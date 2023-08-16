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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

2023-08-16 14:44:30
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçim sonuçlarını hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi. “Terör odağı Kandil'in Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyazdan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırıyor" dedi.

#1
Foto - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçim sonuçlarını hedef alan açıklamalarına "Halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır." sözleri ile tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir' dedi.

#2
Foto - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

Çelik'in açıklamaları şöyle; Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük.

#3
Foto - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

KANDİL'DEN YAPILAN GECELİ GÜNDÜZLÜ KENDİSİNE DESTEK AÇIKLAMALARINI NET BİR ŞEKİLDE REDDEDEMEDİ Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır.

#4
Foto - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

CHP'YE GÖNÜL VEREN VATANDAŞLARIMIZIN DEMOKRATİK İRADESİNİ İSTİSMAR EDİYOR Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığı ile Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.

#5
Foto - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir

SİYASETEN YOK HÜKMÜNDEDİR Terör odağı Kandil'in "Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz"dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ise aziz milletimizin her defasında artarak yinelenen desteği ile Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik etmeye devam etmektedir.

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