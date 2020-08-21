Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 21 Ağustos 2014 “Yaşadıklarımız 28 Şubat’tan daha çok üzdü” FETÖ'nün manşetine oturan bu sözü, 17-25 Aralık'tan sonra sık sık duyduk, değil mi? Hatat Ahmet Davutoğlu bile, aynı jargonla konuştu, Şehir Üniversitesi üzerinden.. İşte bu bir taktik.. 28 Şubat'ta ortalıkta görünmeyenler, özellikle de takıyye yaparak kendisini gizleyen FETÖ'cüler, sonradan karşımıza, sanki 28 Şubat'ta mağdur olmuşlar da, o zaman bile, şimdiki yaşadıklarını yaşamamışlar gibi bir algı oluşturdular.. Bu vesile ile Hayrünnisa hanıma da soralım: "Köşkten indikten sonrasında, mağduriyet yaşadığınızı söylerken ne kadar doğru konuşuyorsunuz? Eşinize ve ailenize yapılan her saldırıya göğsünü siper eden bir Erdoğan hep yanınızda değil miydi? Kaldı ki, Gezi olaylarından itibaren hep size saldıranlardan yana tavır almadınız mı? Ne zaman Erdoğan’a saldırılsa, saldıranların gönlünü almaya çalışmadınız mı? Üzülmüşsünüzdür muhakkak da, kimleri nasıl üzdüğünüzü, hele hele yaşadıklarınızı 28 Şubat’la kıyaslayarak, sizi o 28 Şubat’ta verilen mücadelenin hatrına sevenleri nasıl kırdığınız hiç aklınıza geldi mi? Zaman'daki "Bu çocukları 'hırsızın peşinde koşsunlar' die yetiştirdik" başlığının üzerindeki anne-babalar, bugün o çocuklarından utanç mı duyuyorlar, gurur mu? Onlardan bir tanesi (Hüseyin Korkmaz), ABD'ye yerleşip, orada CIA'den 50 bin dolar aldığını kendisi anlattı. O polisler, hırsızın mı peşinde koşmuşlar, yoksa başhırsız ABD'nin polisliğine mi soyunmuşlar, o anne-babalar bugün söylesinler..