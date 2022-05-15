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Teknoloji-Bilişim
12
Akıllı telefonlar için zam kapıda

2022-05-15 03:43:51
Akıllı telefonlar için zam kapıda

Samsung çip krizi nedeniyle işlemci sektöründeki sıkıntıları gerekçe göstererek zam yapma hazırlığına başladı.

#1
Foto - Teknoloji sektöründe ortaya çıkan işlemci sıkıntısı nedeniyle şirketler arz talep dengesini kurmakta zorlanıyorlar.

Teknoloji sektöründe ortaya çıkan işlemci sıkıntısı nedeniyle şirketler arz talep dengesini kurmakta zorlanıyorlar.

#2
Foto - Coronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve pandemiyle birlikte eve kapanan öğrenciler ve çalışanlar; işlerini bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden ilerletmeye başladı.

Coronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve pandemiyle birlikte eve kapanan öğrenciler ve çalışanlar; işlerini bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden ilerletmeye başladı.

#3
Foto - Teknoloji aletlere olan yoğun talep nedeniyle tüm dünyada çip sıkıntısı doğal olarak da devamında arz talep sorunu meydana geldi.

Teknoloji aletlere olan yoğun talep nedeniyle tüm dünyada çip sıkıntısı doğal olarak da devamında arz talep sorunu meydana geldi.

#4
Foto - Tüm bunların ardından bugün ortaya çıkan raporlara göre Samsung Elektronik, işlemci üretimi konusunda müşterileriyle anlaşmaya oturarak zam yapmak istiyor.

Tüm bunların ardından bugün ortaya çıkan raporlara göre Samsung Elektronik, işlemci üretimi konusunda müşterileriyle anlaşmaya oturarak zam yapmak istiyor.

#5
Foto - İşlemciler için yapılacak zamlar ise doğal olarak akıllı telefonların fiyatlarını etkileyecek. Peki, Samsung çipler için yüzde kaç zam yapmak istiyor? Habere hep birlikte göz atalım.

İşlemciler için yapılacak zamlar ise doğal olarak akıllı telefonların fiyatlarını etkileyecek. Peki, Samsung çipler için yüzde kaç zam yapmak istiyor? Habere hep birlikte göz atalım.

#6
Foto - Teknoloji devi Samsung, tüm dünyada devam eden çip sorunun ortasında üretim fiyatlarına yüzde 20’ye kadar zam yapmak istiyor.

Teknoloji devi Samsung, tüm dünyada devam eden çip sorunun ortasında üretim fiyatlarına yüzde 20’ye kadar zam yapmak istiyor.

#7
Foto - Çip üretiminde oluşacak herhangi bir fiyat artışı ise doğal olarak akıllı telefon modellerinde zam olarak karşımıza çıkacak.

Çip üretiminde oluşacak herhangi bir fiyat artışı ise doğal olarak akıllı telefon modellerinde zam olarak karşımıza çıkacak.

#8
Foto - SamMobile’ın haberine göre firma, fiyat artışı konusunda müşterileriyle görüşmeye devam ediyor. Fakat bu durumun yalnızca Samsung tarafından yapıldığı düşünülmüyor.

SamMobile’ın haberine göre firma, fiyat artışı konusunda müşterileriyle görüşmeye devam ediyor. Fakat bu durumun yalnızca Samsung tarafından yapıldığı düşünülmüyor.

#9
Foto - Artan malzeme maliyetleri nedeniyle genel olarak sektörde çip üretimi için fiyat artışı olacağı tahmin ediliyor.

Artan malzeme maliyetleri nedeniyle genel olarak sektörde çip üretimi için fiyat artışı olacağı tahmin ediliyor.

#10
Foto - Samsung, geçtiğimiz ay talebin mevcut üretim kapasitesini aştığını açıklamıştı.

Samsung, geçtiğimiz ay talebin mevcut üretim kapasitesini aştığını açıklamıştı.

#11
Foto - Firma, üretim kapasitesini artırmak için Teksas’ta 17 milyar dolar değerinde yeni bir çip üretim tesisi kuruyor. Ek olarak diğer şirketler de çip sıkıntısının uzun bir süre devam edeceğini açıklamıştı.

Firma, üretim kapasitesini artırmak için Teksas’ta 17 milyar dolar değerinde yeni bir çip üretim tesisi kuruyor. Ek olarak diğer şirketler de çip sıkıntısının uzun bir süre devam edeceğini açıklamıştı.

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