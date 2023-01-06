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Hayat-Aktüel
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AK Parti oylarıyla kabul edildi... CHP Ecevit'i sattı

2023-01-06 16:41:34
AK Parti oylarıyla kabul edildi... CHP Ecevit'i sattı

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nde ilçedeki bir caddeye eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ismi verildi. AK Partili üyelerin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen teklife, CHP’nin meclis üyeleri ret oyu verdi.

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Foto - AK Parti oylarıyla kabul edildi... CHP Ecevit'i sattı

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nde 2023 yılının oturumları tamamlandı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yönettiği ocak ayı birleşiminde gündemde yer alan 15 madde, iki oturumda görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçe sakinlerinden İsmet Ercan’ın, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in ilçede bulunan caddelerden birine isminin verilmesi yönündeki dilekçesi ele alındı. Komisyon raporu doğrultusunda Çiftlik Mahallesi 3070 Caddesi’nin isminin 'Bülent Ecevit Caddesi' olarak değiştirilmesi mecliste CHP’li üyelerin ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Bir diğer vatandaş talebi olan Barbaros Bulvarı üzerindeki köprünün adının Boraltan Köprüsü olarak değiştirilmesi ise oybirliğiyle kabul edildi. Meclis’te kapalı oylama ile yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliklerine Murat Elgin, Ayşe Ertuna, Fatih Yılmaz, Reşat Mengüverdi ve Abdurrahman Tutuğ seçildi. Bir diğer gündem maddesinde ise Çiftlikköy Belediye Spor Kulübü ve Sultaniye Spor Kulüplerine yardım yapılması konusu yer aldı. Meclis, 400 bin TL olarak gelen Çiftlikköy Belediyespor Kulübü’ne 420 bin TL, 80 bin TL olarak teklif edilen Sultaniyespor ise 100 bin TL nakdi yardım yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

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Foto - AK Parti oylarıyla kabul edildi... CHP Ecevit'i sattı

Çiftlikköy Belediyesi bünyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilgi İşlem Birimi’nin müdürlük olarak hizmet vermesi ve bununla ilgili yönetmeliğin kabulü ile ilgili talep de meclis tarafından oylanarak kabul edildi.

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