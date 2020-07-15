Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 15 Temmuz 2012 “Camide karate dersi” Sözcü gazetesine "din karşıtı" dediğimizde kızıyorlar. Bu başlık neyi ifade ediyor? Karate öğreniyorlar diye, çocuklara "Dindar ve kindar nesil işte böyle yetişiyor" başlığının altında, hangi kindarlığı yazabilmişler? İşleri güçleri hep iftira.. Aynı yaştaki çocukları yaz kampına toplasalar, orada verseler karate eğitimini, hiçbir problem olmaz bunlar için... Sözcü'nün birinci sayfasındaki sürmanşette ise, "Şeriatçı 120 tutuklu son anda tahliye oldu" şeklinde. Kim bunlar? Bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin "Bunlar terör örgütü değil" kararı verdiği Hizbut-Tahrir üyeleri.. Adamlarda tek bir silah yok. Ama terör örgütü diye içeri atılmışlar. Sözcü gazetesi ise, sanki bunların bir silahlı eylemleri varmış gibi, karalama yapıyorlar..