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Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

2024-08-18 16:27:38
Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahaya inmesi ve itilmesiyle ilgili olaylar gündem oldu. Avrupa basını, Türk futbolundaki şiddet olaylarına dikkat çekti.

#1
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

#2
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

#3
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Avrupa basını, ise bu olayı geniş bir şekilde ele aldı.

#4
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

İngiliz Daily Mail gazetesi, ise “Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı” başlığıyla verdiği haberde, şunları dedi: Türk futbolunda şiddet olayları giderek artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu rahatsız edici gidişatın son kurbanı oldu. Fenerbahçe'nin cumartesi günü Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta olaylar yaşandı. Sahaya giren bir saldırgan tarafından yere itilen Koç, tribünden fırlatılan bir şişeyle yaralandı. Türkiye'de futbol şiddetinin manşetlere çıkması ilk değil. Ülkenin futbol kültürü, son on yılda, genellikle yüksek bahisli maçlar sırasında, tekrarlayan taraftar saldırganlığı alevlenmelerine tanıklık etti. Kameralara yansıyan bu saldırı Türk futbolunda yetkililerin, oyuncuların ve taraftarların güvenliği konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi. Türk futbolu uzun zamandır tutkulu taraftarlıkla ilişkilendirilir ancak son yıllarda bu tutku yerini şiddete bıraktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler arasındaki derbiler özellikle holiganlık olaylarıyla kötü bir üne sahip. Bu yoğun rekabetler zaman zaman tribünlerin ötesine taşmış, oyuncular ve yetkililer hedef haline geldi.

#5
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

İspanyol AS gazetesi ise "Türkiye’de skandal: Fenerbahçe Başkanına şişe yağmuru” başlıklı haberinde, ise şunları yazdı:

#6
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Geçen sezonki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının her iki takımın oyuncuları ve taraftarları arasında büyük bir arbede ile sonuçlanmasından birkaç ay sonra, Süper Lig yine Fenerbahçe'nin karıştığı bir başka olayla gündemde. Bu kez, Mourinho ile anlaşan ve stadyumdaki pozisyonunu değiştirmek için sahaya girerken şişe yağmuruna tutularak Göztepe'de saldırıya uğrayan başkan Ali Koç'un adı geçiyor.

#7
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Portekiz’den A Bola gazetesi de “Fenerbahçe Başkanı su şişeleriyle düşürüldü” başlığıyla verdiği haberde, şunları kaleme aldı:

#8
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

Türkiye liginin 2. haftasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyumdaki Türk taraftarlar tarafından şişe yağmuruna tutulması ve bir Göztepe taraftarı tarafından yere düşürülmesinin ardından kısa bir süre kesintiye uğradı.

#9
Foto - Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

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