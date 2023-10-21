2023-10-21 12:08:53 Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam
İsrail ile Filistin arasındaki çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak
İsrail ile Filistin arasındaki çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmiş durumda. İsrail-Filistin arasındaki gerilimin 7 Ekim'de yeniden yükselmesiyle İsrail savaş ilan etti. Bugün 15'inci güne ulaşan olay, yakından takip ediliyor. Öte yandan savaşın küresel etkisi de bulunuyor. Bunun başında ise akaryakıt fiyatları geliyor.
Yaşananlar piyasaları doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı da 93 dolara kadar yükseldi.
Bunun üzerine benzin ve motorin grubunda zam kaçınılmaz oldu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi.
Gözler bu kez benzin grubuna çevrildi.
Bu gece itibarıyla benzine de 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.
Böylelikle benzinin litresi 35,15 lira oldu.
Motorinin litresi ise 39,58 liradan satılıyor.
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