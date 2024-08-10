2024-08-10 10:29:11 Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dolar, borsa, gram altın, euro ve diğer yatırım araçları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle gram altın konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirterek, şu günlerde yapılması gereken en önemli hamleleri vurguladı. Yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve aceleci kararlar vermemeleri gerektiğini ifade eden Memiş, dalgalı piyasa koşullarında bilinçli hareket etmenin önemini hatırlattı.