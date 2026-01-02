Ak Parti çalışmalara başladı: 5 yıl hapis yatacaklar!

KURUMLARIN YAPISI DA ELDEN GEÇİRİLECEK Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yapısı ve faaliyetleri de tekrar gözden geçirilecek. Suçlara özgü denetim mekanizması ortaya konacak. Kurullardaki Aile, Sağlık gibi bakanlıklardan gelen psikolog, pedagog, psikiyatr ile diğer uzmanlıklar güçlendirilecek. Kurulların yetkileri de arttırılacak. Böylece bir hükümlünün, suç işlemekten gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa tekrar suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak.