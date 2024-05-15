Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

‘YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU’- Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner, duruşmalardaki ifadesinde, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, “Mehmet’e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu” dedi.