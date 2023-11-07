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Siyaset
5
Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

2023-11-07 15:47:59
Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hilmi Babacan, dün yaşamını yitirdi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

85 yaşında hayata gözlerini yuman Hilmi Babacan, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

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Foto - Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

Hilmi Babacan’ın cenazesine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ailesi ve çok sayıda seveninin yanı sıra Türk siyasetinin önde gelen isimleri de katıldı.

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Foto - Ali Babacan'ın babası toprağa verildi

Hilmi Babacan için düzenlenen törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, eski İç İşleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hilmi Babacan’ın cenaze törenine çelenk gönderdi.

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