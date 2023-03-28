2023-03-28 09:13:23 Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi
Brent petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibariyle zam geldi.
Brent petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibariyle zam geldi.
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftada ABD’de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.
Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi.
Petrol fiyatlarının 77 doların üstüne çıkması ve kurun 19 TL’yi aşması motorine ve benzine zam getirdi.
Geçtiğimiz 2 haftada motorine 1 kez zam 2 kez de indirim geldi.
Bugünden geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Zam pompaya yansıdı.
Benzine yapılan zam 81 kuruş oldu
Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı. Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.
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