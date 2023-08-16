2023-08-16 14:44:30 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçim sonuçlarını hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi. “Terör odağı Kandil'in Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyazdan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırıyor" dedi.