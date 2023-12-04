  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Berbat bir adamsın, gazeteciliğin de şaibeli! Yatacak yerin yok! Hadi yallah Berlin barlarına… Kitkat canavarı seni…”

Seçil Erzan, ‘Korkuyorum, adını veremem’ demişti! O kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış” deyip o ilginç olayı duyurdu

Arka Sokaklar dizisinde büyük rezalet! Hükümet yetkilileri apar topar harekete geçti

Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Türkiye’de top koşturan Melo ve Quaresma'dan şoke eden görüntü! Rezalet ki ne rezalet! Türk savcılar göreve çağrıldı

Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

200 yılık silah üreticisi iflas etti! Herkes şokta! Fabrikayı kapatıyorlar

Yıllardır bekleniyordu! Başkan Erdoğan imzaladı! O bölgede en büyük kentsel dönüşüm projesi başlıyor!

Tekirdağ'da yaşanan olay pes dedirtti! Kendini kaçırılmış gibi gösteren adam, bakın kimden rekor fidye istedi! Şaka mısınız ulan siz
Medya
5
Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

2023-12-04 13:50:34
Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi kazan kaynamaya devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP ve İYİ Parti'deki parasal ilişkiler, taciz suçlamaları, kaybolan paralarla ilgili iddiaların hiç bitmediğine dikkat çekerek "Doğrusu bu konuda İyi Parti birinciliği kimselere kaptırmış değil. Bu partinin 132 milyonunun kayıp olduğunu bizzat partinin eski Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır açıkladı. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener de buna cevap vereyim derken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını deşifre etti." ifadelerini kullandı. Akşener'in geçmişi ile bugün İyi Parti'de olanlar arasında ciddi bir bağ olduğuna vurgu yapan Övür, “Siyasi yolculuğa başladığı DYP'de bile Akşener'in adı liste satışlarıyla anılıyordu” deyip, bomba bir iddiayı ortaya attı. Övür, Türkiye’yi ayağa kaldıracak yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

“Günlerdir medyada milyon dolarların döndüğü dolandırıcılık olayları konuşuluyor. Millet, güzellik salonu sahibi Dilan Polat'ın kurduğu saadet zinciri dolandırıcılığını "O kadar da olmaz" diye izlerken, "uyanık" bankacı Seçil Erzan'ın fon tuzağını öğrenince hayrete düştü. Meğer daha büyükleri varmış... Bavullarda taşınan milyon dolarlar, Arda Turan gibi borç alıp tamahkârlık yapan futbolcular, işadamları, bankacılar herkes işin içinde.  Aslında bu tür dolandırıcılar, yani Sülün Osman'lar da Raki'ler de onların "Kunduzi" dediği tamahkârlar da hep vardı. Oysa izleyenleri asıl hayrete düşürmesi gereken benzer şeylerin bugünlerde siyasette de olması. Düşünsenize, daha birkaç ay önce ülkeyi yönetmeye kalkan CHP ve İyi Parti'de parasal ilişkiler, iddialar, kaybolan paralar, taciz suçlamaları hiç bitmiyor. 

#2
Foto - Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Doğrusu bu konuda İyi Parti birinciliği kimselere kaptırmış değil. Bu partinin 132 milyonunun kayıp olduğunu bizzat partinin eski Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır açıkladı. Sanki o göreve yeni gelmiş gibi... Partinin Genel Başkanı Meral Akşener de buna cevap vereyim derken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını deşifre etti. Yetmedi, suçladıkları da eski defterleri açıp seçim öncesi 10 milyon dolarlara satılan milletvekili sıralarını gündeme taşıdı.  Siyaseti kirleten bu tür iddialar hepimizi şaşırtsa da İyi Parti'de olması hiç şaşırtıcı değil. Siyasi tarih nasıl yazar bilemem ama Meral Akşener'in geçmişi ile bugün İyi Parti'de olanlar arasında ciddi bir bağ var. Siyasi yolculuğa başladığı DYP'de bile Akşener'in adı liste satışlarıyla anılıyordu. Bu konuyu geçmişte de birkaç kez yazdım. Her defasında da duymazdan geldi. Şimdi gelin 19 Haziran 2018 tarihli o yazıya gidelim ve bugün yaşananlar ile o gün yaşananlar arasındaki benzerliğe bakalım: 

#3
Foto - Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

"Yıl 1999... DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlığı, Meral Akşener'in de bakanlığı geride kalmış. Türkiye, 18 Nisan'da yapılacak genel seçime hazırlanıyor. DYP'nin inişe geçtiği ama hâlâ umutların kesilmediği bir dönem... Aday belirleme konusunda Adana'da çok ilginç bir olay yaşanır. DYP'de önseçim yapılır ve milletvekili listesi şöyle oluşur: İlk sıra Ali Antepüzümü, ikinci sıra Halit Dağlı, onları Durmuş Ali ve Ramazan Ağar izler. Fakat Genel Başkan Çiller devreye girer ve bu liste değiştirilir. Yeni liste şöyle oluşur: İlk sıra Halit Dağlı, ikinci sırada örgütün hiç tanımadığı sürpriz bir isim, Nesime Aysel Sabuncu ve diğerleri var.  Bu listeyi de teşkilat kabul etmez ve kıyamet kopar. Ama asıl gerginlik şu iddia nedeniyle yaşanır: İşkadını Nesime Aysel Sabuncu'nun, DYP'ye 5 milyon dolar vererek listeye girdiği söylenir. Parti çalkalanır. Başka iller de kazan kaldırır ve liste bir daha değişir. Bu kez listede Sabuncu yoktur. Bu da Sabuncu'yu harekete geçir. Sabuncu, listeye girmek için verdiği parayı geri ister. Buna DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in şu cevabı verdiği söylenir: 'Parti adına alınan 3 milyon doları geri verelim, bu olayı kapatalım.' 

#4
Foto - Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Ama işkadını Sabuncu, razı olmaz çünkü şöyle der: 'Ben 5 milyon dolar verdim, paramın hepsini istiyorum.'  DYP bir kez daha çalkalanır. Acaba iddia edilen o 2 milyonu kim aldı? İşte bu soruyu bugün de sormamıza yol açan isim burada devreye giriyor. DYP'lilerin iddiasına göre o isim, Sabuncu'yu listeye aldıran Meral Akşener'di... Bu yüzden parti içinde dikkatler ona yönelecek ve derin tartışmalar yaşanacaktı."  Ne hikmetse yıllar geçse de işin içindeki isim ve "dolarla milletvekili sırasını satma" yöntemi değişmez. Ne dersiniz, "hayrete" düştünüz mü?”

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Küresel ekonomik kriz iflas dalgalarını artırırken bu kez ünlü Türk firmasının iflası her an gelebilir! Flaş bir gelişme yaşandı...
İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?
Dünya

İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah harekete geçti: askeri iş birliği ve terörle mücadele konul..
4 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Aralık 2023) sunuyoruz...

O ülkede Türkiye alarmı! Binlerce polis, asker, keskin nişancılar görevlendirildi... İHA'lar, helikopter emir bekliyor

O ülkede Türkiye alarmı! Binlerce polis, asker, keskin nişancılar görevlendirildi... İHA'lar, helikopter emir bekliyor
Mercedes yeni otomobilini sadece Türkiye'de satacak!
Otomotiv

Mercedes yeni otomobilini sadece Türkiye'de satacak!

Mercedes-Benz'in bugüne kadar Türkiye'de 82 bin adet sattığı modeli modeli E-Serisi, yeni nesli ile satışa sunuldu. Geçmişi 75 yılı bulan ot..
Tüm Türkiye nefesini tutmuş merakla bekliyordu! Akaryakıt fiyatlarına 9 lira zam açıklaması geldi

Tüm Türkiye nefesini tutmuş merakla bekliyordu! Akaryakıt fiyatlarına 9 lira zam açıklaması geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23