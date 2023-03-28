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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

2023-03-28 09:13:23
Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Brent petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibariyle zam geldi.

#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Geçtiğimiz haftada ABD’de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Petrol fiyatlarının 77 doların üstüne çıkması ve kurun 19 TL’yi aşması motorine ve benzine zam getirdi.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Geçtiğimiz 2 haftada motorine 1 kez zam 2 kez de indirim geldi.

#6
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Bugünden geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

#7
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Benzine yapılan zam 81 kuruş oldu

#8
Foto - Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Kötü haber geldi

Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı. Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

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