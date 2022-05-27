Akaryakıta son dakika zam haberleri: benzin motorin ne kadar oldu? 27 Mayıs benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını da etkilemekte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin motorin ve otogaz litre fiyatına ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 akaryakıt son dakika haberinin detayları...