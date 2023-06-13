2023-06-13 13:21:26 AK Parti'den flaş açıklama! Maaşlara refah payı geliyor, tarih belli oldu
Emekli ve memur milyonları kapsıyor. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken bir haber de emekli ve memurlar için geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkını ele alacak bir düzenleme de gündeme gelecek" dedi.