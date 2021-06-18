Ali Erbaş, Kosova'da hutbe irat etti: Bunlara karşı uyanık olalım

"Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olalım" - Zor bir çağda yaşanıldığını belirten Ali Erbaş, şunları kaydetti: "İnsanlığın büyük sorunları var. Müslüman coğrafyanın sıkıntıları, acıları, ıstırapları var. Ancak bütün bunların üstesinden gelebilecek imkanlarımız var. Peygamber efendimizin yaptığı gibi tevhidin, adaletin, merhametin, güzel ahlakın mücadelesiyle dünyamızı, coğrafyamızı yeniden daha güzel hale getirebiliriz. İslam'ın hakikatini kalbimizde, ailemizde, toplumumuzda, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında hakim kılarak hayatı daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Çocuklarımıza, nesillerimize peygamberimizi ve yüce dinimizi en güzel şekilde anlatarak geleceğimizi daha emin hale getirebiliriz. Birbirimize dua ederek umudumuzu daha güçlü kılabiliriz. Öyleyse geliniz, kardeşliğimizden asla ödün vermeyelim. Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olalım."