Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Özgür Düşünce, 11 Temmuz 2016 "Leşi öldürene sürükletirler" Milli Görüş'ün bilinen ismi, Erbakan hocanın da Erdoğan'ın da yıllarca yakınında olan Ekrem Şama, sorsak, "Biz FETÖ ile hiç yanyana durmadık" der.. Bu adamlar, Erbakan hoca için, "Beceremedin, bırak" diye manşet atmış.. Yıllar geçmiş, Erbakan'ın talebesi Erdoğan'ı devirmek için 17-25 Aralık'ı yapmışlar. Haydi yine anlayamadın.. İllegal yapı oldukları için gazetelerine el konulmuş, Akın İpek yurtdışına kaçmış. Gazetesi Bugün'e el konulmuş, kayyım atanmış. Adamlar öyle büyük bir örgüt ki, yerine Özgür Düşünce gazetesini kurmuşlar.. Ve Ekrem abiye gelip, "Bize Erdoğan aleyhine bir şeyler söyle" demişler.. O da, "Siz benim hocama, 'beceremedin, bırak' diye manşet attınız. Haydi yolunuza" diyememiş.. Siyasetin kirli çarklarında söylenebilecek en saygısız cümleleri Erdoğan aleyhine söylemişsin.. Ne diyelim, Allah hepimizi affetsin..