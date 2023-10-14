577 km’ye varan menzili ile dikkat çeken ve İngiltere’de “Yılın Otomobili” seçilen 0 elektrikli MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları da; 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi olanağına ek, 40 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor. Zorlu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız kazanan MG4 modeline sahip olmak isteyen MG sahipleri ise, 80 bin TL’lik takas desteği avantajından faydalanabiliyor. MG4, Comfort donanımında 1.259.000 TL, Luxury donanımındaysa 1.459.000 TL’lik, tavsiye edilen takas indirimli fiyatlar ile satın alınabiliyor. MG, “Ailenize Yeni Bir MG Katın” ana fikri ile müşterilerine sunduğu ekim ayı kampanyası kapsamında, MG sahiplerine özel, anahtar teslim fiyatı üzerinden %3 indirim imkânı da sağlıyor. MG sahipleri, bu kampanyadan, araçlarını takasa vermeden faydalanabiliyor. MG, müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı da sunuyor.