yanlış mı söylemiş, bakan?

#7
Foto - Taraf, 25 Ağustos 2014 “İmam-hatip isyanı” Dersanelerle kendisine mankurt yetiştiren FETÖ, İHL'lere düşman olduğu için, Taraf gazetesi de böyle yalan haberler yapıyor.. Milli Eğitim Bakanlığı, 40 bin öğreniciyi zorla imam hatibe kaydetmiş… 40 bin değil, 4 bin değil, 400 değil, 4 tane örnek var mı? Peki, sistemi nasıl kullanacağını bilmeyenlerin çocuklarını imam hatiplere kaydetmesi devletin suçu mu? Kaldı ki, artık geri dönüşü olmayan, düzeltilemez işlerden mi? Tabii ki değil. Gider,

Taraf, 25 Ağustos 2014 “İmam-hatip isyanı” Dersanelerle kendisine mankurt yetiştiren FETÖ, İHL'lere düşman olduğu için, Taraf gazetesi de böyle yalan haberler yapıyor.. Milli Eğitim Bakanlığı, 40 bin öğreniciyi zorla imam hatibe kaydetmiş… 40 bin değil, 4 bin değil, 400 değil, 4 tane örnek var mı? Peki, sistemi nasıl kullanacağını bilmeyenlerin çocuklarını imam hatiplere kaydetmesi devletin suçu mu? Kaldı ki, artık geri dönüşü olmayan, düzeltilemez işlerden mi? Tabii ki değil. Gider, "Bu okula çocuğumu vermek istemiyorum" dersin, olur biter.. Ama FETÖ'ye hizmet etmek için kolları sıvadıysan, böyle yalanlarla, halkı aldatmaktan vazgeçmezsin..

#8
Foto - Taraf, 25 Ağustos 2015 “Şehidin abisini hain ilan eden haindir” Kimse şehidin abisini hain ilan etmedi ama, kardeşinin şehadetini böyle karşılayan değil bir askeri, kendi halinde bir vatandaşını bile tarihimizde hiç görmedik. Yarbay Mehmet Alkan, kardeşini şehit eden PKK'lılara bile göstermediği tepkiyi, hükümete gösterirken, kimden talimat aldığını da açıklasaydı, belki daha dürüst bir iş yapmış olurdu..

Taraf, 25 Ağustos 2015 “Şehidin abisini hain ilan eden haindir” Kimse şehidin abisini hain ilan etmedi ama, kardeşinin şehadetini böyle karşılayan değil bir askeri, kendi halinde bir vatandaşını bile tarihimizde hiç görmedik. Yarbay Mehmet Alkan, kardeşini şehit eden PKK'lılara bile göstermediği tepkiyi, hükümete gösterirken, kimden talimat aldığını da açıklasaydı, belki daha dürüst bir iş yapmış olurdu..

#9
Foto - Zaman, 25 Ağustos 2015 “ ‘Güneş Motel’ taktikleri siyasi çürümüşlüktür” Özgür Özel’in Ahmet Davutoğlu’na yönelik bu ifadeleri kendisine hatırlatılırsa, CHP'nin Meral Akşener’e verdiği ödünç milletvekillerindeki gibi, şimdi Davutoğlu’na da gerekirse 15 vekil verecekleri açıklamalarını nasıl karşılar? Yoksa üstadları Demirel gibi “Dün dündür”e mi bağlar? Aynı gazetede, Davutoğlu'nun

Zaman, 25 Ağustos 2015 “ ‘Güneş Motel’ taktikleri siyasi çürümüşlüktür” Özgür Özel’in Ahmet Davutoğlu’na yönelik bu ifadeleri kendisine hatırlatılırsa, CHP'nin Meral Akşener’e verdiği ödünç milletvekillerindeki gibi, şimdi Davutoğlu’na da gerekirse 15 vekil verecekleri açıklamalarını nasıl karşılar? Yoksa üstadları Demirel gibi “Dün dündür”e mi bağlar? Aynı gazetede, Davutoğlu'nun "PKK, 2013'ten beri yığınak yapıyor" açıklaması da ibret verici.. Bugün o Davutoğlu, PKK'lılara (cezaevindekilerle, HDP içinde siyaset yapanları ile) niye sahip çıkıyor, üç tane oy için mi?

#10
Foto - Sözcü, 25 Ağustos 2015 “Diren yarbayım, millet arkanda

Sözcü, 25 Ağustos 2015 “Diren yarbayım, millet arkanda" Kemalist Sözcü, böyle gazlar adamı. Kardeşini şehid eden PKK'lılar için tek kelime etmeden, "Niye çözüm süreci başlatıldı, şimdi niye savaş başladı" diyerek, çözüm sürecine de, PKK'lılara operasyona da karşı çıkan bu yarbay, sonrasında istifa etti. CHP'ye girdi.. Ama milletvekili yapılmadı. Han millet arkasında idi, yarbayın? Gazlayın, dolduruşa getirin. Sonra da ortalıkta bırakıverin, sizin tüm işiniz bu, kemalist geçinen CHP'liler..

#11
Foto - Cumhuriyet, 25 Ağustos 2016 “Fiili tampon bölge” İşte bu haber, içindeki hainler temizlenince Türk Silahlı Kuvvetleri’nin neler başarabileceğinin de kanıtıydı ve yeni bir dönemin de ilk adımıydı… DEAŞ’ı, YPG’si, PKK’sı, hepsi dersini aldı, almaya da devam ediyor… Suriye’de bizim hilafımıza adım atabilmenin mümkün olmadığını da herkes gördü… Peki Kemalist Cumhuriyet ve benzerleri ders aldı mı? Ne gezer, sırf Erdoğan düşmanlığından, yana yakıla destekleyecek hain arıyorlar da, çok şükür bulamıyorlar… Bugünlerde

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2016 “Fiili tampon bölge” İşte bu haber, içindeki hainler temizlenince Türk Silahlı Kuvvetleri’nin neler başarabileceğinin de kanıtıydı ve yeni bir dönemin de ilk adımıydı… DEAŞ’ı, YPG’si, PKK’sı, hepsi dersini aldı, almaya da devam ediyor… Suriye’de bizim hilafımıza adım atabilmenin mümkün olmadığını da herkes gördü… Peki Kemalist Cumhuriyet ve benzerleri ders aldı mı? Ne gezer, sırf Erdoğan düşmanlığından, yana yakıla destekleyecek hain arıyorlar da, çok şükür bulamıyorlar… Bugünlerde "Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle çalışacağız" sözleri ile gündeme gelen Biden, Cumhuriyet gazetesinin sol alt köşesindeki karikatürde, "Somut kanıt bulamadık, Gülen'i iade edemeyiz" diyor.. Adamlar Gülen'e sahip çıkıyorlar. Muhalefet ile iş kotaracağız diyorlar.. Ama "Tam bağımsız Türkiye" istediğini söyleyen Cumhuriyet, yine de dış güçlerin hedefindeki Erdoğan'ı devirme girişimlerine devam ediyorlar.

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