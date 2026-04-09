“Siyah Kuşak”la tanışın: Şimdi Türkiye’de! Suzuki Vitara ve S-Cross’a yeni seviye eklendi! Daha az yakıt, daha çok stil!

Türkiye hibrit SUV pazarının önemli oyuncularından Suzuki Vitara ve S-Cross, hem 4x2 hem de ALLGRIP 4x4 teknolojisiyle sunulurken; zengin donanım seviyeleri, güçlü ve verimli Mild Hybrid motor yapısı ve Suzuki’nin köklü mühendislik yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şimdi ise bu güçlü ürün gamı, yeni Black Edition versiyonlarıyla daha da iddialı bir noktaya taşınıyor. GL ve GLX donanım seviyelerinin üzerinde konumlanan Black Edition versiyonlar, daha premium, daha dikkat çekici ve daha karakter sahibi bir alternatif sunuyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği sunroof ve ısıtmalı ön koltuklar gibi donanımların standart olarak sunulduğu bu özel versiyon, hem tasarım hem de konfor anlamında fark yaratıyor. Dış tasarımda Black Edition imzası güçlü bir şekilde hissediliyor. 17 inç siyah alaşım jantlar, siyah tavan rayları, siyah kapı kolları ve yan aynalar, aracın güçlü hatlarını tamamlayarak daha sportif ve karizmatik bir duruş ortaya koyuyor. Sunroof ise bu iddialı görünümü gökyüzüyle buluşturarak modern ve stil sahibi bir dokunuş katıyor.