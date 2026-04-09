“AK Partililer kulağıma fısıldadı” demişti… Davutoğlu’nun partisinde 35 yeni istifa! Hepsi AK Parti’ye katıldı
Geçtiğimiz günlerde, “AK Partililer Cuma namazından sonra kulağıma fısıldayıp Erdoğan’a yardım etmemi istedi” çıkışıyla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisindeki yeni istifa dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un da aralarında bulunduğu 35 kişi partiden ayrıldı. Anuş ve ekibinin AK Parti'ye katıldığı öğrenildi.