Ali Erbaş, Kosova'da hutbe irat etti: Bunlara karşı uyanık olalım

"Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminler kardeştir" - Allah katında tek din olan İslam'ın yegane gayesinin insan için dünyada huzuru, ahirette ise kurtuluşu temin etmek olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti: "Bunun yolu ise Allah'a gönülden iman etmek, Kur'an'ın yolundan gitmek ve Resul-i Ekrem'in sünnetine tabi olmaktan geçmektedir. Müminler olarak vahdeti yani kardeşliği, sevgi ve saygıyı, birlik ve dirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hakim kılmaktan geçmektedir. Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminler kardeştir. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Kardeşler arasında olması gereken ise vahdettir, birliktir, beraberliktir. Vahdet sancağı altında kenetlenmektir. Bunun içindir ki Kosova'da bir müminin ayağına diken batsa, İstanbul'daki mümin kardeşi onun acısını duyar."