AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Yangının "kundaklama" sonucu yaşandığı iddia edilirken, konuyla ilgili Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada yangının minibüsteki elektrik aksamından meydana geldiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ceyhan ilçesi Soysallı Mahallesi'nde 25 Şubat saat 22.30 sıralarında Ceyhan doğumlu A.K. isimli şahıs, evinin avlusunda bulunan ve üzerine kayıtlı minibüste elektrik aksamından kaynaklanan arızadan dolayı yangın çıktığını beyan etmiş olup, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."