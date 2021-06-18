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Ali Erbaş, Kosova'da hutbe irat etti: Bunlara karşı uyanık olalım

2021-06-18 18:27:54
Ali Erbaş, Kosova'da hutbe irat etti: Bunlara karşı uyanık olalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova'nın Prizren şehrinde hutbe irat etti.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrindeki temaslarının ardından Kosova'nın Prizren şehrine hareket etti. Erbaş, Prizren Sinan Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldırdı, hutbe irat etti. Prizrenlilere Türkiye'den, Anadolu'dan selam getirdiğini dile getiren Erbaş, bir ve beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı. Aynı secdede Allah'a kul olduklarını, aynı kıbleye yönelerek istikamet bulduklarını anımsatan Erbaş,

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrindeki temaslarının ardından Kosova'nın Prizren şehrine hareket etti. Erbaş, Prizren Sinan Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldırdı, hutbe irat etti. Prizrenlilere Türkiye'den, Anadolu'dan selam getirdiğini dile getiren Erbaş, bir ve beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı. Aynı secdede Allah'a kul olduklarını, aynı kıbleye yönelerek istikamet bulduklarını anımsatan Erbaş, "Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz sadece bu dünyada değildir. Sadece bu dünya için değildir. Birlikteliğimiz cennette de devam edecektir inşallah. Bunu bozmak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de muvaffak olamayacaklardır Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

#2
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"Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminler kardeştir" - Allah katında tek din olan İslam'ın yegane gayesinin insan için dünyada huzuru, ahirette ise kurtuluşu temin etmek olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti: "Bunun yolu ise Allah'a gönülden iman etmek, Kur'an'ın yolundan gitmek ve Resul-i Ekrem'in sünnetine tabi olmaktan geçmektedir. Müminler olarak vahdeti yani kardeşliği, sevgi ve saygıyı, birlik ve dirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hakim kılmaktan geçmektedir. Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminler kardeştir. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Kardeşler arasında olması gereken ise vahdettir, birliktir, beraberliktir. Vahdet sancağı altında kenetlenmektir. Bunun içindir ki Kosova'da bir müminin ayağına diken batsa, İstanbul'daki mümin kardeşi onun acısını duyar."

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"Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olalım" - Zor bir çağda yaşanıldığını belirten Ali Erbaş, şunları kaydetti: "İnsanlığın büyük sorunları var. Müslüman coğrafyanın sıkıntıları, acıları, ıstırapları var. Ancak bütün bunların üstesinden gelebilecek imkanlarımız var. Peygamber efendimizin yaptığı gibi tevhidin, adaletin, merhametin, güzel ahlakın mücadelesiyle dünyamızı, coğrafyamızı yeniden daha güzel hale getirebiliriz. İslam'ın hakikatini kalbimizde, ailemizde, toplumumuzda, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında hakim kılarak hayatı daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Çocuklarımıza, nesillerimize peygamberimizi ve yüce dinimizi en güzel şekilde anlatarak geleceğimizi daha emin hale getirebiliriz. Birbirimize dua ederek umudumuzu daha güçlü kılabiliriz. Öyleyse geliniz, kardeşliğimizden asla ödün vermeyelim. Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olalım."

#4
Foto - Ziyaretinde Erbaş'a, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva, Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve beraberlerindeki heyet eşlik etti.

Ziyaretinde Erbaş'a, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva, Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve beraberlerindeki heyet eşlik etti.

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