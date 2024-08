3 çocuğu, 4 torunu, kız kardeşi, kuzenleri ve son olarak bizatihi kendisi şehit edilen Heniyye için, kahkahalar atanlar her kimse, onları kast ediyor.. Heniyye’ye yönelik taziye mesajlarına dahi tahammül edemeyip, yayından kaldıran sosyal medya platformlarına destek olan her kimse, onları kast ediyor.. Gazze’de 40 bin insanı katleden katil İsrail’e sahip çıkan her kimse, onları kast ediyor.. “İsrail haklı, Hamas sivilleri katleden terörist bir organizasyon” diyen her kimse, onları kast ediyor.. Siz niye üstünüze alındınız ki?!