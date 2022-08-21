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Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

2022-08-21 10:12:17
Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

RUSYA bu saldırı ile sarsıldı. 'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Uluslararası kamuoyu tarafından "Rusya Devlet başkanı Putin'in beyni" olarak tanınan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'nin de yakından tanıdığı Dugin'in saldırının asıl hedefi olabileceği iddia edildi. Alexander Dugin kimdir, Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina hayatını neden kaybetti? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin'in kızı kimdir? Daria Dugina neden öldü? İşte detaylar...

#1
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “Putin’in beyni” lakabıyla anılan danışmanı Alexander Dugin’in kızı aracına düzenlenen bombalı saldırıda feci şekilde öldü.

#2
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi. Dugin cipi kızına verdiği ve kendisi bir başka araçla Moskova’ya döndü.

#3
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Bombalı saldırının hedefinin aslında baba Dugin olduğu ancak kızının kurban gittiği iddia edildi. internethaber'e göre: Darya Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov, Rus haber ajansı Tass’a konuştu. Krasnov, bu saldırıda hedefin Alexander Dugin olduğunu öne sürdü.

#4
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Krasnov, “Bu onun babasının aracıydı. (Daria) Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı. Alexander da başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı” dedi.

#5
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasını aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin Telegram'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna rejiminin teröristleri, Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını havaya uçurdu" ifadelerine yer verdi. Darya Dugina, ABD ve İngiltere tarafından, online dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmıştı. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.

#6
Foto - Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?

Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Gelyeviç Dugin (Rusça: Алекса́ндр Ге́льевич Ду́гин; doğum: 7 Ocak 1962, Moskova, Sovyetler Birliği), Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır. Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina (Darya Dugina) kimdir? Daria Dugina öldüğünde 30 yaşındaydı. Durina babasının yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışıyordu. Darya Dugina, babası gibi gazetecilik, felsefe ve siyaset bilimi ile ilgileniyordu.

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