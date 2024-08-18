Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

İngiliz Daily Mail gazetesi, ise “Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı” başlığıyla verdiği haberde, şunları dedi: Türk futbolunda şiddet olayları giderek artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu rahatsız edici gidişatın son kurbanı oldu. Fenerbahçe'nin cumartesi günü Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta olaylar yaşandı. Sahaya giren bir saldırgan tarafından yere itilen Koç, tribünden fırlatılan bir şişeyle yaralandı. Türkiye'de futbol şiddetinin manşetlere çıkması ilk değil. Ülkenin futbol kültürü, son on yılda, genellikle yüksek bahisli maçlar sırasında, tekrarlayan taraftar saldırganlığı alevlenmelerine tanıklık etti. Kameralara yansıyan bu saldırı Türk futbolunda yetkililerin, oyuncuların ve taraftarların güvenliği konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi. Türk futbolu uzun zamandır tutkulu taraftarlıkla ilişkilendirilir ancak son yıllarda bu tutku yerini şiddete bıraktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler arasındaki derbiler özellikle holiganlık olaylarıyla kötü bir üne sahip. Bu yoğun rekabetler zaman zaman tribünlerin ötesine taşmış, oyuncular ve yetkililer hedef haline geldi.