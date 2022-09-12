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Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

2022-09-12 18:46:32
Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Orhan ve Karamanlar mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

#3
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

#4
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Yangın, 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi, 90 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

#5
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Alanya'dan görüntüler...

#7
Foto - Alanya'dan yüreklere su serpen haber geldi

Alanya'dan görüntüler...

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