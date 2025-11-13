  • İSTANBUL
Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Akkuyu NGS’nin 4. Güç Ünitesine ait reaktör basınç kabı Rosatom tarafından sahaya ulaştırıldı ve kurulum için hazır hale getirildi. Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ekipman, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Volgodonsk şehrinde, şirketin makine yapım bölümü bünyesinde bulunan ve yüksek güçlü nükleer güç santralleri için reaktör ekipmanı üretiminde uzman olan Atommash fabrikasında üretildi. Reaktör basınç kabı sahaya 3. Güç Ünitesi için üretilen taşıma hava kilidi ve 4. Güç Ünitesine ait olan basınç dengeleyici ile ulaştı.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Karayolunun ardından denizyoluyla taşınan reaktör basınç kabı, özel kendinden tahrikli bir platform üzerinde iskeleye getirildi.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Ekipman, deniz yoluyla 3 bin kilometreden fazla yol kat ederek Akkuyu NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne ulaştı.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Güvenlik kurallarına uygun olarak yapılan indirme işleminin ardından depolama alanına taşınan reaktör basınç kabı, yapılacak kontrollerin ardından güç ünitesindeki yerine montajlanması için hazırlanacak.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Reaktör basınç kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından "Open Top" teknolojisi kullanılarak yapılacak. Bu teknoloji, güç ünitesindeki inşaat ve montaj işlemlerini optimize etmeye olanak tanıyor.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, reaktör basınç kabının NGS'nin temel bileşeni ve sahanın işletilmesi sırasında kontrollü zincirleme reaksiyonun gerçekleştiği yer olduğunu belirterek, "Reaktör basınç kabı aynı zamanda nükleer güç santralinin kalbi olarak da adlandırılır.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

Bu ekipman zaten birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerine yerleştirildi.

Foto - Akkuyu’nun kalbi tamamlandı: 4. Güç Ünitesi reaktör basınç kabı tesise ulaştı

4. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabının gelmesi, Akkuyu NGS'nin tüm dört ünitesi için reaktör basınç kaplarının tamamlandığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

