  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maaş devletten, tecrübe gençten: İlk işe girişte 6 ay maaş desteği Filistinli kardeşler grubu Le Trio Joubran Türkiye’de konser turuna çıktı Beşiktaş, Everton Cebolinha'dan vazgeçti! Transferde B planı hazır 1 haftadır yağıyordu: İstanbul barajlarının doluluk oranı belli oldu! Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası Salep için tam bir şifa: Mucizevi bir özellik taşıyor! Tam bir mucize... Osmanlı’nın kalbi Söğüt’te 2025 yılı rekorla kapandı: Diriliş ruhu milyonları buluşturdu! Ertuğrul Gazi’ye 3 milyon ziyaretçi Sonunda bu da oldu! Tedesco üstünü çizdi bile... Süper Kupa sahibi Fenerbahçe'de kritik karar İstanbul'da kar kapıya dayandı: Okullar her an tatil edilebilir! 20 santimi geçecek
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Akşam yemeğinde ağır yemeklerden kaçınmak isteyenler için hafif, dengeli ve sağlıklı alternatifler bir arada. Sindirimi yormayan, geceyi daha rahat geçirmenizi sağlayan 8 pratik öneri. Bulgur & Sebze Bulgur, lif açısından zengin olduğu için az porsiyonla doyurur. Sebzelerle birlikte tüketildiğinde kan şekerini dengeler ve gece açlık krizlerini önlemeye yardımcı olur. Porsiyon kontrolüyle rahat bir akşam yemeği olur.

#1
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Yoğurt & Meyve Tabağı Yoğurt, sindirimi destekleyen yapısıyla akşam saatleri için hafif ve ideal bir tercihtir. Yanına eklenecek mevsim meyveleri hem doğal tatlı ihtiyacını karşılar hem de lif ve vitamin alımını artırır. Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde ferah ve tatmin edici bir akşam alternatifi sunar.

#2
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Tam Buğday Lavaşla Sebzeli Dürüm Tam buğday lavaş, beyaz ekmeğe göre daha uzun süre tok tutar. İçine eklenen bol sebze ve hafif bir proteinle dengeli bir öğün haline gelir. Evde kısa sürede hazırlanabilir olması da avantaj sağlar.

#3
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Zeytinyağlı Sebze Yemeği Zeytinyağlı sebzeler, akşam saatlerinde sindirimi en kolay seçeneklerden biridir. Kabak, pırasa ya da enginar gibi sebzeler mideyi yormaz. Bir kase yoğurtla birlikte dengeli bir akşam öğünü oluşturur.

#4
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Sebzeli Omlet Sebzeli omlet, pratikliği ve doyuruculuğu ile akşam yemeklerinin kurtarıcısıdır. Mantar, kabak veya ıspanak gibi hafif sebzelerle hazırlandığında mideyi rahatsız etmez. Protein ve sebze dengesini kolayca sağlar.

#5
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Fırında Somon Somon, omega-3 yağ asitleri sayesinde hem kalp sağlığını destekler hem de gece metabolizmasını yormaz. Fırında pişirildiğinde kızartmaya göre çok daha hafif olur. Yanına buharda sebze iyi bir eşlikçi.

#6
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Izgara Tavuk & Bol Yeşillik Izgara tavuk, yüksek protein içeriği sayesinde akşam saatlerinde uzun süre tok tutar. Yanına eklenecek bol yeşillikli bir salata ise sindirimi destekler ve gece şişkinliğini azaltır. Ağır soslardan kaçınmak yeterli.

#7
Foto - Akşam yemeği için en çok tercih edilen sağlıklı 8 alternatif! Parmak ısırtan lezzetler

Mercimek veya Sebze Çorbası Çorba, özellikle geç saatlerde yemek yemek zorunda kalanlar için ideal bir tercihtir. Mercimek veya sebze çorbaları hem besleyici hem de hafiftir. Yanına ekmek eklemeden tüketildiğinde geceyi rahat geçirmenizi sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe ..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı
Gündem

Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı ..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23