2022-08-21 10:12:17 Alexander Dugin Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir?
RUSYA bu saldırı ile sarsıldı. 'Putin'in Beyni' Dugin'in kızına bombalı suikast! Uluslararası kamuoyu tarafından "Rusya Devlet başkanı Putin'in beyni" olarak tanınan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'nin de yakından tanıdığı Dugin'in saldırının asıl hedefi olabileceği iddia edildi. Alexander Dugin kimdir, Türkiye için ne ifade ediyor? Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina hayatını neden kaybetti? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin'in kızı kimdir? Daria Dugina neden öldü? İşte detaylar...