Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2012 "Neyse ki ekmek var" Kemalist Cumhuriyet, 7'sinde ne ise, 70'inde de o. 8 yıl önce attığı manşette, "yemdeki pahalılık ile düşük buğday rekoltesi et ve makarna fiyatlarını uçuracak" demişler. 8 yıl sonra bugün "Et ve süt ürünlerinin fiyatı hayvan yemine bağlı. Onun fiyatı ise tarihi rekorlar kırıyor" diye yazmışlar.. Aynı yalanlar, aynı iftiralar. Düşün şu milletin yakasından.. Düşmüyorsanız, asgari ücret ile o gün kaç litre süt alınıyordu, bugün kaç litre alınıyor. Ek olarak, o gün kaç kilo et alınıyordu, bugün kaç kilo alınıyor.. Yapın hesabını, görelim..