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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

2023-06-10 10:00:11
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için dün 1,37 TL'lik bir zam geldi. Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? Benzin fiyatı için dün 2,70 TL'lik bir zam geldi. Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

MOTORİN FİYATLARI İstanbul 22,16 TL Ankara 22,55 TL İzmir 22,66 TL

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İşte son fiyatlar...

BENZİN FİYATLARI İstanbul 24,02 TL Ankara 24,4 TL İzmir 24,42 TL

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