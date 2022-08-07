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Hayat-Aktüel
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Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı

2022-08-07 12:19:22
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı

Gaziantep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

#1
Foto - Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Taş sopa ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Taş sopa ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

#3
Foto - Yaralılardan Ali Köroğlu (19) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ali Köroğlu (19) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Yaralılardan M.K. ile O.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan M.K. ile O.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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