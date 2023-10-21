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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

2023-10-21 12:08:53
Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

İsrail ile Filistin arasındaki çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmiş durumda. İsrail-Filistin arasındaki gerilimin 7 Ekim'de yeniden yükselmesiyle İsrail savaş ilan etti. Bugün 15'inci güne ulaşan olay, yakından takip ediliyor. Öte yandan savaşın küresel etkisi de bulunuyor. Bunun başında ise akaryakıt fiyatları geliyor.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Yaşananlar piyasaları doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı da 93 dolara kadar yükseldi.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Bunun üzerine benzin ve motorin grubunda zam kaçınılmaz oldu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Gözler bu kez benzin grubuna çevrildi.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Bu gece itibarıyla benzine de 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

#6
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Böylelikle benzinin litresi 35,15 lira oldu.

#7
Foto - Akaryakıt fiyatlarında deprem! Bir gecede zam üstüne zam

Motorinin litresi ise 39,58 liradan satılıyor.

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