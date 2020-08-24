Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 24 Ağustos 2015 "Çözüm diyenler, şimdi ne oldu da savaş diyorlar" Kemalist Sözcü gazetesi, bir şehidin cenazesi üzerinden, bu başlığı atarak, kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Erdoğan "çözüm süreci" dedi, PKK silahlı saldırıya ara verdiği halde, Sözcü her gün "PKK'lılar şurada yol kesti, burada gösteri yaptı" haberleri ile, devleti tahkir edip, sürekli tahriklerde bulundu.. En sonunda, PKK silahlı saldırılara tekrar başladı. Bu sefer de Sözcü, bu başlığı attı. Her şey çok basit.. Anlayana.. Erdoğan, son bir aşama olarak, "çözüm süreci"ni başlattı, Sözcü rahat durmadı, PKK rahat durmadı.. Erdoğan da, "Madem öyle, gerekirse tekrar tepenize bineriz" dedi ve indi.. Şehid yüzbaşının abisi samimi ise, bu sözleri iktidara yönelik değil, Sözcü gazetesi yöneticilerine etmesi gerekirdi.. "Dün PKK'ya savaş istiyordunuz. Şimdi onlara oy verin diyorsunuz. Bu ne ahlaksızlıktır" demesi gerekirdi..