Alarm verdiler: Türkiye Çelik Kubbe'yi o ülkede konuşlandırıp aktif etti

HİSAR ve radar ağının, VURAL ve PUHU 3-LT elektronik harp sistemleriyle entegre olduğu da haberde yer alıyor. Haberde, “VURAL sisteminin radar ve haberleşme sistemlerine karşı elektronik taarruz ve karıştırma faaliyetleri icra edebildiği, komuta-kontrol ağlarını ve haberleşme bağlantılarını kesintiye uğratma kapasitesine sahip olduğu bildirilmektedir. PUHU 3-LT sisteminin ise düşman radyo iletişimlerini tespit, takip ve konumlandırma kabiliyeti sunduğu, bu sayede muhasım kuvvetlerin VHF/UHF haberleşme ağlarının zayıflatılabileceği veya etkisizleştirilebileceği ifade edilmektedir.