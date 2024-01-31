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Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

2024-01-31 14:10:55
Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesine yönelik üretilen ekipmanlar için Rusya'nın St. Petersburg şehrinde benzersiz ve güç bir operasyon gerçekleştirildi. Akkuyu NGS şantiyesine teslim edilecek ekipmanlar şehirdeki donmuş Neva Nehri'nin üzerindeki buzlar kırılarak ve köprüler açılarak geçirildi. St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında da açılmış oldu.

#1
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki yatay nem ayrıştırıcı ve yeniden ısıtıcı sistemden oluşan ekipmanın nehirden geçirilebilmesi için gerçekleştirilen operasyona üç buzkıran ve iki römorkörün yanı sıra özel müdahale araçları da eşlik etti. St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında açılmış oldu.

#2
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine yapım bölümünün bir parçası olan Izhora Fabrikası'nın Üretim Direktörü Pavel Kosterin, Neva Nehri boyunca kış aylarında yapılacak sevkiyatın çok karmaşık bir lojistik operasyon olduğunu belirterek, "İlk kez başa çıkmamız gereken pek çok sorunla karşı karşıya kaldık.

#3
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

İskeleden St. Petersburg'un Büyük Limanı'na kadar yolculuğu konforlu ve güvenli hale getirmek için birçok kuruluş görev yaptı. Petersburg yetkililerine ve karmaşık meselelerin çözümünde bize yardımcı olan tüm kuruluşlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Limandan sevk edilen ekipman yakında Akkuyu NGS şantiyesine teslim edilecek.

#5
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü işletmesi ZiO-Podolsk, nükleer santral türbin odasının ana unsurlarından biri olan yüksek basınçlı ısıtıcıyı (PVD-7/1) üretti ve sevk etti.

#6
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Ürün, türbin egzoz buharının yoğunlaşması nedeniyle buhar jeneratörüne verilen besleme suyunu ısıtma işlevini yerine getiriyor.

#7
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

Söz konusu güç ünitesinde dört adet yüksek basınçlı ısıtıcı bulunuyor.

#8
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

ZiO-Podolsk'taki Akkuyu NGS için ekipman üretme sürecinde, Rusya'da ve nükleer mühendisliğin dünya pratiğinde ilk kez, ısı değişim ekipmanlarının üretiminde ustalaşmayı mümkün kılan bir dizi patentli teknolojik çözüm uygulandı.

#9
Foto - Akkuyu için Rusya'da 'dev' operasyon: Köprüler açıldı nehirdeki buzlar kırıldı!

St. Petersburg'un önemli tarihi noktalarından geçerek Türkiye'ye doğru yolculuğuna devam eden gemideki ekipmanın toplam ağırlığı 640 ton. 22.3 metre uzunluğa sahip ekipmanın dış çapı ise 4.5 metre.

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