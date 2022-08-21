Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasını aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin Telegram'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna rejiminin teröristleri, Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını havaya uçurdu" ifadelerine yer verdi. Darya Dugina, ABD ve İngiltere tarafından, online dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmıştı. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.