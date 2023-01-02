  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
15
Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

2023-01-02 14:10:09
Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.

#1
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.

#2
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.

#3
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi.

#4
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.

#5
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.

#6
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#8
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#9
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#10
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#11
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#12
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#13
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

#14
Foto - Akkuyu NGS'de kritik gelişme! Montajı tamamlandı

Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki Hatice Kübra Gümüşel
Gündem

Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki Hatice Kübra Gümüşel "tacizcisi" ile niye bu kadar samimi?

6 yaşındayken babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiği iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in düğün fotoğrafları ..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl yatırım sepetinde dolara yer vermeyeceğini belirterek altın, euro, gümüş beklentisini ..
Metin Külünk'ten Sinan Ateş açıklaması: Bundan şüphe etmiyoruz
Siyaset

Metin Külünk'ten Sinan Ateş açıklaması: Bundan şüphe etmiyoruz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili paylaşı..
Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini
Medya

Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini

Ekranlarda kimsenin iplemediği Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı saçma sapan yazılarla dikkat çekmeye çalışıyor... ..
Savunma Sanayii 2023'e hızlı girdi! İlk teslimat yapıldı
Teknoloji

Savunma Sanayii 2023'e hızlı girdi! İlk teslimat yapıldı

Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu.
Bu kaçıncı rezalet! Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük kepazelik
Gündem

Bu kaçıncı rezalet! Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük kepazelik

Rasim Ozan Kütahyalı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Kütahyalı, Derin Futbol programında 2022 yılına veda programında küfür etti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23