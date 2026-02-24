Alarm zilleri çalıyor! Rusya Türkiye'den alımı bir anda azalttı, 50 bin tonluk şok kayıp

Türkiye’de yeni kurulumu yapılan seralar konusunda da açıklamalarda bulunan Ça­vuşoğlu, yeni kurulumu yapılan seralarda sadece domates se­rası düşünmemek gerektiğini, diğer ürünlerin de üretilebile­ceğini bildirdi. Biber üretimi­nin gitgide arttığını aktaran Ça­vuşoğlu, “Domateste çok ciddi bir üretimimiz var ve yüzde 20 civarında fazlamız bulunuyor. Biz bu yüzde 20’yi satmaya ça­lışıyoruz ama bu da çok ciddi bir rakam. Türkiye’de örtü altı ve açıkta üretilen yıllık domates miktarı yaklaşık 14 milyon ton civarında bulunuyor. Son dö­nemde sanayi domatesinin çok ucuz olmasından dolayı geçen yıl müstahsilin bir kısmı ekme­di. Durum böyle olunca fiyatlar dengelendi. Şu anda orada çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Ekimler baş­layınca anla­yacağız” ifa­delerini kul­landı.