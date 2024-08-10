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Ekonomi
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Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

2024-08-10 10:29:11
Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dolar, borsa, gram altın, euro ve diğer yatırım araçları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle gram altın konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirterek, şu günlerde yapılması gereken en önemli hamleleri vurguladı. Yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve aceleci kararlar vermemeleri gerektiğini ifade eden Memiş, dalgalı piyasa koşullarında bilinçli hareket etmenin önemini hatırlattı.

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#1
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Finans analisti İslam Memiş, döviz rakamları, borsa ve altını değerlendirdi. Memiş, yatırımcılara ve yatırım yapmayı düşünenlere 'çiftli' uyarıda bulundu. Memiş, gram altın özelinde ise yapılması gereken tek bir şey olduğunu vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

"Piyasayı günlük takip edenler genelde enstrümanların TL değerini görür ve onu yorumlar. TL geliri olanların çoğu, yatırımlarını TL olarak gözlemler" dedi. TV100'deki yazısında Memiş, şöyle devam etti:

#3
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Profesyonel yatırımcılar ve piyasa uzmanları değerleri iki türden değerlendirir. İç piyasa, dış piyasa. Uluslararası piyasa, yurt içi piyasa.

#4
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Bu değerlendirmelerinin ardından iki taraflı düşünmek gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Mesela; Dolar düştü mü, yükseldi mi? Hangi dolar? Dolar/TL mi, dolar endeksi (dxy) mi? Dolar/TL 33,50-33,80 lira aralığında. Dolar endeksi (dxy) 102-103 aralığında. Ekonomi kanallarında ya da yorumlarda dolar değer kaybetti deyince sadece dolar/TL aklınıza gelmesin. Dolar endeksi (dxy) yani uluslararası piyasalardaki değeri de konuşuluyor olabilir" dedi.

#5
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

"Altın yükseldi. Hangi altın? Ons altın mı? Gram altın mı?" diyen soran İslam Memiş, "Ons altın 2 bin 420-2 bin 425 dolar aralığında Gram altın 2 bin 640-2 bin 650 lira aralığında Altın denildiğinde sadece gram altın akıllara gelmesin" dedi.

#6
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Benzer soruyu euro için soran Memiş, "Euro değer kaybetti. Hangi Euro? Avro/TL mi, EUR/USD paritesi mi? Genel avro/TL akıllara gelir ancak uluslararası piyasalarda EUR/USD paritesi baz alınır. Acemi yatırımcının bunlara dikkat etmesi gerek. Çünkü dolar, altın, euro düştü ya da yükseldi diye okuduğunda yanlış pozisyon alabilir" diye konuştu.

#7
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

"Bu işin doğrusu uluslararası piyasalardaki değerleri takip etmek" diyen İslam Memiş, "Bir ürünü TL ile satın alınsa bile uluslararası piyasalardaki değerini takip etmeli. Uluslararası piyasalardaki değer gerçek değerdir. Gerçek kazancı görmüş olursunuz. TL üzerinden kazanç hesaplaması bana göre yanlıştır. Altın dışarda düşük bizde yüksek. Neden? Türkiye'de gram altın çift ayaklı bir enstrümandır. Bir ayağı dolar da diğer ayağı ons da. Avro ise hem TL hem de EUR/USD paritesi üzerinden değeri takip edilir" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

İslam Memiş, şöyle devam etti: Satın aldığınız ürünün iki ayrı değeri olduğunu, gerçek değerinin uluslararası piyasalardaki değeri olduğunu bilmeniz gerekiyor. Alışkanlıkları değiştirmek çok ama çok kolay.

#9
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

"Örneğin; Dolar’ı takip edeceksiniz. Yapmanız gereken şey dolar endeksi (dxy) takip etmek. Euro’yu takip edeceksiniz. Yapmanız gereken şey EUR/USD paritesini takip etmek.

#10
Foto - Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

Altın’ı takip edeceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ons altını takip etmek. Gümüşü takip edeceksiniz. Yapmanız gerek şey ons gümüşü takip etmek. Borsada hisseniz var. Yapmanız gereken tek şey dolar bazlı getiriyi hesaplamak (bir hissenin TL bazındaki değeri 300 ise 300xdolar kuru) veya endeksi dolar/TL kuruna bölerek sonuç dolar değeri. Bence böyle ilerlerseniz gerçek kazançlarınızı görebilirsiniz.

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