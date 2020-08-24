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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-24 14:05:16
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi'nin "Halk haline ağlıyor, Tayyip ise Mısır'a başlıklı haberine ilişkin "Nerde olursa olsun, mazluma ağlamayan, zaten zalimdir.. Zalimin de, kendi ülkesindeki insanlar bile zulümden payını alır. Mısır'daki mazlumlara sahip çıkmayanlar, ordaki cinayetlere sessiz kalanlar, kendi ülkesinde de insanlarına zulmetmeden duramaz. Onun9 içindir ki, Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbeye ağladı, kendi ülkesinde zulüm işlenmesine o gözyaşları sayesinde engel oldu.. Kemalist Sözcü gazetesi ise, Mısır'daki darbeye sessiz kalarak, vicdansızlığını ispatladı.. Sözcü'nün desteklediği CHP %25'in üzerine, bir türlü çıkamadı.." dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 24 Ağustos 2012

Cumhuriyet, 24 Ağustos 2012 "İmam Hatip itirafı" Kemalist Cumhuriyet'in itiraf diye sürmanşete taşıdığı şeyin bir gerçekliği var mı? Bütün okullar İmam Hatip oldu mu? 8 yıl geçti bu başlığın üzerinden, bu söz doğru çıktı mı? Hayır.. yalanda, iftirada bir numaralar.. Aynı kemalist gazete, "Muhafazakarlığı" da, "Türkiye'nin üzerine çöken örtü" olarak takdim ediyor. Peki o günden bu yana neler oldu? Muhafazakarlığı engellediler, "kız ve erkek yurtlarını ayıran müdür" olarak hedefe oturttukları yurt müdürlerini etkisizleştirdiler, şimdi pıtırak gibi, her yerde üniversiteli kızların öldürüldüğü olaylarla karşılaşıyoruz.. Cumhuriyet bu cinayetleri görüp pişmanlık duyar mı? Mümkün değil. Onlar yine, cinayetlerin sorumluluğunu dindarlara yıkıyorlar.

#2
Foto - Sözcü, 24 Ağustos 2012

Sözcü, 24 Ağustos 2012 "Göğsüme madalya taktılar şimdi BDP'li vekiller kadar kıymetim yok" Ulusalcı ve PKK karşıtı gibi gözüken Sözcü gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın karşısında yerinden kalkmadan oturması ile ünlenmiş, bu saygısızlığını taraftarları övünerek anlatmışlardı.. Cezaevine girince, "Göğsüne takılan madalya"dan bahsediyor. Ne madalyası ise.. Bir PKK'yı bile alt edemeyen adamı, Sözcü gazetesi "Hayatını terörle mücadeleye adadı" diye takdim ediyor. Adadı da ne yaptı? Engin Alan'lar emekli olduktan sonra, bakın PKK nasıl bastırıldı.. TSK nasıl, dosta güven veriyor, düşmana ise korku.. Sözcü'nün riyakarlığını da hatırlatalım, PKK'lılarla BDP'li vekillerin kucaklaşmasını manşete taşıyan Sözcü bu başlıktan 3 yıl sonra, "Erdoğan'ı devirebilmemiz için, HDP'e oy verin, barajı geçirtin" çağrısı yaptı.. Engin Alan da çıkıp, bu gazeteye, "Hainlik yapmayın" demedi.. Diyemedi.

#3
Foto - Taraf, 24 Ağustos 2013

Taraf, 24 Ağustos 2013 "Ankara 'diren Mursi' demiş" Mısır'da darbe yapılmak isteniyor, seçilmiş Cumhurbaşkanı koltuğundan indirilip, tutuklanmak isteniyor. Böyle bir durumda, Türkiye'nin yapması gereken, "Darbecilere boyun eğ" demekmiş gibi, CIA'nin çıkarttığı Taraf gazetesi, algı oluşturuyor. Sanki söylenilen bir suç imiş gibi, "Ankara 'diren Mursi' demiş" manşeti atıyorlar.. Aslında yapılmak istenilen şu: "Mısır'da darbe yaptık, devirdik. Türkiye'de de yaparız" tehditi yapılıyor.. Türkiye de, Mısır'daki darbeyi önlersek, Türkiye'de haydi haydi önleriz diye düşünüyor. Ama maalesef Mısır'daki önlenemiyor, neyse ki, Türkiye'deki darbe halkın sokağa çıkması ile, önleniyor.

#4
Foto - Sözcü, 24 Ağustos 20123

Sözcü, 24 Ağustos 20123 "Halk haline ağlıyor, Tayyip ise Mısır'a" Nerde olursa olsun, mazluma ağlamayan, zaten zalimdir.. Zalimin de, kendi ülkesindeki insanlar bile zulümden payını alır. Mısır'daki mazlumlara sahip çıkmayanlar, ordaki cinayetlere sessiz kalanlar, kendi ülkesinde de insanlarına zulmetmeden duramaz. Onun9 içindir ki, Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbeye ağladı, kendi ülkesinde zulüm işlenmesine o gözyaşları sayesinde engel oldu.. Kemalist Sözcü gazetesi ise, Mısır'daki darbeye sessiz kalarak, vicdansızlığını ispatladı.. Sözcü'nün desteklediği CHP %25'in üzerine, bir türlü çıkamadı..

#5
Foto - Zaman, 24 Ağustos 2014

Zaman, 24 Ağustos 2014 "İnsanlığı onda gördüm" FETÖ'cü emniyet müdürleri, başbakanı dinlemişler, bakanları dinlemişler, suçsuz insanlara iftira atıp, tutuklatmışlar.. Şimdi hesap vermeye başlayınca, FETÖ'cü Zaman gazetesi, eski bir DHKPC'liyi konuşturup, "İnsanlığı onda gördüm" başlığı ile, kendi örgütlerine bağlı emniyetçiyi aklamaya çalışıyor.. Bu başlıktan iki yıl sonra, ayrı FETÖ örgütü, bu ülkede bir de askeri darbe yapmaya kalkıştı. Bu başlığı atanlar, şimdi gelsin konuşsun, FETÖ'cülerde ne insanlığı varmış, söylesinler de, öğrenelim.

#6
Foto - Sözcü, 24 Ağustos 2015

Sözcü, 24 Ağustos 2015 "Çözüm diyenler, şimdi ne oldu da savaş diyorlar" Kemalist Sözcü gazetesi, bir şehidin cenazesi üzerinden, bu başlığı atarak, kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Erdoğan "çözüm süreci" dedi, PKK silahlı saldırıya ara verdiği halde, Sözcü her gün "PKK'lılar şurada yol kesti, burada gösteri yaptı" haberleri ile, devleti tahkir edip, sürekli tahriklerde bulundu.. En sonunda, PKK silahlı saldırılara tekrar başladı. Bu sefer de Sözcü, bu başlığı attı. Her şey çok basit.. Anlayana.. Erdoğan, son bir aşama olarak, "çözüm süreci"ni başlattı, Sözcü rahat durmadı, PKK rahat durmadı.. Erdoğan da, "Madem öyle, gerekirse tekrar tepenize bineriz" dedi ve indi.. Şehid yüzbaşının abisi samimi ise, bu sözleri iktidara yönelik değil, Sözcü gazetesi yöneticilerine etmesi gerekirdi.. "Dün PKK'ya savaş istiyordunuz. Şimdi onlara oy verin diyorsunuz. Bu ne ahlaksızlıktır" demesi gerekirdi..

#7
Foto - Taraf, 24 Ağustos 2015

Taraf, 24 Ağustos 2015 "Savaş, sonlarını getirecek" CIA'nin çıkarttığı Taraf gazetesi, PKK'nın uzantısı olan partinin eşbaşkanına söyletiyor: "Savaş sonlarını getirecek." Demirtaş, kim için diyor bunu? Ak Parti için.. Sanki Ak Parti çözüm sürecini başlatmamış, gerekli her adımı atmamış, durduk yerde savaş başlatmış gibi bu söz sarfediliyor.. AK Parti her yolu denedi, ama ulusalcısı ile milliyetçisi ile, PKK'lısı ile hep birden saldırdılar. Neyse ki şimdi biten, o Demirtaş oldu. Cezaevinde, gün sayıyor, artık..

#8
Foto - Cumhuriyet, 24 Ağustos 2016

Cumhuriyet, 24 Ağustos 2016 "Karkamış'ta ÖSO kampı" Kemalist Cumhuriyet, Türkiye'ye yönelik hiçbir aleyhte faaliyeti olmayan ÖSO'yu "kamp" kavramı eşliğinde vererek itibarsızlaştırırken, PKK'yı da sürmanşetten "şiddete son ver" çağrısı ile meşrulaştırmaya çalışıyor. ne şiddeti beyler, PKK'nın yaptığı resmen terör.. Resmen vahşet.. Ve hemen yanıbaşında da, Zülfü Livaneli aracılığı ile, PKK'ya destek çıkan birisine savunma geliştiriyor. Devlete "kendi dilini kesen devlet" başlığı ile saldırıyorlar. "(Türkiye'ye zararı olmayan) ÖSO kötü, (Her gün Türk askerine saldıran) PKK kötü gibi ama, aslında devlet çok daha kötü" demek isteniliyor.

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