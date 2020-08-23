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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-23 11:29:05
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Taraf’ın 23 Ağustos 2014 tarihindeki, “Başbakanlık’ta Twittergate” haberini hatırlatarak, “Abdullah Gül’ü savunur gibi yapılan haber de ilginç. Gül aleyhine atılan tivitler, Başbakanlık’tanmış. Hain Taraf’cılar, ‘Erdoğan’ın adamları’ algısı oluşturmak istiyor ama, sakın o başbakanlıktan atılan tivitler, sonradan hainlikleri tespit edilip, tasfiye edilen, Başbakanlıktaki FETÖ’cüler olmasın!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 23 Ağustos 2012. “Mezarda bile Musevi olamazsın.” Eğer ABD’den yönetiliyorsanız, paranızı FETÖ veriyorsa, böyle suni konuları da manşete taşır, hedef seçtiğimiz kişilere göndermeler yaparsınız.. Taraf gazetesi de öyle yapmış.. Olmayan sorunu varmış gibi gösterip, mağduriyet üretmekte üstlerine yok… “Ben museviyim, mezarlığımız yok” diyen adam, nasıl oluyorsa “Nur Kilisesi Pastörü” olarak daha önce de medyaya konu olmuştu… O zaman bu sahtekarlığı ortaya çıkardık, adamlar cevap vereceklerine bize “Yahudi düşmanı” dedi, iyi mi? Olaya şu açıdan bakmamaları da ilginç? Yahudiyi, ne diye müslüman mezarlığına gömüyorlar ki, müslümanların buna isyan etmeleri gerekmez mi?

Taraf, 23 Ağustos 2012. “Mezarda bile Musevi olamazsın.” Eğer ABD’den yönetiliyorsanız, paranızı FETÖ veriyorsa, böyle suni konuları da manşete taşır, hedef seçtiğimiz kişilere göndermeler yaparsınız.. Taraf gazetesi de öyle yapmış.. Olmayan sorunu varmış gibi gösterip, mağduriyet üretmekte üstlerine yok… “Ben museviyim, mezarlığımız yok” diyen adam, nasıl oluyorsa “Nur Kilisesi Pastörü” olarak daha önce de medyaya konu olmuştu… O zaman bu sahtekarlığı ortaya çıkardık, adamlar cevap vereceklerine bize “Yahudi düşmanı” dedi, iyi mi? Olaya şu açıdan bakmamaları da ilginç? Yahudiyi, ne diye müslüman mezarlığına gömüyorlar ki, müslümanların buna isyan etmeleri gerekmez mi?

#2
Foto - Sözcü, 23 Ağustos 2012. “Almina sizi affedecek mi?” O tarihde PKK karşıtı gibi gözüken, ama 2015 seçimleri öncesinde “Erdoğan’ı devirmek için tek şansımız HDP’nin barajı geçmesi” diyerek PKK’nın uzantısı partiye oy verilmesi çağrısı yapan riyakarlar, “Almina sizi affedecek mi” diye başlık atmışlar.. Adamlar, “PKK’ya gizli saklı destek vermeyelim, destek verenleri açıktan savunmayalım” demedi, sorun çözüme bağlanacak iken de, her kıytırık konuyu manşete taşıyıp, “PKK korunuyor” algısı üretip, hep devleti suçladılar… Almina asıl Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarlarının, küçük hesaplarla “Erdoğan’a yarayacaksa terör bitmesin” demenizi affetmeyecek, bundan emin olabilirsiniz, beyler.…

Sözcü, 23 Ağustos 2012. “Almina sizi affedecek mi?” O tarihde PKK karşıtı gibi gözüken, ama 2015 seçimleri öncesinde “Erdoğan’ı devirmek için tek şansımız HDP’nin barajı geçmesi” diyerek PKK’nın uzantısı partiye oy verilmesi çağrısı yapan riyakarlar, “Almina sizi affedecek mi” diye başlık atmışlar.. Adamlar, “PKK’ya gizli saklı destek vermeyelim, destek verenleri açıktan savunmayalım” demedi, sorun çözüme bağlanacak iken de, her kıytırık konuyu manşete taşıyıp, “PKK korunuyor” algısı üretip, hep devleti suçladılar… Almina asıl Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarlarının, küçük hesaplarla “Erdoğan’a yarayacaksa terör bitmesin” demenizi affetmeyecek, bundan emin olabilirsiniz, beyler.…

#3
Foto - Cumhuriyet, 23 Ağustos 2013. “Çöküş çaresizliği.” Ahmet Necdet Sezer anayasa kitapçığı fırlattığında bir günde gördüğümüz dibi, bu fitne odaklarının her gün attıkları manşetlere rağmen 7 yıldır görmedik. Her gün “Hızlı çöküş” manşetleri atıyorlar.. “Çöke çöke” bir türlü çöküşü göremedik… Bunlara göre bugün bile hâlâ çöküyoruz… Öngörüsüz Kemal Kılıçdaroğlu’nun “90 yılı heba ettiler” ifadesi de ilginç. Türkiye yalnızlaşmış. Bir de bugün gel söyle, Türkiye yalnız mı, ABD’sinden Rusya’sına kadar tüm çakalların karşısına çıkıp, dünyada oyun kuran bir devlet mi?

Cumhuriyet, 23 Ağustos 2013. “Çöküş çaresizliği.” Ahmet Necdet Sezer anayasa kitapçığı fırlattığında bir günde gördüğümüz dibi, bu fitne odaklarının her gün attıkları manşetlere rağmen 7 yıldır görmedik. Her gün “Hızlı çöküş” manşetleri atıyorlar.. “Çöke çöke” bir türlü çöküşü göremedik… Bunlara göre bugün bile hâlâ çöküyoruz… Öngörüsüz Kemal Kılıçdaroğlu’nun “90 yılı heba ettiler” ifadesi de ilginç. Türkiye yalnızlaşmış. Bir de bugün gel söyle, Türkiye yalnız mı, ABD’sinden Rusya’sına kadar tüm çakalların karşısına çıkıp, dünyada oyun kuran bir devlet mi?

#4
Foto - Zaman, 23 Ağustos 2014. “Teröristleri tek tek dolaşıp polisler aleyhinde ifade istemişler.” FETÖ’cü Zaman gazetesinde, tam bir operasyonel haber.. Önce masum insanlara iftira atıldığında, “Bunlar şöyle terörist, böyle terörist” diye medyadan algı oluşturdular. Kendi teröristlikleri ortaya çıkınca, devlet önceki dönemde bunların tutukladıklarından ifade alarak, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.. Bunlar da, “Teröristleri tek tek dolaşıp polisler aleyhinde ifade istemişler” başlığı atıyorlar.. Bu ahlaksızların “Terörist” dediği, iftira atıp hapse soktukları… Yaptıklarını itiraf edip, “Kanunun verdiği yetkiyi kullandık” diye saçmaladılar savunmalarında ama, 150 yıl ceza almaktan kurtulamadı bu FETÖ’cü, iftiracı hainler!

Zaman, 23 Ağustos 2014. “Teröristleri tek tek dolaşıp polisler aleyhinde ifade istemişler.” FETÖ’cü Zaman gazetesinde, tam bir operasyonel haber.. Önce masum insanlara iftira atıldığında, “Bunlar şöyle terörist, böyle terörist” diye medyadan algı oluşturdular. Kendi teröristlikleri ortaya çıkınca, devlet önceki dönemde bunların tutukladıklarından ifade alarak, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.. Bunlar da, “Teröristleri tek tek dolaşıp polisler aleyhinde ifade istemişler” başlığı atıyorlar.. Bu ahlaksızların “Terörist” dediği, iftira atıp hapse soktukları… Yaptıklarını itiraf edip, “Kanunun verdiği yetkiyi kullandık” diye saçmaladılar savunmalarında ama, 150 yıl ceza almaktan kurtulamadı bu FETÖ’cü, iftiracı hainler!

#5
Foto - Taraf, 23 Ağustos 2014. “Davutoğlu’nun şifreleri.” Her şeyin yolunda gittiğini iddia ettiği yıllarda, kendisi için böyle haber yapıyordu Amberin Zaman… Davutoğlu okusun da, ondan sonra “Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim” desin… Seni sağcı görürlerken işine geliyordu, o zaman niye söylemedin “Ben sağcı değilim” diye? Onun için, şimdi Amberin gibilerle aynı paralele gelmesine şaşırmıyoruz! FETÖ’cü Taraf’taki Abdullah Gül’ü savunur gibi yapılan haber de ilginç. Gül aleyhine atılan tivitler, Başbakanlık’tanmış. Hain Taraf’cılar, “Erdoğan’ın adamları” algısı oluşturmak istiyor ama, sakın o başbakanlıktan atılan tivitler, sonradan hainlikleri tespit edilip, tasfiye edilen, Başbakanlıktaki FETÖ’cüler olmasın!

Taraf, 23 Ağustos 2014. “Davutoğlu’nun şifreleri.” Her şeyin yolunda gittiğini iddia ettiği yıllarda, kendisi için böyle haber yapıyordu Amberin Zaman… Davutoğlu okusun da, ondan sonra “Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim” desin… Seni sağcı görürlerken işine geliyordu, o zaman niye söylemedin “Ben sağcı değilim” diye? Onun için, şimdi Amberin gibilerle aynı paralele gelmesine şaşırmıyoruz! FETÖ’cü Taraf’taki Abdullah Gül’ü savunur gibi yapılan haber de ilginç. Gül aleyhine atılan tivitler, Başbakanlık’tanmış. Hain Taraf’cılar, “Erdoğan’ın adamları” algısı oluşturmak istiyor ama, sakın o başbakanlıktan atılan tivitler, sonradan hainlikleri tespit edilip, tasfiye edilen, Başbakanlıktaki FETÖ’cüler olmasın!

#6
Foto - Cumhuriyet, 23 Ağustos 2014. “Zorla imam hatipli yaptılar.” Kemalist Cumhuriyet, İmam Hatip düşmanlığından milim fire vermez. Yaptıkları, istemeyenin İHL’ye gitmemesi değil, isteyenlerin de İHL’ye gidememesi.. Onun için 28 Şubat’ta İHL’lerin orta kısımlarını toptan kapattılar.. Ha, zorla İHL’ye giden varsa, “Bir tane isim verin, biz de uğraşalım imam hatibe gitmemesi için” dedik ama yok, ilaç için bir tane bile yok… 2019’da bir tane öğrenci çıktı, bakanlık devreye girdi düzeltti… Ama onlar, bu sene eğitim başını bekliyorlar, aynı haberleri tekrar vizyona sokacaklar.

Cumhuriyet, 23 Ağustos 2014. “Zorla imam hatipli yaptılar.” Kemalist Cumhuriyet, İmam Hatip düşmanlığından milim fire vermez. Yaptıkları, istemeyenin İHL’ye gitmemesi değil, isteyenlerin de İHL’ye gidememesi.. Onun için 28 Şubat’ta İHL’lerin orta kısımlarını toptan kapattılar.. Ha, zorla İHL’ye giden varsa, “Bir tane isim verin, biz de uğraşalım imam hatibe gitmemesi için” dedik ama yok, ilaç için bir tane bile yok… 2019’da bir tane öğrenci çıktı, bakanlık devreye girdi düzeltti… Ama onlar, bu sene eğitim başını bekliyorlar, aynı haberleri tekrar vizyona sokacaklar.

#7
Foto - Sözcü, 23 Ağustos 2014. “Sadık Ahmet’in marifetleri.” Ahmet Davutoğlu, 6 yıl önce kendisine bu manşetle saldıranlar sayesinde, şimdi Erdoğan’ı devirme planları yapıyor. Yazık.. İkisine de yazık. Davutoğlu’na da, Söjzcü’ye de.. bu kadar mı ilkesizsiniz. Bu kadar mı kin bürüdü, gözlerinizi. Biriniz, dün saldırdığını bugün alkışlıyor, diğeri de dün kendisine saldıranlarla, kolkola yürüyor..

Sözcü, 23 Ağustos 2014. “Sadık Ahmet’in marifetleri.” Ahmet Davutoğlu, 6 yıl önce kendisine bu manşetle saldıranlar sayesinde, şimdi Erdoğan’ı devirme planları yapıyor. Yazık.. İkisine de yazık. Davutoğlu’na da, Söjzcü’ye de.. bu kadar mı ilkesizsiniz. Bu kadar mı kin bürüdü, gözlerinizi. Biriniz, dün saldırdığını bugün alkışlıyor, diğeri de dün kendisine saldıranlarla, kolkola yürüyor..

#8
Foto - Taraf, 23 Ağustos 2015.“ ‘Ama’sız ateşkes.” FETÖ’cü, aynı zamanda PKK’nın da destekçisi Taraf’daki manşeti duy da inanma… Sanki ateşkes yapılınca belediyesini kazandığı yerleri PKK’nın silah deposuna çeviren bu Selahattin Demirtaş’ın adamları değil de, başkasıydı… Hadi bir defa ikna ettin, çözüm sürecine.. Kötü de olmadı, maskeleriniz indi aşağıya.. Şimdi ikincisini nasıl yedireceksin? Hem niye bu ateşkes PKK saldırınca değil de, devlet PKK’yı süpürünce aklına geliyor?

Taraf, 23 Ağustos 2015.“ ‘Ama’sız ateşkes.” FETÖ’cü, aynı zamanda PKK’nın da destekçisi Taraf’daki manşeti duy da inanma… Sanki ateşkes yapılınca belediyesini kazandığı yerleri PKK’nın silah deposuna çeviren bu Selahattin Demirtaş’ın adamları değil de, başkasıydı… Hadi bir defa ikna ettin, çözüm sürecine.. Kötü de olmadı, maskeleriniz indi aşağıya.. Şimdi ikincisini nasıl yedireceksin? Hem niye bu ateşkes PKK saldırınca değil de, devlet PKK’yı süpürünce aklına geliyor?

#9
Foto - Birgün, 23 Ağustos 2016. “IŞİD uzaklarda değil, içimizde.” PKK’yı her gün savunan Birgün gazetesinde IŞİD üzerinden Türkiye’deki tüm dindar insanları suçlu gibi gösteren bir ahlaksız başlık.. Oysa, IŞİD’e “Terörist” demeyen Müslüman var mı? Yok.. Peki bu solcuların kendi teröristlerini koruma merakı nedir? Başkası der de, bunların “IŞİD mahalleleri oluştu” demeleri saçma, bunlar DHKP-C’nin ya da PKK’nın mahalleleri olmasına hiç ses etmeyen hatta buralarda en küçük bir operasyon yapılması halinde ortalığı karıştırmaya kalkan adamlar… Solcuların klasik “Bizimkiler terörist değil, devrimci” anlayışının ispatı… Şunu da hatırlatalım, ne oldu o IŞİD mahallelerine, bir daha gidin bir söyleyin bakalım, o gün attığınız iftira mıydı, gerçek mi? Gerçek ise, bugün de o mahalleler, sizin iddianıza göre devlet de bunları desteklediğine göre, hala IŞİD’cilerle dolu olmalı değil mi?

Birgün, 23 Ağustos 2016. “IŞİD uzaklarda değil, içimizde.” PKK’yı her gün savunan Birgün gazetesinde IŞİD üzerinden Türkiye’deki tüm dindar insanları suçlu gibi gösteren bir ahlaksız başlık.. Oysa, IŞİD’e “Terörist” demeyen Müslüman var mı? Yok.. Peki bu solcuların kendi teröristlerini koruma merakı nedir? Başkası der de, bunların “IŞİD mahalleleri oluştu” demeleri saçma, bunlar DHKP-C’nin ya da PKK’nın mahalleleri olmasına hiç ses etmeyen hatta buralarda en küçük bir operasyon yapılması halinde ortalığı karıştırmaya kalkan adamlar… Solcuların klasik “Bizimkiler terörist değil, devrimci” anlayışının ispatı… Şunu da hatırlatalım, ne oldu o IŞİD mahallelerine, bir daha gidin bir söyleyin bakalım, o gün attığınız iftira mıydı, gerçek mi? Gerçek ise, bugün de o mahalleler, sizin iddianıza göre devlet de bunları desteklediğine göre, hala IŞİD’cilerle dolu olmalı değil mi?

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