Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 25 Ağustos 2014 “Mursi alametleri” “Biz demokrasi istiyoruz, darbeyle de alakamız yok” diyenlerin yüzüne tokat gibi vuracaksın; Kemalist geçinen, demokrasi yanlısı gibi gözüken Cumhuriyet'in bu haberini… Devri bir asır önce kapanmış fikirlerin adamlarını, sırf Erdoğan’a darbe iması yaptığı için “ünlü düşünür” diye takdim edebilecek ve o imayı manşetten verebilecek kadar ahlaksızlığa imza atabiliyor bunlar… "Mursi cumhurbaşkanı seçildi, ama darbe yapıldı, 5 bin insan öldürülüp, Mursi tutuklandı, Aynısı Türkiye'de de olabilir" iması yapabilecek kadar hain bunlar. Belki bazı okurlarımız sorarlar, "Sürmanşete niye bir yorum yapmıyorsun?" Ona da yapalım. FETÖ'cüler, başbakanı, bakanları illegal olarak dinlemişler.. Ne mi bulmuşlar? Bula bula, Çevre Bakanı'nın, "Kuruldaki adam, aynı zamanda önündeki dosyadaki karardan etkilenecek bir parselin sahibi.. O kişi, kurulda olmamalı. menfaat ilişkisi sebebi ile etik değil" uyarısında bulunmasını yakalamışlar. Eee? Yalan mı söylemiş, bakan.. Yanlış mı söylemiş, bakan?