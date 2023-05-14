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AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

2023-05-14 10:13:47
AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

AK Parti Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. AK Parti milletvekili adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul AK Parti Milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti milletvekili adayları.

#1
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Partilerin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildikten sonra kesin adaylar da açıklandı. AK Parti seçimlere "Cumhur İttifakı" adı altında yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan olduğu Ankara, İzmir ve İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 28. Dönem AK Parti milletvekili aday listesi 2023…

#2
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#3
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#4
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#5
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#6
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#7
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#8
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#9
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#10
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#11
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#12
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

#13
Foto - AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?

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