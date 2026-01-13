  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi
Giriş Tarihi:

Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

ABD, HIMARS sistemleriyle uyumlu yeni hipersonik füzesi Blackbeard GL’yi tanıttı. 1.000 kilometre menzile sahip füze, hareketli hedefleri vurma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

ABD, savaş ve kaos politikalarını derinleştirecek yeni bir silah sistemini daha kamuoyuna tanıttı. HIMARS ve M270 rampalarıyla uyumlu olarak geliştirilen “Blackbeard GL” adlı hipersonik füze, Washington’un küresel saldırganlığının yeni sembolü oldu. Yaklaşık 1.000 kilometre menzile sahip olan füzenin, hareketli hedefleri vurabilme kapasitesi dikkat çekti.

#2
Foto - Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

ABD’li yetkililer, füzenin “ucuz ve seri üretilebilir” olacağını vurgularken, bu açıklamalar silahlanmanın ne denli ticari bir sektör haline geldiğini gözler önüne serdi. Blackbeard GL’nin, özel savunma şirketi Castelion tarafından geliştirildiği ve 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

#3
Foto - Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

Sözde savunma amaçlı tanıtılan bu füzenin, gerçekte yeni savaş senaryolarının altyapısını oluşturduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, ABD’nin hipersonik silah yarışını hızlandırarak dünyayı daha tehlikeli bir sürece sürüklediği uyarısında bulunuyor.

#4
Foto - Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

HIMARS sistemleriyle tam uyumlu olması, bu füzenin sahada hızlı ve yıkıcı şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle son yıllarda kriz bölgelerinde sıkça kullanılan HIMARS’ların, bu yeni mühimmatla daha büyük tehdit oluşturacağı belirtiliyor.

#5
Foto - Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi

Eleştirmenler, ABD’nin “güvenlik” söylemi altında yeni silahlar üretmeye devam ettiğini, bunun ise küresel barışa değil çatışmalara hizmet ettiğini dile getiriyor. Blackbeard GL, Washington’un silah ihracatı ve askeri baskı politikalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

