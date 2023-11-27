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Siyaset
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AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

2023-11-27 15:24:28
AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti 81 ilde 150 bin civarındaki teşkilat üyesinin katılımıyla 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sırada kim çıktı? Sürpriz isimlerin öne çıktığı iller hangileri? Hangi belediye başkanları yeni dönemde tekrar aday gösterilecek? İşte kulislere sızan AK Parti temayül yoklaması sonuçları...

#1
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları an be an canlı olarak gördü. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatıracak. İşte temayül yoklamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde öne çıkan isimler...

#2
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda,  - Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? - Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?, - Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? - Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? - Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz? 

#3
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi. İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor. Muhalefetin yönetimindeki belediyeler için 3 aday önerisi istendi.

#4
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Genel başkan yardımcıları, MKYK, MYK üyeleri ve Milletvekillerinin tamamının 81 ilde görev aldığını belirten Mehmet Ali Yavuz, "Temayül yoklaması aday belirlemede bir ölçüt. Dün, temayülün son bulması ile tüm sonuçlar 16.00'da sitemde toplandı. Cumhurbaşkanımız da sonuçları 16.00 itibariyle gördü. Yaklaşık 150 bin kişi oy kullandı, Ankara'da da 5 bini aşkın teşkilat mensubu oyunu kullandı. Temayül yoklaması ile teşkilat mensupların görüşünü almış olduk" diye konuştu.

#5
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti’de temayül yoklamalarından çıkan sonuçlarla ilgili kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. Odatv'ye konuşan AK Parti İstanbul il yöneticisi, İstanbul'daki temayül yoklamasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk sırada yer aldığını söyledi.

#6
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Temayül yoklamasına göre AK Partinin İstanbul adaylığı için 3 isim öne çıkıyor: Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar... Tevfik Göksu, Adil Karaismailoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Ergün Turan, İsmet Yıldırım, Mehmet Sekmen gibi isimlerin Ekrem İmamoğlu'na göre oldukça düşük oyda kaldıkları belirtildi.

#7
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'la devam etme kararı aldı. AK Parti, son yerel seçimlerde Konya’da p,5 oy almıştı.

#8
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Tekirdağ’a sürpriz adaylar arasında Mustafa Şentop'un da adı geçiyor. TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop'un aday olup olmayacağı merak ediliyor. 

#9
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Ankara’daki temayül yoklamasından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi ilk sırada çıktı. 10 Temmuz 2018'den 2 Ağustos 2021'e kadar Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk'un adı temayül yoklamasında listeye girdi. 

#10
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Bursa temayülünde sürpriz isim Hasan Mısırcı oldu. Listenin ikinci sırasında ise Önder Matlı yer aldı. 

#11
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mazhar Yıldırımhan ve Muhammet Balta'nın adı geçiyor.

#12
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Ardahan'da birinci sırada yer alan isim Salih Topçu. Salih Topçu, BBP'den AK Parti'ye geçen ve bir dönem bakanlık da yapan BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonraki Genel Başkanı Yalçın Topçu'nun yeğeni.

#13
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

AK Parti'nin temayül yoklamasında İzmir'de ise Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve Hamza Dağ'ın adı geçiyor.

#14
Foto - AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Şanlıurfa için adı geçen isim ise Ahmet Kaplan. Temayül yoklamalarında Malatya'da Öznür Çalık'ın ismi bir adım önde çıkıyor. Kahramanmaraş'ta ise Mahir Ünal'ın ismi önde.

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