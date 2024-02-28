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Siyaset
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AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

2024-02-28 15:51:28
AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Adana'da AK Parti Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman'ın seçim minibüsü yandı.

#1
Foto - AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Olay, dün gece Soysalı Mahallesi'nde meydana geldi

#2
Foto - AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

AK Parti Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın yol kenarında park halindeki seçim minibüsü alev aldı.

#3
Foto - AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Kahraman'ın afişleriyle kaplı olan minibüsten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aynı gece Erol Kahraman'ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesildiği saptandı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

#5
Foto - AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Yangının "kundaklama" sonucu yaşandığı iddia edilirken, konuyla ilgili Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada yangının minibüsteki elektrik aksamından meydana geldiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ceyhan ilçesi Soysallı Mahallesi'nde 25 Şubat saat 22.30 sıralarında Ceyhan doğumlu A.K. isimli şahıs, evinin avlusunda bulunan ve üzerine kayıtlı minibüste elektrik aksamından kaynaklanan arızadan dolayı yangın çıktığını beyan etmiş olup, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

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