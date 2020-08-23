2020-08-23 11:29:05 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Taraf’ın 23 Ağustos 2014 tarihindeki, “Başbakanlık’ta Twittergate” haberini hatırlatarak, “Abdullah Gül’ü savunur gibi yapılan haber de ilginç. Gül aleyhine atılan tivitler, Başbakanlık’tanmış. Hain Taraf’cılar, ‘Erdoğan’ın adamları’ algısı oluşturmak istiyor ama, sakın o başbakanlıktan atılan tivitler, sonradan hainlikleri tespit edilip, tasfiye edilen, Başbakanlıktaki FETÖ’cüler olmasın!” ifadelerini kullandı.