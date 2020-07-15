2020-07-15 14:22:12 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 15 Temmuz 2015 tarihli "Yangından mal kaçırır gibi" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'ye karşı olduğu iddiasındaki Cumhuriyet gazetesi, FETÖ'cü hakimler görevden uzaklaştırıldığında, "Yangından mal kaçırır gibi tasfiye" diye manşet atmışlar. Kimin FETÖ'ye yardım ettiğini böylece ispatlamışlar. Cumhuriyet için yüz karası bu haberi, alın arşive kaydedin. Ne zaman "Biz FETÖ'ye yıllardır karşıyız"' derlerse, bu haberi gösterip, yüzlerine tükürün.. Şimdi yurtdışına kaçan Celal Kara o haberde, Muammer Akkaş o haberde, Cihan Kansız o haberde.” dedi.