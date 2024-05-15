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Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

2024-05-15 11:02:19
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

BURSA’da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner’i (39) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner’in (30), olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner’e, ‘Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam’ diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

#1
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Olay, 27 Ocak 2023’te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl’ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl’deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi.

#2
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir’e gitti. Burada ailesini AVM’de bırakan Ergüner, Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner’e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

#3
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

‘YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU’- Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner, duruşmalardaki ifadesinde, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, “Mehmet’e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu” dedi.

#4
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

‘AĞABEYİMİN TEK GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM’- Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir’e geldiklerini söyleyen Adem Ergüner, parasını almak için de Bursa’ya gitmeye karar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Remzi ağabeyimi arayıp, büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. ‘Beni ilgilendirmez’ dedi. Mehmet Ergüner’e, ‘Bağ evinde buluşalım’ diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner’in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Vicdan azabı çekiyorum.”

#5
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEDE DİNLETİLDİ- Adem Ergüner’in, olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner’e, ‘Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam’ diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner’in, annesi Bedriye ile ağabeyleri Mehmet ve Remzi Ergüner’e karşı ‘Tasarlayarak üstsoyu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Fatma Ergüner’e karşı da ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

#6
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Kimseyi tasarlayarak öldürmediğini ve ağabeylerinin kendisine hakaret mesajı attığını öne sürerek, kontrolünü kaybettiğini söyleyen ve mütalaayı reddeden Adem Ergüner, tahliyesini istedi. Ergüner, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği rapor için ise “Çok şükür akıl sağlığım yerinde. Ben zaten deli değilim. O gün kontrolümü kaybettim” dedi.

#7
Foto - Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Sanık Adem Ergüner’in tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

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