  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aracınız bahara hazır mı? Fren, debriyaj, bakım… Toyota’dan yüzde 25’e varan indirimler! Yeni araç alacaklar olanlar dikkat! Citroën’den elektrikli ve ticari modellerde büyük fırsat! Akaryakıta büyük indirim geliyor! herkes fulleyecek 10 yılda bir İHA'yı bitirememişlerdi: Gaza geldiler, Türkiye'yi vurmak için yine İHA işine giriştiler Küresel piyasalarda ‘ateşkes’ balonu çabuk söndü: İhlal gerginliği borsaları vurdu Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Yemekle su içmek zararlı mı? Siyonist abluka son buldu! Mescid-i Aksa ibadete açıldı O ilimizde kış geri döndü! Nisan ayında lapa lapa kar yağdı Adana’nın tescilli lezzeti karnavalın favorisi oldu
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
"AK Partililer kulağıma fısıldadı" demişti… Davutoğlu’nun partisinde 35 yeni istifa! Hepsi AK Parti’ye katıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

"AK Partililer kulağıma fısıldadı" demişti… Davutoğlu'nun partisinde 35 yeni istifa! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz günlerde, “AK Partililer Cuma namazından sonra kulağıma fısıldayıp Erdoğan’a yardım etmemi istedi” çıkışıyla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisindeki yeni istifa dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un da aralarında bulunduğu 35 kişi partiden ayrıldı. Anuş ve ekibinin AK Parti'ye katıldığı öğrenildi.

2
#1
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı'nın ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı.

#2
Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından, aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi.

#3
AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. AK Parti bünyesine katılan önemli isimler arasında şunlar yer alıyor:

#4
“Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin, Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın, Ayhan Kayhan, Veli Caner, Ziya Kayhan, Ferzende Örnek, M. Emin Kayhan, Behri Örnek, İrfan Kayhan, Kadir Yaşar, Çetin Genç, Fesih Demir, Emrullah Yalçın, Sercan Anuş, M. Salih Anuş, Fatih Genç, Alaattin Genç, Vefa Caner, Naif Caner, Mesut Caner, Nurettin Caner, Tahir Caner, Tekin Yalçın, Sinan Örnek, Hadi Bilin, Tekin Kayhan, Nurullah Genç, Muhammed Kayhan, Yusuf Anuş, M. Selim Kayhan, Rojhat Kayhan ve Kamuran Kayhan.”

#5
DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kürsüye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Partililerin kendisinden yardım istediğini iddia etmişti. Bugüne dek çok sayıda Gelecek Partiliyi AK Parti’ye kaptıran Davutoğlu, şunları söylemişti: “Bu haftaki cuma namazı sonrası birçok AK Partili kardeşim kulağıma eğildi ve ‘Hocam ne olur Reis'e destek ol, bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur’ diye fısıldadı. Geçen hafta, bugün ABD ile İran’ın anlaştığı 10 maddelik planının daha da geliştirilmiş halini Erdoğan'a en yakınları üzerinden ilettim ve ‘Herhangi bir şekilde benim adım geçmesin ama devletimizin şanı yürüsün’ dedim.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

CHP ile seçime gitti. CHP nin sayesinde meclise girdi. Şimdi de satıyor. Yol arkadaşını satan insanlara güvenilmez

M B

Bari bir de Netenyahu’ya konuşup “Müslümanlara bu zalimliği niye yapıyorsunuz, topunuz cehennem ateşinde yanın” dese!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23