  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı: Rüşveti iade protokolü bile yapılmış

Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA alan ülkeden şok eden hamle! TB2'yi vurup düşürdüler

Trafik sigortasında yeni tarife başladı Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

Altın fiyatlarında maraton başladı! Tek tek patlayacak diyerek uyardı

Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte gelir-gider dengesini kurmanın sırrı

Türkiye'de kişi başı tüketilen tuz miktarı 3 gram azaldı

Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Öğrencilere vergisiz telefon müjdesi! İşte vergisiz telefon fiyatları

Sadece üstün zekalılar 7 saniye içinde bulabiliyor! Bakalım görebilecek misiniz?
Gündem
11
AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

2023-05-05 07:42:44
AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

Seçim sürecinde yetkisinin dışına çıkarak şehir şehir miting turu düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'nin İstanbul'da yapmayı planladığı dev mitingi engellemek için "festival" oyununa giriştiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin son virajında İstanbul’da “hodri meydan” demeye hazırlanan Cumhur İttifakı’na İBB'den engel girişimi.

#1
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

7 Mayıs’ta milyonluk miting düzenlemeyi planlayan AK Parti’nin adres olarak ilk etapta Yenikapı Meydanı’na yönelik planlama yaptığı ancak İBB’nin 5 Mayıs akşamında Yenikapı’da festival düzenlemesi nedeniyle planın baltalandığı belirtildi. Buna karşılık Yenikapı Meydanı’ndan daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin belirlendiği kaydedildi. 7 Mayıs'ta saat 16.00'da sembolik değeri olan Atatürk Havalimanı'nda "Yüzyılın Mitingi"ni düzenlemeye hazırlanan AK Parti'nin, Yenikapı Meydanı'yla ilgili girişiminin İBB tarafından engellenme girişimiyle ilgili İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

#2
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

İKİ GÜN ÖNCESİNDE MEYDANA FESTİVAL KOYMUŞ Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayın programında şunları söyledi: “Biz genelde AK Parti olarak büyük seçim mitinglerimizi Avrupa yakasında yapardık. Ama kendisi Türkiye’yi dolaşarak il il miting yapan sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul’un en büyük miting alanı ilan edilen miting meydanında 5 Mayıs akşamı dahi konser düzenlemiş. Yani cumartesi ve pazar günü miting yapacak partilerin hazırlıklarını, lojistik hazırlıklarını, alan hazırlıklarını zora sokacak, tabiri caizse ‘siz burada miting yapmayın’… ‘Ben burada yokum ya, siz de miting yapmayın…’ Özellikle bu ifadeleri seçtim. Bu ifadeleri seçmemin sebebi şu; eğer 5 Mayıs gecesine kadar, 6 Mayıs’ta da var mı bilmiyorum. Seçim kurulu kuraları çekileceği için yapamamıştır. Eğer 5 Mayıs akşamına kadar Yenikapı miting alanında, özelikle ve özellikle AK Parti’nin Avrupa yakasında yapma alışkanlığı olduğunu bildikleri için o meydanda bir festival, bir konser düzenlemişlerse bunu demokrasiye sıkılmış bir kurşun olarak görüyorum. Milletimizin özgürlüğünü sınırlama olarak görüyorum.”

#3
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

YENİKAPI'YI ENGELLEYEN TEZGAHLAR… AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Kendiniz meydan meydan gezip İstanbul’da siyasi partilerin miting yapmasını engelleyecek farklı tezgahlarla ya da kapalı kapı ardı projeler lütfen öne sürmeyiniz. ‘Efendim ben engellemedim ki, 5’inin akşamına kadar konser koydum. 6’sında gelsin hazırlansın.’ Peki şimdi Millet İttifakı’nın da 6 Mayıs’ta Maltepe’de mitingi var. 5 Mayıs’ta mı alanın hazırlanmasına gidecekler? Tüm partiler için söylüyorum. 2 gün, 3 gün sürecek hazırlıklara ihtiyacınız var…”

#4
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

HİÇBİR SEÇİM SÜRECİNDE BÖYLESİ YAŞANMADI Başkan Kabaktepe, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içerisine kurulan çadırda “Yüzyılın Mitingi”ne ilişkin medya yöneticileriyle bir araya geldi. Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok büyük öneme sahip olduğuna değindiği konuşmasında bir kez daha İBB’nin engelleme girişimine vurgu yaptı. Miting için Atatürk Havalimanı’nı tercih etmelerindeki nedenleri paylaşan Kabaktepe, şöyle konuştu: “İlk aklımıza gelen Yenikapı. Ancak miting hazırlıkları açısından hala çalışmalarımız bitmedi, arkadaşlarımız yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Bu tüm partilerimiz için geçerli. Yani ayın 6'sında Maltepe'de miting yapacak CHP için de geçerli, o da muhtemelen 3-4 gündür çalışıyor alanda. Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış, farklı bir olayla karşılaştık. İBB cuma günü akşama kadar oraya bir etkinlik koydu. Yani cumartesi sabah kura çeken saat 10.00'da 12.00'de kullanılıp kullanılacağını bilmiyorum. Bir siyasi partinin orada miting alanını, o festival alanını nasıl düzenleyebileceğinin bir cevabı yok. Biz de pazar günü kullanmak istiyoruz. Bizim açımızdan da bir kısıtlılık var."

#5
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

BAŞKA YER BULAMADINILAR MI? Kabaktepe, bu konuyu bir kaç kez sorduğunu, art niyet aramadan bu soruyu sormak zorunda olduğunu anlatarak, “İstanbul'da milyonluk bir mitingin hazırlığının en az bir hafta gerektirdiğini herkes bilir. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının kendisi de bilir. Türkiye'yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce gideceği miting alanlarının hazırlığı hemen başlamıyor. Bir gün önce, iki gün önce başlıyor. Dolayısıyla yani AK Parti zaten bu tarafta yapıyor, biz hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi böyle bir festivali ya da işte konser etkinliklerini özellikle o alana mı aldınız? Veya hiçbir yer bulamadınız da mı aldınız?” ifadelerini kullandı. BİLEREK Mİ YAPTILAR? Kabaktepe, İBB'nin bu sene Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliği geçen sene Topkapı'da yaptığına yönelik bilgi aldığını ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi. Bu nedenle iyi niyetini muhafaza edemediğini dile getiren Kabaktepe, “Yani kesinlikle budur, 'bizim mitingimizi sabote etmek için yapılmıştır' demiyorum ama iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bu talihsizlik bilmeden de yapılmış olabilir, fark etmeden de yapılmış olabilir, o kapıyı da açık tutalım, beyan asıldır diyelim. Bizde birtakım doneler, veriler elde ettiğimizde paylaşırız. Böyle bir ihtimal de var ama öyle bile olsa, 2023 miting alanının bir gün öncesi gecesine kadar doldurulmuş olması bizim siyasi tarihimiz açısından bilmeden de olsa büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa da büyük bir saygısızlık olarak altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz bu alanda miting alanı olarak ilan edildiği için buradaki kurada da bize çıkan saati değerlendirelim diye buraya (Atatürk Havalimanı) aldık.” sözlerini sarf etti.

#6
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul mitingi öncesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma devam ediyor.

#7
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

METRO ARIZALALARI ENGEL İÇİN MİYDİ? Kabaktepe, TEKNOFEST'in ikinci ve üçüncü gününde metro seferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Onu da tetkik ettiriyoruz. Kesin olduğuna inandığımızda da onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani hakiki bir arıza mıdır? 'Mış gibi' gösterilmiş bir arıza olup TEKNOFEST'e gelmeyi engellemek midir? Yine bizim öyle bir duyumumuz yok, öyle bir bilgimiz yok ama bu TEKNOFEST'te yaşanan hadisenin aynısının pazar günü mitingde de yaşanabileceği dair kendi arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan da bilgi geliyor. Cumartesi günü CHP'nin mitingi var, pazar günü AK Parti'nin mitingi var. Dolayısıyla tüm toplu ulaşımla ilgili şirketler bu mitinglere gidişi kolaylaştırıcı tedbirler almalı ve alırlar diye düşünüyorum. Yani mesela biz kendi yönettiğimiz dönemlerde İBB'de hafta sonu programlarında böyle kalabalık şeyler olunca saat aralığı açısından hafta içi tarifesi uygulardık.” HAVALİMANININ SEMBOLİK DEĞERİ VAR Başkan Kabaktepe, bütün İstanbulluları 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne beklediklerinin altını çizdi. Yenikapı’dan daha büyük alana sahip Atatürk Havalimanı’ndaki mitingi “Yüzyılın Mitingi” olarak nitelendiren Kabaktepe, meydanın sembolik değerine atıf yaptı. Kabaktepe, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi, darbe girişiminin püskürtüldüğü en önemli mekanlardan birisinin Atatürk Havalimanı olması nedeniyle büyük bir sembolik değeri bulunduğunu söyledi. İstanbul mitingine ev sahipliği yapacak Atatürk Havalimanı'nda, alanın her yerinden görülebilecek dev ekranlar oluşturuldu.

#8
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

HAYDİ PAZAR GÜNÜ HAVALİMANINA AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye ve dünyaya dev mesajların verileceği tarihi İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.

#9
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları; 72T Yeşilköy - Taksim 94Y Yeşilpınar - Bakırköy 98H Metrokent - Bakırköy 98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu; Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze) Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı A-04 ve A-31 Minibüsleri

#10
Foto - AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor
Kadın - Aile

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir..
Artık dünyaya örnek oluyoruz! Türkiye'nin yaptığını onlar da yaptı
Gündem

Artık dünyaya örnek oluyoruz! Türkiye'nin yaptığını onlar da yaptı

Çin, İstanbul Boğazı’nın altına inşa edilen Avrasya Tüneli’ne benzer bir tünel inşa ederek trafiğe açtı.

Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıta son durum, ilk tepki: 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıta son durum, ilk tepki: 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol piyasasındaki hareketlere ..
İnce'nin Babacan ve Davutoğlu çağrısına CHP'den ilk cevap
Siyaset

İnce'nin Babacan ve Davutoğlu çağrısına CHP'den ilk cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'Babacan ve Davutoğlu'nu ittif..
Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!
Gündem

Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u kendi haline bırakırken, vatandaşlar ise sarhoş İETT şoför..
Bakan Soylu’dan tüm berberlere müjde
Yaşam

Bakan Soylu’dan tüm berberlere müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, berberlere ‘Pazar tatili’ konusunda müjdeyi verdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23