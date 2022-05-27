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Akaryakıta son dakika zam haberleri: benzin motorin ne kadar oldu? 27 Mayıs benzin motorin ve LPG fiyatları

2022-05-27 10:06:16
Akaryakıta son dakika zam haberleri: benzin motorin ne kadar oldu? 27 Mayıs benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını da etkilemekte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin motorin ve otogaz litre fiyatına ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 akaryakıt son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor. Hem brent petrol fiyatlarının yükselmesi hem de uluslararası piyasalarda dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatlarına zam yapıldı. Peki Benzin, motorin ve LPG'ye zam! İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor. Hem brent petrol fiyatlarının yükselmesi hem de uluslararası piyasalarda dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatlarına zam yapıldı. Peki Benzin, motorin ve LPG'ye zam! İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

#2
Foto - İSTANBUL’DA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,27 TL, Motorin: 23,43 TL, LPG: 11,40 TL,

İSTANBUL’DA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,27 TL, Motorin: 23,43 TL, LPG: 11,40 TL,

#3
Foto - ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,37 TL, Motorin: 23,51 TL, LPG: 11,60 TL,

ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,37 TL, Motorin: 23,51 TL, LPG: 11,60 TL,

#4
Foto - İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,39 TL, Motorin: 23,52 TL, LPG: 11,40 TL,

İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? Benzin: 24,39 TL, Motorin: 23,52 TL, LPG: 11,40 TL,

#5
Foto - AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

#6
Foto - EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı. İŞTE OPET GÜNCEL BENZNİ, MOTORİN, LPG FİYATLARI:

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı. İŞTE OPET GÜNCEL BENZNİ, MOTORİN, LPG FİYATLARI:

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Foto - Aytemiz Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları

Aytemiz Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları

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Foto - Petrol Ofisi Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları:

Petrol Ofisi Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları:

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