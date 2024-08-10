Aklınıza sadece gram altın mı geliyor? Yapmanız gereken tek şey var...

"Bu işin doğrusu uluslararası piyasalardaki değerleri takip etmek" diyen İslam Memiş, "Bir ürünü TL ile satın alınsa bile uluslararası piyasalardaki değerini takip etmeli. Uluslararası piyasalardaki değer gerçek değerdir. Gerçek kazancı görmüş olursunuz. TL üzerinden kazanç hesaplaması bana göre yanlıştır. Altın dışarda düşük bizde yüksek. Neden? Türkiye'de gram altın çift ayaklı bir enstrümandır. Bir ayağı dolar da diğer ayağı ons da. Avro ise hem TL hem de EUR/USD paritesi üzerinden değeri takip edilir" ifadelerini kullandı.