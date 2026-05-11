Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu, en tepedeki kente herkes şaştı kaldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin nakdi kredi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Ülke genelinde toplam kredi hacminin 25,5 trilyon TL’yi aştığı bu dönemde, hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar vatandaşın bankalara olan bağımlılığını artırdı.

Toplam kredi miktarında İstanbul başı çekse de, nüfusa oranla yapılan hesaplamada Ankara "Türkiye’nin en borçlu ili" unvanını aldı.

Ankara: Kişi başına düşen 577 bin TL borç miktarıyla Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor.

İstanbul: Kişi başına düşen 551 bin TL borç ile listenin ikinci sırasında bulunuyor.

Antalya: Turizm ve tarımın merkezi olan ilde kişi başına düşen borç 373 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep: Sanayi kenti Gaziantep'te kişi başına 356 bin TL borç düşüyor.

Denizli: İhracatın güçlü kalelerinden Denizli’de kişi başı borç miktarı 312 bin TL seviyesinde.

Kocaeli: Sanayi hacmiyle dikkat çeken ilde her bir vatandaşın payına 308 bin TL borç düşüyor.

İzmir: Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde kişi başına düşen kredi miktarı 304 bin TL oldu.

Muğla: Turizm odaklı kredi kullanımının yoğun olduğu Muğla’da kişi başı borç 298 bin TL olarak hesaplandı.

Bursa: Sanayi ve otomotiv şehri Bursa’da kişi başına düşen borç miktarı 289 bin TL’ye ulaştı.

Adana: Tarım ve sanayi kredileriyle Adana’da kişi başı borç yükü 274 bin TL olarak listeye girdi.

