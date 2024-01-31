Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki yatay nem ayrıştırıcı ve yeniden ısıtıcı sistemden oluşan ekipmanın nehirden geçirilebilmesi için gerçekleştirilen operasyona üç buzkıran ve iki römorkörün yanı sıra özel müdahale araçları da eşlik etti. St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında açılmış oldu.