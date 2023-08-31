2023-08-31 09:42:00 Akşener "Onlara bu ateşten gömleği giydiremedim" demişti İlk yanıt İmamoğlu’ndan geldi
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta mikrofonu kaptı. Afyonkarahisar'dan 8'li koalisyonu bombaladı… Yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen Akşener, "Önce ben diyenlerle uğraştık" çıkışı yaptı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da "Onlara bu ateşten gömleği giydiremedim" diyerek sitem dolu bir mesaj yolladı. Akşener'in bu sözlerini ilk olarak Ekrem İmamoğlu yanıtladı… İşte detaylar!