Alarm verdiler: Türkiye Çelik Kubbe'yi o ülkede konuşlandırıp aktif etti
Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin o ülkeye konuşlandırılıp aktif edildiği öne sürüldü.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığı ve bu sistemlerin ağ-merkezli bir komuta-kontrol mimarisine entegre edildiği iddia edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli Simerini gazetesi tarafından yapılan habere göre daha önce KORKUT sistemi KKTC’ye konuşlandırılmıştı. Şimdi ise HİSAR hava savunma sistemlerinin de bölgede faaliyete geçtiği belirtildi.
Bahse konu sistemlerin HAKİM komuta-kontrol sistemi ile birbirine bağlandığı da belirtildi. Haberde HAKİM için, “Radarlar, sensörler ve hava savunma sistemlerini tek bir ağda birleştirerek gerçek zamanlı hava resmini oluşturuyor, tehditleri sınıflandırıyor ve uygun silah sistemlerine angajman emri veriyor. Sistem, elektronik karşı tedbirlere dayanıklılığı ve otomatik tehdit önceliklendirme kapasitesiyle, farklı birliklerin çakışan angajmanlarını önlemeyi ve karar süreçlerini saniyeler mertebesine indirmeyi hedefliyor. Bu yapı, Beşparmak Dağları’ndaki 500 km menzilli TRS-22XX radar sistemi, Gönyeli’deki 250 km menzilli STR-700G radar sistemi ve diğer elektro-optik sensörlerle entegre edilerek Türkiye merkezli HAKİM ağına bağlanmış durumda.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca haberde HİSAR hava savunma sisteminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz süreçte envanterine aldığı H145M helikopterlerinin operasyonel etkinliğini sınırlayabileceği belirtilmekte. H145M platformlarının 70 mm güdümlü/güdümsüz mühimmatlar ve 16 km menzile kadar erişebilen Spike ER2 füzeleri taşıyabildiği, ancak HİSAR sisteminin daha uzun menzili nedeniyle helikopterlerin angajman için riskli bölgeye girmek zorunda kalacağı belirtilmekte.
HİSAR ve radar ağının, VURAL ve PUHU 3-LT elektronik harp sistemleriyle entegre olduğu da haberde yer alıyor. Haberde, “VURAL sisteminin radar ve haberleşme sistemlerine karşı elektronik taarruz ve karıştırma faaliyetleri icra edebildiği, komuta-kontrol ağlarını ve haberleşme bağlantılarını kesintiye uğratma kapasitesine sahip olduğu bildirilmektedir. PUHU 3-LT sisteminin ise düşman radyo iletişimlerini tespit, takip ve konumlandırma kabiliyeti sunduğu, bu sayede muhasım kuvvetlerin VHF/UHF haberleşme ağlarının zayıflatılabileceği veya etkisizleştirilebileceği ifade edilmektedir.
Bu elektronik harp mimarisinin Libya ve Suriye’de operasyonel olarak test edildiği aktarılmaktadır.” ifadeleri yer almakta.
