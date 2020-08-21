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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-21 13:45:19
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin 21 Ağustos 2012 tarihinde attığı, “Bunun adı alçaklık” manşetini hatırlatarak, “PKK'ya, PKK'lılara destek haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesi, ‘Bunun adı alçaklık’ başlığı ile çıkmış. Evet Gaziantep'de etnik kışkırtma amaçlı kritik bir mahalde patlatılan bomba ile öldürülen insanlarımıza yönelik bu saldırının adı alçaklık.. Ama, 8 kişiyi öldürüp 66 kişiyi yaralayan bombayı koyanın PKK olduğu herkes tarafından bilinirken, bu haberin bir yerinde bile “PKK” isminin geçmemesi de o alçaklığa ortaklık değilse, nedir?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 21 Ağustos 2012 “Avrupa projesi çöktü” Orhan Pamuk Independent'e konuşmuş, FETÖ'cü Taraf da alıntılamış.. Orhan Pamuk’un anlatımına göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini desteklediği için kendisine saldırı yapılıyormuş… Doğrusu ne? Pamuk, “Bir milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü” diyerek ecdadımıza saldırdığı için, PKK’ya “Kürt gerillaları” dediği için, kendisine eleştiri yapılıyordu. Pamuk da bu eleştirileri Batı’daki sahiplerine “Bakın bakın, ben aslında sizdenim, onun için bana saldırıyorlar” demek için kullanıyordu… Yoksa Pamuk da biliyor, o Avrupa projesi, daha birliğe üyelik başvurusu yapmadan çökmüştü… Türkiye'den sonra müracaat eden kimler kimler girdi de, bir biz giremedik AB'a.. AB'ın bize bakış açısını Erbakan hoca ne güzel tanımlamış:

Taraf, 21 Ağustos 2012 “Avrupa projesi çöktü” Orhan Pamuk Independent'e konuşmuş, FETÖ'cü Taraf da alıntılamış.. Orhan Pamuk’un anlatımına göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini desteklediği için kendisine saldırı yapılıyormuş… Doğrusu ne? Pamuk, “Bir milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü” diyerek ecdadımıza saldırdığı için, PKK’ya “Kürt gerillaları” dediği için, kendisine eleştiri yapılıyordu. Pamuk da bu eleştirileri Batı’daki sahiplerine “Bakın bakın, ben aslında sizdenim, onun için bana saldırıyorlar” demek için kullanıyordu… Yoksa Pamuk da biliyor, o Avrupa projesi, daha birliğe üyelik başvurusu yapmadan çökmüştü… Türkiye'den sonra müracaat eden kimler kimler girdi de, bir biz giremedik AB'a.. AB'ın bize bakış açısını Erbakan hoca ne güzel tanımlamış: "Onlar ortak, biz pazarız"

#2
Foto - Cumhuriyet, 21 Ağustos 2012 “Bunun adı alçaklık” PKK'ya, PKK'lılara destek haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesi, “Bunun adı alçaklık”başlığı ile çıkmış. Evet Gaziantep'de etnik kışkırtma amaçlı kritik bir mahalde patlatılan bomba ile öldürülen insanlarımıza yönelik bu saldırının adı alçaklık.. Ama, 8 kişiyi öldürüp 66 kişiyi yaralayan bombayı koyanın PKK olduğu herkes tarafından bilinirken, bu haberin bir yerinde bile “PKK” isminin geçmemesi de o alçaklığa ortaklık değilse, nedir?!

Cumhuriyet, 21 Ağustos 2012 “Bunun adı alçaklık” PKK'ya, PKK'lılara destek haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesi, “Bunun adı alçaklık”başlığı ile çıkmış. Evet Gaziantep'de etnik kışkırtma amaçlı kritik bir mahalde patlatılan bomba ile öldürülen insanlarımıza yönelik bu saldırının adı alçaklık.. Ama, 8 kişiyi öldürüp 66 kişiyi yaralayan bombayı koyanın PKK olduğu herkes tarafından bilinirken, bu haberin bir yerinde bile “PKK” isminin geçmemesi de o alçaklığa ortaklık değilse, nedir?!

#3
Foto - Sözcü, 21 Ağustos 2013 “Bakan sordu: Niye sözcü okuyorsun

Sözcü, 21 Ağustos 2013 “Bakan sordu: Niye sözcü okuyorsun" Sözcü gazetesi, bir yandan Bakan Taner Yıldız'ın, vatandaşa "Niye sözcü okuyorsun" sorusunu aktarmış bir yandan da, sözümona vatandaşın, "İlker başbuğ hapiste, peki onu atayan sizler niye yargılanmıyorsunuz." sorusunu aktarmış.. vatanda sormuşsa ona, vatandaş değil de Sözcü sormuşsa Sözcüye hatırlatalım: "İlker Başbuğ yerine, AK parti'nin atama yapabileceği çok farklı düşüncede birisi vardı da, Erdoğan bu hakkını mı kullanmadı?" Veya şunu hatırlatalım: "İlker Başbuğ, görevini yaptığı için değil, görevi dışında işler yaptığı için tutuklandı.. Kendisini göreve getiren AK Parti'yi kapattırmak için Anayasa Mahkemesi'nden üyelerle görüştüğü için tutuklandı.."

#4
Foto - Cumhuriyet, 21 Ağustos 2013 “Hatlar koptu” Kemalist geçinen,

Cumhuriyet, 21 Ağustos 2013 “Hatlar koptu” Kemalist geçinen, "Tam bağımsız Türkiye" tezini savunduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesinin söylemine bakın.. Türkiye için şu yorumu yapmışlar: “Gücünün çok üstünde söylemde bulunan”. Tek başına bunu demeleri bile, "Tam bağımsız Türkiye" istemediklerini, kafalarında nasıl bir ülke imajı olduğunu dört dörtlük ortaya koyuyor… Cumhuriyet, Türkiye'nin yalnızlaştığını iddia ediyor ama, o Türkiye bugün, Akdeniz'de oyun kurucu pozisyonunda..

#5
Foto - Taraf, 21 Ağustos 2013 “Sınırdaki atlıların büyük oyunu” Taraf gazetesi, sınırlarda kaçakçıların bu kadar etkin olduğunun, güvenlik güçlerine karşı strateji geliştirebilecek kadar organize olduklarının farkındaydı madem, niye “Ateşle oynayanın eli yanar, aman bu kritik bölgede kaçakcılık yapılmasın, vatandaş da dikkat etsin, devlet te” demediler de “Roboski’de masum köylüleri öldürdüler” dediler, onun üzerinden seçilmiş Başbakan'ı indirmeye kalktılar..

Taraf, 21 Ağustos 2013 “Sınırdaki atlıların büyük oyunu” Taraf gazetesi, sınırlarda kaçakçıların bu kadar etkin olduğunun, güvenlik güçlerine karşı strateji geliştirebilecek kadar organize olduklarının farkındaydı madem, niye “Ateşle oynayanın eli yanar, aman bu kritik bölgede kaçakcılık yapılmasın, vatandaş da dikkat etsin, devlet te” demediler de “Roboski’de masum köylüleri öldürdüler” dediler, onun üzerinden seçilmiş Başbakan'ı indirmeye kalktılar..

#6
Foto - Zaman, 21 Ağustos 2014 “Yaşadıklarımız 28 Şubat’tan daha çok üzdü” FETÖ'nün manşetine oturan bu sözü, 17-25 Aralık'tan sonra sık sık duyduk, değil mi? Hatat Ahmet Davutoğlu bile, aynı jargonla konuştu, Şehir Üniversitesi üzerinden.. İşte bu bir taktik.. 28 Şubat'ta ortalıkta görünmeyenler, özellikle de takıyye yaparak kendisini gizleyen FETÖ'cüler, sonradan karşımıza, sanki 28 Şubat'ta mağdur olmuşlar da, o zaman bile, şimdiki yaşadıklarını yaşamamışlar gibi bir algı oluşturdular.. Bu vesile ile Hayrünnisa hanıma da soralım:

Zaman, 21 Ağustos 2014 “Yaşadıklarımız 28 Şubat’tan daha çok üzdü” FETÖ'nün manşetine oturan bu sözü, 17-25 Aralık'tan sonra sık sık duyduk, değil mi? Hatat Ahmet Davutoğlu bile, aynı jargonla konuştu, Şehir Üniversitesi üzerinden.. İşte bu bir taktik.. 28 Şubat'ta ortalıkta görünmeyenler, özellikle de takıyye yaparak kendisini gizleyen FETÖ'cüler, sonradan karşımıza, sanki 28 Şubat'ta mağdur olmuşlar da, o zaman bile, şimdiki yaşadıklarını yaşamamışlar gibi bir algı oluşturdular.. Bu vesile ile Hayrünnisa hanıma da soralım: "Köşkten indikten sonrasında, mağduriyet yaşadığınızı söylerken ne kadar doğru konuşuyorsunuz? Eşinize ve ailenize yapılan her saldırıya göğsünü siper eden bir Erdoğan hep yanınızda değil miydi? Kaldı ki, Gezi olaylarından itibaren hep size saldıranlardan yana tavır almadınız mı? Ne zaman Erdoğan’a saldırılsa, saldıranların gönlünü almaya çalışmadınız mı? Üzülmüşsünüzdür muhakkak da, kimleri nasıl üzdüğünüzü, hele hele yaşadıklarınızı 28 Şubat’la kıyaslayarak, sizi o 28 Şubat’ta verilen mücadelenin hatrına sevenleri nasıl kırdığınız hiç aklınıza geldi mi? Zaman'daki "Bu çocukları 'hırsızın peşinde koşsunlar' die yetiştirdik" başlığının üzerindeki anne-babalar, bugün o çocuklarından utanç mı duyuyorlar, gurur mu? Onlardan bir tanesi (Hüseyin Korkmaz), ABD'ye yerleşip, orada CIA'den 50 bin dolar aldığını kendisi anlattı. O polisler, hırsızın mı peşinde koşmuşlar, yoksa başhırsız ABD'nin polisliğine mi soyunmuşlar, o anne-babalar bugün söylesinler..

#7
Foto - Cumhuriyet, 21 Ağustos 2014 “Bor’da Sarraf izi” Yine, FETÖ’nün dağılmasıyla ortada kaldıktan sonra Deutsche Welle’den maaşa bağlanan isimlerden Alican Uludağ’ın kemalist Cumhuriyet'te yayınlanan bir haberi… Bugün “Bizim ne alakamız vardı” diyenler okusun, FETÖ’nün kumpas dosyasının gizli ayrıntıları kimlere servis edilmiş, kemalist geçinen gazete ile nasıl işbirliği yapılmış… Cumhuriyet yöneticileri bilmiyorsa, Alican Uludağ anlatsın, kimden almış bu çarpıtılmış bilgileri.. Kimden almış, hayali örgütün hayali fiillerini..

Cumhuriyet, 21 Ağustos 2014 “Bor’da Sarraf izi” Yine, FETÖ’nün dağılmasıyla ortada kaldıktan sonra Deutsche Welle’den maaşa bağlanan isimlerden Alican Uludağ’ın kemalist Cumhuriyet'te yayınlanan bir haberi… Bugün “Bizim ne alakamız vardı” diyenler okusun, FETÖ’nün kumpas dosyasının gizli ayrıntıları kimlere servis edilmiş, kemalist geçinen gazete ile nasıl işbirliği yapılmış… Cumhuriyet yöneticileri bilmiyorsa, Alican Uludağ anlatsın, kimden almış bu çarpıtılmış bilgileri.. Kimden almış, hayali örgütün hayali fiillerini..

#8
Foto - Sözcü, 21 Ağustos 2014 “Vatan parçalanıyor

Sözcü, 21 Ağustos 2014 “Vatan parçalanıyor" Sözcü gazetesi, Lice'de dikilen bir teröristin heykelini haber yapıp, AK Parti iktidarına saldırdı. O heykel anında yıkıldı.. Hatta yıkım sırasında direnen göstericilerden birisi de öldü. Sonrasında PKK yandaşı HDP'liler, bölgedeki Atatürk heykellerini devirmeye başladılar.. Sözcü bunu da, "Vatan parçalanıyor" diye sözümona haber haline getirdi. Bugün söyler misiniz, Vatan parçalandı mı? Hayır. hem de, bu Sözcü gazetesi, o Atatürk heykelini deviren HDP'lilerle ittifak yapıp, vatanı parçalamak isteyenlerle kolkola girmesine rağmen, Tayyip Erdoğan, vatanı parçalatmadı..

#9
Foto - Bugün, 21 Ağustos 2014 “Terörle, yolsuzlukla mücadele suçsa ben bu suçu işledim” İzmir KOM eski Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, “Nasılsa çıkarırlar, gideyim de şov yapayım” diye teslim olurken böyle diyordu… Tutmadı, “Biz önleme dinlemesi yaptık, kanunla tanınan özel yetkimizi kullandık, kanun bize istediğimiz kişiyi dinleme yetkisi veriyor” diye savunmaya kalktığı usûlsüz dinlemeler yüzünden 150 yıl hapis cezası yedi… Şimdi kimsenin telefonu illegal olarak dinlenmeden, terörle mücadele ediliyor. Hem de eskiye kıyaslama bile yapılmayacak bir başarı ile. Anladın mı, FETÖ'cü şovmen..

Bugün, 21 Ağustos 2014 “Terörle, yolsuzlukla mücadele suçsa ben bu suçu işledim” İzmir KOM eski Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, “Nasılsa çıkarırlar, gideyim de şov yapayım” diye teslim olurken böyle diyordu… Tutmadı, “Biz önleme dinlemesi yaptık, kanunla tanınan özel yetkimizi kullandık, kanun bize istediğimiz kişiyi dinleme yetkisi veriyor” diye savunmaya kalktığı usûlsüz dinlemeler yüzünden 150 yıl hapis cezası yedi… Şimdi kimsenin telefonu illegal olarak dinlenmeden, terörle mücadele ediliyor. Hem de eskiye kıyaslama bile yapılmayacak bir başarı ile. Anladın mı, FETÖ'cü şovmen..

#10
Foto - Cumhuriyet, 21 Ağustos 2015 “Öfke AKP’ye döndü” Kemalist Cumhuriyet'in riyakarlığını görüyor musunuz.. Nasıl ikircikli haber yaptığını görüyor musunuz? Şehitlerle alakası olmayan vatandaşlar cenazeye gelip AK Parti’ye veya Erdoğan’a tepki gösterirse “Öfke” oluyor ama şehidin annesi babası Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirse “Provokasyon” deyip geçiyorlar… İnsaf da yok!

Cumhuriyet, 21 Ağustos 2015 “Öfke AKP’ye döndü” Kemalist Cumhuriyet'in riyakarlığını görüyor musunuz.. Nasıl ikircikli haber yaptığını görüyor musunuz? Şehitlerle alakası olmayan vatandaşlar cenazeye gelip AK Parti’ye veya Erdoğan’a tepki gösterirse “Öfke” oluyor ama şehidin annesi babası Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirse “Provokasyon” deyip geçiyorlar… İnsaf da yok! "Güneydoğu'dan kaçış" başlıklı haber de, bugün geldiğimiz noktada bakıp söyler misiniz, külliyen yalan mı, değil mi? Hastaneler boşalmış, Öğretmenler gitmiyormuş.. siz şöyle söyleyin de anlayalım: "Biz cumhuriyet gazetesi olarak, hastanelerin boşalmasını istiyoruz. Öğretmenlerin güneydoğuya gitmemesini istiyoruz.." Bu fitnecilerin inadına, hastaneler şifa vesilesi olmaya devam ediyor, öğretmenler gönüllü olarak güneydoğuda görev yapmayı sürdürüyor..

#11
Foto - Sözcü, 21 Ağustos 2016 “PKK ve IŞİD'i FETÖ yönetiyor

Sözcü, 21 Ağustos 2016 “PKK ve IŞİD'i FETÖ yönetiyor" Bozuk saat bile 24 saatte iki edfa doğruyu gösterir.. Bunlar da o hesap.. Hem PKK ve IŞİD'i bile FETÖ'nün yönettiğini manşetten yazarlar. Hem de, "cemaati savunma zamanı" diye köşe yazılarını yayınlarlar.. HDP'ye baraj geçirtmek için o verilmesi çağrısı yaparlar.. FETÖ'cülerin cezaevinden yazdıkları mağduriyet mektuplarını yayınlarlar.. KHK'lıların mağdur edildiğini söylerler.. Manşeti biraz geliştirsek, "Sözcü'yü de; KHK'lılar lehine haberlerle, cezaevindeki FETÖ'cülerin yayınlanan mektuplarıyla, askeri öğrenciler masum savunmaları ile, aslında FETÖ yönetiyor" desek, yanlış mı söylemiş oluruz.

#12
Foto - Cumhuriyet, 21 Ağustos 2016 “Türkü söylediler, tutuklandılar” Kemalist olduğu iddiasındaki, ulusalcı generallerin büyük bir ilgi ile takip ettiği söylenilen Cumhuriyet'teki şu habere bakar mısınız..

Cumhuriyet, 21 Ağustos 2016 “Türkü söylediler, tutuklandılar” Kemalist olduğu iddiasındaki, ulusalcı generallerin büyük bir ilgi ile takip ettiği söylenilen Cumhuriyet'teki şu habere bakar mısınız.."Türkü söylediler, tutuklandılar”. Nasıl insanlar bunlar.. Ne sanıyor bunlar, halk aptal mı? Halk gerçekleri bilmiyor mu? Ne imiş, çocuklar türkü söylerken gözaltına alınmışlar.. Kürtçe seçmeli ders olup müfredata bile girmiş ama Kürtçe şarkı söylemek yasakmış.. PKK üyeliği falan yokmuş! Yazık, Cumhuriyet'e de, bunu okuyanların saflığına da, binlerce defa yazık..

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