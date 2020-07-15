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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-15 14:22:12
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 15 Temmuz 2015 tarihli "Yangından mal kaçırır gibi" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'ye karşı olduğu iddiasındaki Cumhuriyet gazetesi, FETÖ'cü hakimler görevden uzaklaştırıldığında, "Yangından mal kaçırır gibi tasfiye" diye manşet atmışlar. Kimin FETÖ'ye yardım ettiğini böylece ispatlamışlar. Cumhuriyet için yüz karası bu haberi, alın arşive kaydedin. Ne zaman "Biz FETÖ'ye yıllardır karşıyız"' derlerse, bu haberi gösterip, yüzlerine tükürün.. Şimdi yurtdışına kaçan Celal Kara o haberde, Muammer Akkaş o haberde, Cihan Kansız o haberde.” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 15 Temmuz 2012

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2012 "Sıra barolara geldi" Tam 8 yıl geçmiş, bu başlığı Cumhuriyet gazetesi atalı.. 8 yıl önce AK Parti iktidarı, Avukatlık Kanunu'nu değiştirelim diye çalışmalara başlamış.. Ama son bir aydır, bu baro bakanları ne diyorlardı: "Hiç tartışmadan, yasa değiştiriliyor!" Daha ne kadar tartışacağız beyler, 100 yıl mı, yoksa 1000 yıl mı? “Diyarbakır savaş alanı” başlıklı haberde de Kemalist geçinen Cumhuriyet yöneticilerinin riyakarlıkları ispatlanmış oluyor. Biz de soruyoruz, "Cumhuriyet yöneticileri.. Hem 'Vatansever' hem de 'Teröristsever' olmayı mideleriniz nasıl kaldırıyor?"

#2
Foto - Taraf, 15 Temmuz 2012 “Bakanın vicdanı sızlıyor” FETÖ'nün ateist Ahmet Altan'a çıkarttırdığı Taraf gazetesinde “Köpükten korktular” diye alkol övgüsü yapılıyor, “Üniversitede konser ayağına içki satışı yapacağız” diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar.. AK Parti'nin Kültür Bakanlığı koltuğuna oturttuğu adamın derdine bak... “Ülkücüler serbest kaldı, vicdanım sızlıyor” diyor.. Be adam, bu ahlaksızların senin ilgisizliğin yüzünden alkole alıştırıp ömrünü kararttığı gençler için niye sızlamıyor o vicdan? Veya, Tüm sosyalistler, DHKPC'lilerin hatta PKK'lıların büyük çoğunluğunun değişik vesilelerle cezaevinden çıktığı bir Türkiye'de, Sivas mazlumlarının cezaevinde olmasından dolayı niye sızlamıyor, o vicdanın?

Taraf, 15 Temmuz 2012 “Bakanın vicdanı sızlıyor” FETÖ'nün ateist Ahmet Altan'a çıkarttırdığı Taraf gazetesinde “Köpükten korktular” diye alkol övgüsü yapılıyor, “Üniversitede konser ayağına içki satışı yapacağız” diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar.. AK Parti'nin Kültür Bakanlığı koltuğuna oturttuğu adamın derdine bak... “Ülkücüler serbest kaldı, vicdanım sızlıyor” diyor.. Be adam, bu ahlaksızların senin ilgisizliğin yüzünden alkole alıştırıp ömrünü kararttığı gençler için niye sızlamıyor o vicdan? Veya, Tüm sosyalistler, DHKPC'lilerin hatta PKK'lıların büyük çoğunluğunun değişik vesilelerle cezaevinden çıktığı bir Türkiye'de, Sivas mazlumlarının cezaevinde olmasından dolayı niye sızlamıyor, o vicdanın?

#3
Foto - Sözcü, 15 Temmuz 2012 “Camide karate dersi” Sözcü gazetesine

Sözcü, 15 Temmuz 2012 “Camide karate dersi” Sözcü gazetesine "din karşıtı" dediğimizde kızıyorlar. Bu başlık neyi ifade ediyor? Karate öğreniyorlar diye, çocuklara "Dindar ve kindar nesil işte böyle yetişiyor" başlığının altında, hangi kindarlığı yazabilmişler? İşleri güçleri hep iftira.. Aynı yaştaki çocukları yaz kampına toplasalar, orada verseler karate eğitimini, hiçbir problem olmaz bunlar için... Sözcü'nün birinci sayfasındaki sürmanşette ise, "Şeriatçı 120 tutuklu son anda tahliye oldu" şeklinde. Kim bunlar? Bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin "Bunlar terör örgütü değil" kararı verdiği Hizbut-Tahrir üyeleri.. Adamlarda tek bir silah yok. Ama terör örgütü diye içeri atılmışlar. Sözcü gazetesi ise, sanki bunların bir silahlı eylemleri varmış gibi, karalama yapıyorlar..

#4
Foto - Cumhuriyet, 15 Temmuz 2013 “O artık halkın çocuğu” Polisin karşısına çıkarırken bu çocuğun 14 yaşında olduğu hiç aklınıza gelmedi mi? Kendilerini hükümet yetkililerinden kimse aramamış, kimse ziyaret etmemiş, bundan şikayet ediyorlar... Ki, manşetinize koyduğunuz fotoğrafta, bir yandan

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2013 “O artık halkın çocuğu” Polisin karşısına çıkarırken bu çocuğun 14 yaşında olduğu hiç aklınıza gelmedi mi? Kendilerini hükümet yetkililerinden kimse aramamış, kimse ziyaret etmemiş, bundan şikayet ediyorlar... Ki, manşetinize koyduğunuz fotoğrafta, bir yandan "5 çocuğum aç" diyen Metris'teki cezaevinde yatan bir babanın sözlerini verirken, zeminde de Bodrum'da tatilini bile kesmeyen sosyetenin elele tutuşarak gezicilere verdiği sözde desteği görüntülüyorsunuz.. Gezi önemli idiyse, küçücük çocukları polisin karşısına çıkarana kadar, denizde tatil yapan bu bayanlar Taksim'e gelip, eylem yapsaydılar ya..

#5
Foto - Sözcü, 15 Temmuz 2014 “Şehit babasından açılım kınası

Sözcü, 15 Temmuz 2014 “Şehit babasından açılım kınası" "Bu ülkede şehit vermeyelim, güvenlik inşa edilsin, tüm halkımız huzur içinde yaşayasın" diye başlatılan açılım sürecinde şehid ailelerini tahrik ederek, tek bir şehid vermediğimiz bir dönemde ülkenin başbakanına kına yollatanlar, 2015 seçimlerinde, 2018 seçimlerinde terör örgütü PKK'nın uzantısı olan HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulundular.. "HDP barajı geçsin ki, AK Parti tek başına iktidar olamasın" diye, Emin Çölaşanlar, Bekir Coşkunlar yazılar kaleme aldı.. Ama bu şehid babasının, ne Sözcü gazetesine, ne de yazarlarına yolladığı bir "kına"yı göremedik..

#6
Foto - Cumhuriyet, 15 Temmuz 2014 “Yargıtay'da seçimi cemaat önde bitirdi” FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden solcuların, aslında tüm dertlerinin samimi dindar insanlar olduğu, CIA işbirlikçisi FETÖ'ye birlik olup, dindar insanlara karşı nasıl savaştıklarını delillendirenn ibretlik bir haber.. 17 Aralık'tan 7 ay sonra, henüz daha FETÖ'cüler yüksek yargıdan temizlenmemiş.. Yargıtay'daki FETÖ'cülerin tek başına oyları, oradaki seçimleri kazanmasına yetmiyor. İmdatlarına kim yetişiyor? Cumhuriyet'teki haber ifşa ediyor: Sosyal demokratlar! İşte o ifade:

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2014 “Yargıtay'da seçimi cemaat önde bitirdi” FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden solcuların, aslında tüm dertlerinin samimi dindar insanlar olduğu, CIA işbirlikçisi FETÖ'ye birlik olup, dindar insanlara karşı nasıl savaştıklarını delillendirenn ibretlik bir haber.. 17 Aralık'tan 7 ay sonra, henüz daha FETÖ'cüler yüksek yargıdan temizlenmemiş.. Yargıtay'daki FETÖ'cülerin tek başına oyları, oradaki seçimleri kazanmasına yetmiyor. İmdatlarına kim yetişiyor? Cumhuriyet'teki haber ifşa ediyor: Sosyal demokratlar! İşte o ifade: "12 kişilik kurulun üyeliklerini, bazı sosyal demokratlarla cemaat arasındaki ittifak kazandı!" Şimdi cemaat adı altında, CIA kuklaları ile ittifak yapan sosyal demokratların yüzüne tükürme vakti değil mi? Bunların gerçek yüzlerini deşifre etme vakti değil mi?

#7
Foto - Bugün, 15 Temmuz 2014 “Halkın borcu 46 kat arttı” FETÖ'cü Bugün gazetesi, siyasi iktidarı kötülemek için, çarpıtma bir haberi manşete taşımış.. Kredi kartlarının günlük hayatımıza yeni yeni girdiği 2002 yılı ile 2014 yılını kıyaslamış.. Bre hainler, 2002'de kredi kartı kaç kişide vardı ki, kredi kartı borcu da olsun! Ama somut rakam istiyorlarsa, verelim. Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoğunun gayrısafi milli hasıla içindeki payı, 2002 yılında yüzde 54.8 iken, bu haberin yapıldığı yıl olan 2014’te yüzde 43.6 olarak hesaplanmış... Eğer Gezi benzeri kalkışmalar yaşanmasa, yüzde 40’ı hiç geçmeyeceği hesaplanıyor...

Bugün, 15 Temmuz 2014 “Halkın borcu 46 kat arttı” FETÖ'cü Bugün gazetesi, siyasi iktidarı kötülemek için, çarpıtma bir haberi manşete taşımış.. Kredi kartlarının günlük hayatımıza yeni yeni girdiği 2002 yılı ile 2014 yılını kıyaslamış.. Bre hainler, 2002'de kredi kartı kaç kişide vardı ki, kredi kartı borcu da olsun! Ama somut rakam istiyorlarsa, verelim. Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoğunun gayrısafi milli hasıla içindeki payı, 2002 yılında yüzde 54.8 iken, bu haberin yapıldığı yıl olan 2014’te yüzde 43.6 olarak hesaplanmış... Eğer Gezi benzeri kalkışmalar yaşanmasa, yüzde 40’ı hiç geçmeyeceği hesaplanıyor...

#8
Foto - Sözcü, 15 Temmuz 2015 “Herkes hesap versin” Bakmayın böyle diklendiğine, kızının Buz Rezidans’taki dairesini bile açıklayamadı, “Fiyatı 100 bin dolar” dedi, “O fiyata bize sat” diyen Güneş gazetesine satmak zorunda kaldı, Güneş de 250 bin dolara okuttu daireyi... O dairenin Ataşehir Belediye Başkanı'ndan bedel ödenmeden alındığı, karşılığında başkanın eşinin milletvekili olduğu iddiaları ortada kaldı.. O dönem mesela “Duvar” internet sitesi 100 bin dolar için “Bu fiyata zor satardı” diye haber yapmıştı, 250 bine satılacağını duyunca yan çizdiler, “Hani milyon ederdi” diye dolarla lirayı katıp karıştırdılar... Rezillik üzerine rezillik...

Sözcü, 15 Temmuz 2015 “Herkes hesap versin” Bakmayın böyle diklendiğine, kızının Buz Rezidans’taki dairesini bile açıklayamadı, “Fiyatı 100 bin dolar” dedi, “O fiyata bize sat” diyen Güneş gazetesine satmak zorunda kaldı, Güneş de 250 bin dolara okuttu daireyi... O dairenin Ataşehir Belediye Başkanı'ndan bedel ödenmeden alındığı, karşılığında başkanın eşinin milletvekili olduğu iddiaları ortada kaldı.. O dönem mesela “Duvar” internet sitesi 100 bin dolar için “Bu fiyata zor satardı” diye haber yapmıştı, 250 bine satılacağını duyunca yan çizdiler, “Hani milyon ederdi” diye dolarla lirayı katıp karıştırdılar... Rezillik üzerine rezillik...

#9
Foto - Cumhuriyet, 15 Temmuz 2015

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2015 "Yangından mal kaçırır gibi" FETÖ'ye karşı olduğu iddiasındaki Cumhuriyet gazetesi, FETÖ'cü hakimler görevden uzaklaştırıldığında, "Yangından mal kaçırır gibi tasfiye" diye manşet atmışlar. Kimin FETÖ'ye yardım ettiğini böylece ispatlamışlar. Cumhuriyet için yüz karası bu haberi, alın arşive kaydedin. Ne zaman "Biz FETÖ'ye yıllardır karşıyız"' derlerse, bu haberi gösterip, yüzlerine tükürün.. Şimdi yurtdışına kaçan Celal Kara o haberde, Muammer Akkaş o haberde, Cihan Kansız o haberde.

#10
Foto - Yarına Bakış, 15 Temmuz 2016 “90’lardan çok daha sert bir dönemden geçiyoruz” Bu lafları söylediği ve yayınlattırdığı FETÖ'cüler, aynı günün akşamı (15 Temmuz 2016) kalkıştıkları darbeyi başarsaydılar, solcu geçinen Şebnem Korur Fincancı acaba şimdi nerede olurdu? “Biz hangi vatan hainleriyle ortaklık kurup da adına ‘muhaliflik’ dedik” diye, bugün bir saniye durup düşünüyor mudur acaba?.

Yarına Bakış, 15 Temmuz 2016 “90’lardan çok daha sert bir dönemden geçiyoruz” Bu lafları söylediği ve yayınlattırdığı FETÖ'cüler, aynı günün akşamı (15 Temmuz 2016) kalkıştıkları darbeyi başarsaydılar, solcu geçinen Şebnem Korur Fincancı acaba şimdi nerede olurdu? “Biz hangi vatan hainleriyle ortaklık kurup da adına ‘muhaliflik’ dedik” diye, bugün bir saniye durup düşünüyor mudur acaba?.

#11
Foto - Cumhuriyet, 15 Temmuz 2016 “Askerle eskiye dönüş” Tesadüf bu ya, tam da darbenin yapılacağı gün, Cumhuriyet

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2016 “Askerle eskiye dönüş” Tesadüf bu ya, tam da darbenin yapılacağı gün, Cumhuriyet "Askerle eskiye dönüş" sürmanşetiyle çıkmış... "Sivilleşme için askerden aldığı yetkileri birer birer geri verdi" diyen Cumhuriyet, bugünlerde ise, askeri okulların, askeri hastanelerin kapanmasından şikayetçi.. FETÖ'nün emri ile haber yaparsanız, böyle açığa düşersiniz işte..

#12
Foto - Taraf, 15 Temmuz 2016 “Külter’i ABD araştıracak” HDP'li Hurşit Külter için kendileri “Kayıp” diyor, kendileri arıyor, kendileri bulamıyor... Devleti suçluyorlar.. Adamın yurtdışında terör kampında olduğu ortaya çıkınca, bir özür bile dilemiyorlar.. Amaç da zaten, suyu bulandırmak değil mi? Bu yalanı atan, PKK'lıların yanısıra, bir de FETÖ'nün gazetesi Taraf olunca, kimlerin kimlerle iş tuttuğu daha net görülmüş oluyor..

Taraf, 15 Temmuz 2016 “Külter’i ABD araştıracak” HDP'li Hurşit Külter için kendileri “Kayıp” diyor, kendileri arıyor, kendileri bulamıyor... Devleti suçluyorlar.. Adamın yurtdışında terör kampında olduğu ortaya çıkınca, bir özür bile dilemiyorlar.. Amaç da zaten, suyu bulandırmak değil mi? Bu yalanı atan, PKK'lıların yanısıra, bir de FETÖ'nün gazetesi Taraf olunca, kimlerin kimlerle iş tuttuğu daha net görülmüş oluyor..

#13
Foto - Yeni Hayat, 15 Temmuz 2016 “Paralel bahane eşkıyalık yapıyorsunuz” Milli görüş partilerinden siyasete girip, sonunda CHP'ye geçen Mehmet Bekaroğlu bugün bu ifadeler için ne düşünür acaba? “Ben bunu söyledim, adamlar aynı gün darbeye kalkıştılar, yine de paralel denilen şey bir bahanedir” diyebilir mi? Birazcık olsa, bu sözlerinden dolayı utanır mı acaba?

Yeni Hayat, 15 Temmuz 2016 “Paralel bahane eşkıyalık yapıyorsunuz” Milli görüş partilerinden siyasete girip, sonunda CHP'ye geçen Mehmet Bekaroğlu bugün bu ifadeler için ne düşünür acaba? “Ben bunu söyledim, adamlar aynı gün darbeye kalkıştılar, yine de paralel denilen şey bir bahanedir” diyebilir mi? Birazcık olsa, bu sözlerinden dolayı utanır mı acaba?

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