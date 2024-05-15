2024-05-15 11:02:19 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’
BURSA’da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner’i (39) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner’in (30), olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner’e, ‘Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam’ diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.