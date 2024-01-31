2024-01-31 14:10:55 Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesine yönelik üretilen ekipmanlar için Rusya'nın St. Petersburg şehrinde benzersiz ve güç bir operasyon gerçekleştirildi. Akkuyu NGS şantiyesine teslim edilecek ekipmanlar şehirdeki donmuş Neva Nehri'nin üzerindeki buzlar kırılarak ve köprüler açılarak geçirildi. St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında da açılmış oldu.