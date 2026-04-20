Alfa Romeo Tonale Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri dikkat çekiyor
İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo’nun yenilenen C-SUV modeli Tonale, Türkiye’de satışa çıktı. 175 beygirlik hibrit motorla gelen modelin fiyatı ve özellikleri dikkat çekiyor
İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo’nun yenilenen C-SUV modeli Tonale, Türkiye’de satışa çıktı. 175 beygirlik hibrit motorla gelen modelin fiyatı ve özellikleri dikkat çekiyor
Alfa Romeo Tonale, Türkiye pazarına giriş yaptı.
İlk etapta “Speciale” donanım seviyesiyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 3 milyon 716 bin 700 TL olarak açıklandı.
Tonale, markanın ikonik Trilobo ön yüz tasarımını modern çizgilerle yeniden yorumluyor.
Yeni Scudetto ızgara, ince far yapısı ve 19 inç jant seçenekleri araca sportif bir karakter kazandırıyor.
Yan tasarımda ise Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo GTAm modellerinden esinlenen detaylar dikkat çekiyor.
İç mekânda kırmızı veya siyah deri döşeme, ambiyans aydınlatması ve sportif koltuk tasarımı öne çıkıyor.
8 yönlü elektrikli koltuk, Isıtma ve havalandırma, Isıtmalı direksiyon, Elektronik vites seçici gibi özellikler konforu artırıyor.
Araçta 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı yer alıyor.
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, 360 derece kamera ve yarı otomatik park asistanı gibi sistemler günlük kullanımı kolaylaştırıyor.
Hafif hibrit sistem Tonale, Türkiye’de 48V hafif hibrit teknolojili 1.5 litrelik motorla satışa sunuluyor.
175 beygir güç, 240 Nm tork, 0-100 km/s: 8,5 saniye, maksimum hız: 212 km/s. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelen model, performans ile yakıt verimliliğini dengeliyor.
Yeni Tonale, genişletilmiş iz açıklığı ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde daha stabil bir sürüş sunuyor. Alfa Romeo Stelvio ve Alfa Romeo Giulia modellerinde kullanılan “brake by wire” fren sistemi de güvenliği artırıyor.
Yeni Alfa Romeo Tonale, hem tasarım hem teknoloji hem de performans özellikleriyle C-SUV segmentinde iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23