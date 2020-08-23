Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Birgün, 23 Ağustos 2016. “IŞİD uzaklarda değil, içimizde.” PKK’yı her gün savunan Birgün gazetesinde IŞİD üzerinden Türkiye’deki tüm dindar insanları suçlu gibi gösteren bir ahlaksız başlık.. Oysa, IŞİD’e “Terörist” demeyen Müslüman var mı? Yok.. Peki bu solcuların kendi teröristlerini koruma merakı nedir? Başkası der de, bunların “IŞİD mahalleleri oluştu” demeleri saçma, bunlar DHKP-C’nin ya da PKK’nın mahalleleri olmasına hiç ses etmeyen hatta buralarda en küçük bir operasyon yapılması halinde ortalığı karıştırmaya kalkan adamlar… Solcuların klasik “Bizimkiler terörist değil, devrimci” anlayışının ispatı… Şunu da hatırlatalım, ne oldu o IŞİD mahallelerine, bir daha gidin bir söyleyin bakalım, o gün attığınız iftira mıydı, gerçek mi? Gerçek ise, bugün de o mahalleler, sizin iddianıza göre devlet de bunları desteklediğine göre, hala IŞİD’cilerle dolu olmalı değil mi?