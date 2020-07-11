2020-07-11 12:51:56 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. CIA destekli FETÖ yayın organı Taraf’ın 11 Temmuz 2012 tarihli “Katiller özel reformla serbest” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Katiller özel reformla serbest” başlığı atmışlar. O değişiklikten sanki başka kimse yararlanmamış gibi, böyle iftira atıyorlar... hani birkaç sene önceki olayın faillerinden bahsederler, "haklılar" deriz. yayın tarihinden 32 yıl önceki cinayetlerden bahsedip, AK Parti'yi suçluyorlar.. Hadi hepsini geçtik, Ahmet Necdet Sezer’in “Hasta” deyip affettiği, sonra askere polise kurşun sıkarken yakalanan onlarca teröriste niye hiç sesi çıkmamıştı bunların?” dedi.