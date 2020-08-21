2020-08-21 13:45:19 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin 21 Ağustos 2012 tarihinde attığı, “Bunun adı alçaklık” manşetini hatırlatarak, “PKK'ya, PKK'lılara destek haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesi, ‘Bunun adı alçaklık’ başlığı ile çıkmış. Evet Gaziantep'de etnik kışkırtma amaçlı kritik bir mahalde patlatılan bomba ile öldürülen insanlarımıza yönelik bu saldırının adı alçaklık.. Ama, 8 kişiyi öldürüp 66 kişiyi yaralayan bombayı koyanın PKK olduğu herkes tarafından bilinirken, bu haberin bir yerinde bile “PKK” isminin geçmemesi de o alçaklığa ortaklık değilse, nedir?” ifadelerini kullandı.