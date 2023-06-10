Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...