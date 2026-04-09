“AK Partililer kulağıma fısıldadı” demişti… Davutoğlu’nun partisinde 35 yeni istifa! Hepsi AK Parti’ye katıldı

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kürsüye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Partililerin kendisinden yardım istediğini iddia etmişti. Bugüne dek çok sayıda Gelecek Partiliyi AK Parti’ye kaptıran Davutoğlu, şunları söylemişti: “Bu haftaki cuma namazı sonrası birçok AK Partili kardeşim kulağıma eğildi ve ‘Hocam ne olur Reis'e destek ol, bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur’ diye fısıldadı. Geçen hafta, bugün ABD ile İran’ın anlaştığı 10 maddelik planının daha da geliştirilmiş halini Erdoğan'a en yakınları üzerinden ilettim ve ‘Herhangi bir şekilde benim adım geçmesin ama devletimizin şanı yürüsün’ dedim.”