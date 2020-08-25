2020-08-25 13:53:44 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 25 Ağustos 2015 tarihli “Diren yarbayım, millet arkanda" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, böyle gazlar adamı. Kardeşini şehid eden PKK'lılar için tek kelime etmeden, "Niye çözüm süreci başlatıldı, şimdi niye savaş başladı" diyerek, çözüm sürecine de, PKK'lılara operasyona da karşı çıkan bu yarbay, sonrasında istifa etti. CHP'ye girdi.. Ama milletvekili yapılmadı. Han millet arkasında idi, yarbayın? Gazlayın, dolduruşa getirin. Sonra da ortalıkta bırakıverin, sizin tüm işiniz bu, Kemalist geçinen CHP'liler.. “ dedi.