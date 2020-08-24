2020-08-24 14:05:16 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi'nin "Halk haline ağlıyor, Tayyip ise Mısır'a başlıklı haberine ilişkin "Nerde olursa olsun, mazluma ağlamayan, zaten zalimdir.. Zalimin de, kendi ülkesindeki insanlar bile zulümden payını alır. Mısır'daki mazlumlara sahip çıkmayanlar, ordaki cinayetlere sessiz kalanlar, kendi ülkesinde de insanlarına zulmetmeden duramaz. Onun9 içindir ki, Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbeye ağladı, kendi ülkesinde zulüm işlenmesine o gözyaşları sayesinde engel oldu.. Kemalist Sözcü gazetesi ise, Mısır'daki darbeye sessiz kalarak, vicdansızlığını ispatladı.. Sözcü'nün desteklediği CHP %25'in üzerine, bir türlü çıkamadı.." dedi.