AK Parti'nin dev İstanbul mitingine İBB'den engel girişimi!

BAŞKA YER BULAMADINILAR MI? Kabaktepe, bu konuyu bir kaç kez sorduğunu, art niyet aramadan bu soruyu sormak zorunda olduğunu anlatarak, “İstanbul'da milyonluk bir mitingin hazırlığının en az bir hafta gerektirdiğini herkes bilir. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının kendisi de bilir. Türkiye'yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce gideceği miting alanlarının hazırlığı hemen başlamıyor. Bir gün önce, iki gün önce başlıyor. Dolayısıyla yani AK Parti zaten bu tarafta yapıyor, biz hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi böyle bir festivali ya da işte konser etkinliklerini özellikle o alana mı aldınız? Veya hiçbir yer bulamadınız da mı aldınız?” ifadelerini kullandı. BİLEREK Mİ YAPTILAR? Kabaktepe, İBB'nin bu sene Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliği geçen sene Topkapı'da yaptığına yönelik bilgi aldığını ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi. Bu nedenle iyi niyetini muhafaza edemediğini dile getiren Kabaktepe, “Yani kesinlikle budur, 'bizim mitingimizi sabote etmek için yapılmıştır' demiyorum ama iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bu talihsizlik bilmeden de yapılmış olabilir, fark etmeden de yapılmış olabilir, o kapıyı da açık tutalım, beyan asıldır diyelim. Bizde birtakım doneler, veriler elde ettiğimizde paylaşırız. Böyle bir ihtimal de var ama öyle bile olsa, 2023 miting alanının bir gün öncesi gecesine kadar doldurulmuş olması bizim siyasi tarihimiz açısından bilmeden de olsa büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa da büyük bir saygısızlık olarak altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz bu alanda miting alanı olarak ilan edildiği için buradaki kurada da bize çıkan saati değerlendirelim diye buraya (Atatürk Havalimanı) aldık.” sözlerini sarf etti.