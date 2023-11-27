2023-11-27 15:24:28 AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar
AK Parti 81 ilde 150 bin civarındaki teşkilat üyesinin katılımıyla 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sırada kim çıktı? Sürpriz isimlerin öne çıktığı iller hangileri? Hangi belediye başkanları yeni dönemde tekrar aday gösterilecek? İşte kulislere sızan AK Parti temayül yoklaması sonuçları...