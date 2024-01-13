2024-01-13 13:56:40 AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili bomba bir bilgi verdi. Kurum’un, henüz belediye başkan adaylığı ilan edilmeden aylarca önce ünlü mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip kurup İstanbul’a çalıştığını belirten Selvi, söz konusu çalışmanın ayrıntılarını aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti: