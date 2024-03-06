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Siyaset
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AK Parti’den son dakika "Yeniden Refah" açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

2024-03-06 14:55:38
AK Parti’den son dakika “Yeniden Refah” açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor." dedi.

#1
Foto - AK Parti’den son dakika "Yeniden Refah" açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Ala, Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği süreci ile seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. MHP ve BBP ile yapılan işbirliğinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Ala, bu işbirliklerini "prensipler anlaşması" olarak niteledi.

#2
Foto - AK Parti’den son dakika "Yeniden Refah" açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Ala, "Öbür partilerle görüşürken de aynı prensipleri dile getirdik ama bazılarıyla anlaşmak mümkün olmadı." diye konuştu. Milletin genel seçimlerde ülkenin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru yürümesinin önünü açtığını vurgulayan Ala, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de Cumhur İttifakı olarak aynı vizyon ve perspektifle hareket ettiklerini söyledi. Hedeflere ulaşmada bazı lokomotif şehirlerin çok önemli rolleri olacağını belirten Ala, İstanbul'un dünyanın birçok ülkesinden fazla nüfusu, ihracatı, üretimi, Bursa'nın ise 122 ülkeden daha fazla ihracatı olduğuna dikkati çekti.

#3
Foto - AK Parti’den son dakika "Yeniden Refah" açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Ala, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde merkezi idare ve şehir vizyonunun buluşması Türkiye'ye inanılmaz bir sinerji katacaktır." ifadesini kullandı. Yerel yönetimlerin de aynı anlayışla işbaşına gelmesini arzu ettiklerinin altını çizen Ala, görüşmelerde bazı partilerle, bu vizyonun kazanması anlayışı yerine kendi partilerinin daha çok ne kazanabileceği saikiyle hareket ettikleri için işbirliği yapamadıklarını dile getirdi. Ala, şöyle devam etti: "İttifakta çerçeve şudur; eğer iki parti de ayrı ayrı girdiği zaman ikisinden biri kazanacaksa sorun yok. Mesela bir seçim bölgesinde ya MHP ya AK Parti kazanacak. Burada bir sorun yok. Ama iki parti de seçime girdiğinde eğer CHP kazanacaksa o zaman sorun var demektir. Eğer CHP kazanacaksa ittifak çatısı altında olmanın anlamı yok."

#4
Foto - AK Parti’den son dakika "Yeniden Refah" açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

"O zaman artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil mi?" sorusu üzerine Ala, şu değerlendirmeyi yaptı: "Değil tabii. Bu çok net, açık. Yani Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Aslında verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor, doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Bunun için artık günümüzde müneccim olmaya lüzum yok. Yani hesap ortada, durum görülüyor. Ama orada sırf seçime girdikleri için bu sefer AK Parti'nin orada seçimi riske giriyor." Bu anlayışın Cumhur İttifakı'na da Türkiye'ye de getireceği bir artı bulunmadığına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti: "Bir de talepler ve öneriler burada çok önemli. Bir talepte, öneride bulunurken mutlaka hem Türkiye'nin hem milletimizin hem de partilerin kazançlı çıkıyor olması gerekir. Talepler AK Parti'nin zaten yüzde 50'den fazla oy aldığı yerlerin kendilerine verilmesi yolunda olunca bunun bir anlamı yok. Zaten yüzde 50'nin üzerinde oy alacağımız bir yeri, bir büyükşehir ya da şehri görüşme yaptığımız aynı çatı altında olma arzusunda olan partilerin birbirlerine vermelerinin ne anlamı olabilir. Mesele şehirleri topyekun olarak Cumhur İttifakı çatısı altında tutmak ve kaybetmemek. Türkiye'nin hedeflerine doğru yol alınabilsin. Burada bir anlayış farklılığı ortaya çıktı."

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