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Medya
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AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

2024-01-13 13:56:40
AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili bomba bir bilgi verdi. Kurum’un, henüz belediye başkan adaylığı ilan edilmeden aylarca önce ünlü mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip kurup İstanbul’a çalıştığını belirten Selvi, söz konusu çalışmanın ayrıntılarını aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

“Murat Kurum (…) İstanbulluların karşısına projelerle çıkmaya hazırlanıyor. Henüz belediye başkan adaylığı ilan edilmeden aylarca önce ünlü mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip kurup İstanbul’a çalışmış.

#2
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

İki çalışma yaptırmış.

#3
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili herkesi şaşkına çeviren iddia! Meğer aylarca bunu yapmış

1. İstanbul’un 39 ilçesinin röntgenini çektirmiş. İstanbul’un demografik yapısına ışık tutan bir sosyolojik araştırma. 2. İstanbul’un sorunlarının çözümüne yönelik projeler. Murat Kurum, “İstanbul’un sorunlarını biliyoruz. İstanbul’u anlıyoruz. İstanbul’un sorunlarını çözmeye geliyoruz” derken bunu kastediyor. Hazırlık yapmış. (…)”

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