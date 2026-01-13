Akılları alacaklar! ABD’den ucuz, seri ve yıkıcı hipersonik füze hamlesi
ABD, HIMARS sistemleriyle uyumlu yeni hipersonik füzesi Blackbeard GL’yi tanıttı. 1.000 kilometre menzile sahip füze, hareketli hedefleri vurma kapasitesiyle dikkat çekiyor.
ABD, savaş ve kaos politikalarını derinleştirecek yeni bir silah sistemini daha kamuoyuna tanıttı. HIMARS ve M270 rampalarıyla uyumlu olarak geliştirilen “Blackbeard GL” adlı hipersonik füze, Washington’un küresel saldırganlığının yeni sembolü oldu. Yaklaşık 1.000 kilometre menzile sahip olan füzenin, hareketli hedefleri vurabilme kapasitesi dikkat çekti.
ABD’li yetkililer, füzenin “ucuz ve seri üretilebilir” olacağını vurgularken, bu açıklamalar silahlanmanın ne denli ticari bir sektör haline geldiğini gözler önüne serdi. Blackbeard GL’nin, özel savunma şirketi Castelion tarafından geliştirildiği ve 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Sözde savunma amaçlı tanıtılan bu füzenin, gerçekte yeni savaş senaryolarının altyapısını oluşturduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, ABD’nin hipersonik silah yarışını hızlandırarak dünyayı daha tehlikeli bir sürece sürüklediği uyarısında bulunuyor.
HIMARS sistemleriyle tam uyumlu olması, bu füzenin sahada hızlı ve yıkıcı şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle son yıllarda kriz bölgelerinde sıkça kullanılan HIMARS’ların, bu yeni mühimmatla daha büyük tehdit oluşturacağı belirtiliyor.
Eleştirmenler, ABD’nin “güvenlik” söylemi altında yeni silahlar üretmeye devam ettiğini, bunun ise küresel barışa değil çatışmalara hizmet ettiğini dile getiriyor. Blackbeard GL, Washington’un silah ihracatı ve askeri baskı politikalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.
