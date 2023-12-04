2023-12-04 13:50:34 Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak
CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi kazan kaynamaya devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP ve İYİ Parti'deki parasal ilişkiler, taciz suçlamaları, kaybolan paralarla ilgili iddiaların hiç bitmediğine dikkat çekerek "Doğrusu bu konuda İyi Parti birinciliği kimselere kaptırmış değil. Bu partinin 132 milyonunun kayıp olduğunu bizzat partinin eski Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır açıkladı. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener de buna cevap vereyim derken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını deşifre etti." ifadelerini kullandı. Akşener'in geçmişi ile bugün İyi Parti'de olanlar arasında ciddi bir bağ olduğuna vurgu yapan Övür, “Siyasi yolculuğa başladığı DYP'de bile Akşener'in adı liste satışlarıyla anılıyordu” deyip, bomba bir iddiayı ortaya attı. Övür, Türkiye’yi ayağa kaldıracak yazısında şunları kaydetti: