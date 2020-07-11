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Medya
13
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-11 12:51:56
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. CIA destekli FETÖ yayın organı Taraf’ın 11 Temmuz 2012 tarihli “Katiller özel reformla serbest” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Katiller özel reformla serbest” başlığı atmışlar. O değişiklikten sanki başka kimse yararlanmamış gibi, böyle iftira atıyorlar... hani birkaç sene önceki olayın faillerinden bahsederler, "haklılar" deriz. yayın tarihinden 32 yıl önceki cinayetlerden bahsedip, AK Parti'yi suçluyorlar.. Hadi hepsini geçtik, Ahmet Necdet Sezer’in “Hasta” deyip affettiği, sonra askere polise kurşun sıkarken yakalanan onlarca teröriste niye hiç sesi çıkmamıştı bunların?” dedi.

#1
Foto - Bugün, 11 Temmuz 2012 “Kıdeme büyük tırpan geliyor” FETÖ'cü gazetenin 8 yıl önce gündem yapmaya kalkıştığı konu hala tartışılıyor. Hâlâ aynı hikaye.. 8 yıldır bir türlü gelemedi o tırpan!.. FETÖ'cü gazeteler gitti, şimdi artıkları sürdürüyor, kıdem tazminatını işadamlarının keyfinden kurtarmaya çalışan sisteme karşı çıkış..

Bugün, 11 Temmuz 2012 “Kıdeme büyük tırpan geliyor” FETÖ'cü gazetenin 8 yıl önce gündem yapmaya kalkıştığı konu hala tartışılıyor. Hâlâ aynı hikaye.. 8 yıldır bir türlü gelemedi o tırpan!.. FETÖ'cü gazeteler gitti, şimdi artıkları sürdürüyor, kıdem tazminatını işadamlarının keyfinden kurtarmaya çalışan sisteme karşı çıkış..

#2
Foto - Zaman, 11 Temmuz 2012 “İranlı zenginler Türkiye’den altın topluyor” FETÖ'cü Zaman gazetesi, “Alakamız yok, tanımayız” dedikleri emniyet müdürlerinin yürüttüğü 17-25 Aralık soruşturmalarının temeline de, bu iddiaları koymuşlardı, nihayetinde ABD’ye uşaklık! Önce gazetelerinde dillendirmişler. Sonra emniyete sızan adamları operasyon yapmış. Sonra yargıya sızan savcı ve hakimler eli ile gözaltılar. En sonunda da,

Zaman, 11 Temmuz 2012 “İranlı zenginler Türkiye’den altın topluyor” FETÖ'cü Zaman gazetesi, “Alakamız yok, tanımayız” dedikleri emniyet müdürlerinin yürüttüğü 17-25 Aralık soruşturmalarının temeline de, bu iddiaları koymuşlardı, nihayetinde ABD’ye uşaklık! Önce gazetelerinde dillendirmişler. Sonra emniyete sızan adamları operasyon yapmış. Sonra yargıya sızan savcı ve hakimler eli ile gözaltılar. En sonunda da, "Başaramadık, bari TSK'ya sızan adamlarımız vasıtası ile darbe yapalım" dediler..

#3
Foto - Taraf, 11 Temmuz 2012 “Katiller özel reformla serbest” FETÖ'cü Zaman bırakıyor, FETÖ'cü Taraf sahneye çıkıyor.. İşte bu da Taraf'ları.. “Katiller özel reformla serbest” başlığı atmışlar. O değişiklikten sanki başka kimse yararlanmamış gibi, böyle iftira atıyorlar... hani birkaç sene önceki olayın faillerinden bahsederler,

Taraf, 11 Temmuz 2012 “Katiller özel reformla serbest” FETÖ'cü Zaman bırakıyor, FETÖ'cü Taraf sahneye çıkıyor.. İşte bu da Taraf'ları.. “Katiller özel reformla serbest” başlığı atmışlar. O değişiklikten sanki başka kimse yararlanmamış gibi, böyle iftira atıyorlar... hani birkaç sene önceki olayın faillerinden bahsederler, "haklılar" deriz. yayın tarihinden 32 yıl önceki cinayetlerden bahsedip, AK Parti'yi suçluyorlar.. Hadi hepsini geçtik, Ahmet Necdet Sezer’in “Hasta” deyip affettiği, sonra askere polise kurşun sıkarken yakalanan onlarca teröriste niye hiç sesi çıkmamıştı bunların?

#4
Foto - Cumhuriyet, 11 Temmuz 2013 “Ali de öldü vicdanınız rahat mı” “Demokratik hak, barışçıl eylem” diyerek gencecik çocukları eli silahlı sol örgüt militanlarının gösterilerine desteğe gönderdiler, sonra da

Cumhuriyet, 11 Temmuz 2013 “Ali de öldü vicdanınız rahat mı” “Demokratik hak, barışçıl eylem” diyerek gencecik çocukları eli silahlı sol örgüt militanlarının gösterilerine desteğe gönderdiler, sonra da "vicdanınız rahat mı?" diye sordular.. Esas gençleri sokağa yollayanlara sormak lazım, "Polise taş attırdınız, polis araçlarını yaktırdınız, bir polisi öldürttünüz, sonuçta gençlerden de ölenler oldu. Vicdanınız rahat mı?"

#5
Foto - Sözcü, 11 Temmuz 2013 “Bakanın oğluna fakirlik bursu” Sözcü'nün “Bakanın oğluna fakirlik bursu” başlığı ile saldırdığı o bakan, Ahmet Davutoğlu... O zamanlar böyle salya sümük saldırdıkları Davutoğlu, acaba bugün, bu adamların kendisini desteklemesinde bir gariplik olduğunu hiç mi düşünmüyor?

Sözcü, 11 Temmuz 2013 “Bakanın oğluna fakirlik bursu” Sözcü'nün “Bakanın oğluna fakirlik bursu” başlığı ile saldırdığı o bakan, Ahmet Davutoğlu... O zamanlar böyle salya sümük saldırdıkları Davutoğlu, acaba bugün, bu adamların kendisini desteklemesinde bir gariplik olduğunu hiç mi düşünmüyor? "Bu adamlar beni hiç sevmezlerdi, bana sürekli iftira atarlardı, şimdi niye beni destekliyorlar" diye hiç mi düşünmez?

#6
Foto - Taraf, 11 Temmuz 2014 “Maliye ambarında darbe toplantısı” FETÖ'cü Taraf gazetesi, o günlerde attığı “Maliye ambarında darbe toplantısı” başlığı ile, askeriyedeki adamlarının hazırlıklarının üstünü örtmeye çalışıyor olmalı.. Kimin darbeci olduğunu tarih gösterdi... O gün de “28 Şubat bile daha iyiydi” diyorlardı, sonra kendileri 28 Şubat’çıların bile yapmaya cesaret edemediğini yaptı, halka kurşun sıktı, 251 kişiyi katletti.. Bugün de aynısını söyleyenler var, bu haberlere bakıp da utanırlar mı acaba?

Taraf, 11 Temmuz 2014 “Maliye ambarında darbe toplantısı” FETÖ'cü Taraf gazetesi, o günlerde attığı “Maliye ambarında darbe toplantısı” başlığı ile, askeriyedeki adamlarının hazırlıklarının üstünü örtmeye çalışıyor olmalı.. Kimin darbeci olduğunu tarih gösterdi... O gün de “28 Şubat bile daha iyiydi” diyorlardı, sonra kendileri 28 Şubat’çıların bile yapmaya cesaret edemediğini yaptı, halka kurşun sıktı, 251 kişiyi katletti.. Bugün de aynısını söyleyenler var, bu haberlere bakıp da utanırlar mı acaba?

#7
Foto - Cumhuriyet, 11 Temmuz 2014 “Gezi’ye de selam” Cumhuriyet gazetesi, “Gezi’ye de selam” başlığı ile, MHP-CHP ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayına destek veriyor. “İhsanoğlu şov yapmadı” diyor ya üst başlıkta, hem de ne şov yaptı.. Üstelik, yıllar sonra ortaya çıktı ki, FETÖ’nün ABD’deki lobisi, o dönem İhsanoğlu’nu Barack Obama ile görüştürmek için bayağı bir uğraşmış da becerememiş.. İşte bu yüzden Cumhuriyet’in o dönemki adamları, “Bizim ne alakamız var FETÖ’yle” diyor ama inandıramıyor..

Cumhuriyet, 11 Temmuz 2014 “Gezi’ye de selam” Cumhuriyet gazetesi, “Gezi’ye de selam” başlığı ile, MHP-CHP ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayına destek veriyor. “İhsanoğlu şov yapmadı” diyor ya üst başlıkta, hem de ne şov yaptı.. Üstelik, yıllar sonra ortaya çıktı ki, FETÖ’nün ABD’deki lobisi, o dönem İhsanoğlu’nu Barack Obama ile görüştürmek için bayağı bir uğraşmış da becerememiş.. İşte bu yüzden Cumhuriyet’in o dönemki adamları, “Bizim ne alakamız var FETÖ’yle” diyor ama inandıramıyor..

#8
Foto - Zaman, 11 Temmuz 2015 “ ‘Legal görünümlü illegal yapılar’ ifadesinin hukukta yeri yok” Profesörlüğünü bile gasbeden despotların elinden AK Parti iktidara geldikten sonra kurtulan İzzet Özgenç, cellatına “ ‘Legal görünümlü illegal yapılar’ ifadesinin hukukta yeri yok” sözleri ile destek vermiş.. Çok daha kabiliyetsiz adamlara, FETÖ'cülerin profesörlük dağıttığı Türkiye'de, o FETÖ'cüler, Özgenç'i engellediler. Ama aynı Özgenç, FETÖ'cülere böyle destek verdi.. Bir de sormamız lazım bu hukukçuya:

Zaman, 11 Temmuz 2015 “ ‘Legal görünümlü illegal yapılar’ ifadesinin hukukta yeri yok” Profesörlüğünü bile gasbeden despotların elinden AK Parti iktidara geldikten sonra kurtulan İzzet Özgenç, cellatına “ ‘Legal görünümlü illegal yapılar’ ifadesinin hukukta yeri yok” sözleri ile destek vermiş.. Çok daha kabiliyetsiz adamlara, FETÖ'cülerin profesörlük dağıttığı Türkiye'de, o FETÖ'cüler, Özgenç'i engellediler. Ama aynı Özgenç, FETÖ'cülere böyle destek verdi.. Bir de sormamız lazım bu hukukçuya: "15 Temmuz darbesinin hukukta yeri var mı? Sana profesörlüğünü vermeyenlerin hukukta yeri var mı? Senden esirgenen profesörlüğü, sana 'hakkındır' diye verenlere karşı, böyle nankörlük yapmanın hukukta yeri var mı?"

#9
Foto - Cumhuriyet, 11 Temmuz 2016 “Dört çocuğa 40 yıl” ve “PKK, Aktütün ve Erciş’te saldırdı” Cumhuriyet gazetesi, bir taraftan terör örgütünün çocukların eline silah vermesini PKK'yı savunurcasına inkar ediyor, öbür taraftan o silahlarla askerlerin şehit olmasını haber yapıyor.. Dertleri her zamanki gibi “Kaos çıksın, su bulansın da milletin oylarıyla yapamadığımızı vesayet kurup yapalım” anlayışı...

Cumhuriyet, 11 Temmuz 2016 “Dört çocuğa 40 yıl” ve “PKK, Aktütün ve Erciş’te saldırdı” Cumhuriyet gazetesi, bir taraftan terör örgütünün çocukların eline silah vermesini PKK'yı savunurcasına inkar ediyor, öbür taraftan o silahlarla askerlerin şehit olmasını haber yapıyor.. Dertleri her zamanki gibi “Kaos çıksın, su bulansın da milletin oylarıyla yapamadığımızı vesayet kurup yapalım” anlayışı...

#10
Foto - Yarına Bakış, 11 Temmuz 2016 “Ortadoğu’yu ilkokul seviyesinde tanıyorlarmış” FETÖ'cü gazetede, Ali Bulaç, AK partililer için

Yarına Bakış, 11 Temmuz 2016 “Ortadoğu’yu ilkokul seviyesinde tanıyorlarmış” FETÖ'cü gazetede, Ali Bulaç, AK partililer için "“Ortadoğu’yu ilkokul seviyesinde tanıyorlarmış” demiş.. Ah Ali Bulaç ah, sen yıllardır içinde bulunduğun FETÖ yapısını o kadar da tanımıyormuşsun!

#11
Foto - Taraf, 11 Temmuz 2016 “Hendeklerin faturası ağır” CIA bağlantılı Taraf gazetesi, PKK’lılara “Gerilla” diyen kendileri değilmiş gibi, “Hendeklerin faturası ağır” başlığı ile böyle haber yaptılar... Kemalistlerin vesayet hevesi gibi, bunlarınki de “Sorun çıkar, çözdürme, suçu iktidara at” politikası izlediler...

Taraf, 11 Temmuz 2016 “Hendeklerin faturası ağır” CIA bağlantılı Taraf gazetesi, PKK’lılara “Gerilla” diyen kendileri değilmiş gibi, “Hendeklerin faturası ağır” başlığı ile böyle haber yaptılar... Kemalistlerin vesayet hevesi gibi, bunlarınki de “Sorun çıkar, çözdürme, suçu iktidara at” politikası izlediler...

#12
Foto - Özgür Düşünce, 11 Temmuz 2016

Özgür Düşünce, 11 Temmuz 2016 "Leşi öldürene sürükletirler" Milli Görüş'ün bilinen ismi, Erbakan hocanın da Erdoğan'ın da yıllarca yakınında olan Ekrem Şama, sorsak, "Biz FETÖ ile hiç yanyana durmadık" der.. Bu adamlar, Erbakan hoca için, "Beceremedin, bırak" diye manşet atmış.. Yıllar geçmiş, Erbakan'ın talebesi Erdoğan'ı devirmek için 17-25 Aralık'ı yapmışlar. Haydi yine anlayamadın.. İllegal yapı oldukları için gazetelerine el konulmuş, Akın İpek yurtdışına kaçmış. Gazetesi Bugün'e el konulmuş, kayyım atanmış. Adamlar öyle büyük bir örgüt ki, yerine Özgür Düşünce gazetesini kurmuşlar.. Ve Ekrem abiye gelip, "Bize Erdoğan aleyhine bir şeyler söyle" demişler.. O da, "Siz benim hocama, 'beceremedin, bırak' diye manşet attınız. Haydi yolunuza" diyememiş.. Siyasetin kirli çarklarında söylenebilecek en saygısız cümleleri Erdoğan aleyhine söylemişsin.. Ne diyelim, Allah hepimizi affetsin..

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