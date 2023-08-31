Akşener "Onlara bu ateşten gömleği giydiremedim" demişti İlk yanıt İmamoğlu’ndan geldi

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM... Seçim döneminde adaylıklarını desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da üstü kapalı bir şekilde sitem etti. 'Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim' dedi.