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“Ailenize Yeni Bir MG Katın”

Otomotiv
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"Ailenize Yeni Bir MG Katın"

2023-10-14 16:10:08
“Ailenize Yeni Bir MG Katın”

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG, Ekim ayında ZS, MG4 ve HS modellerinde birbirinden avantajlı kredi ve takas desteği seçenekleri ile dikkat çekiyor.

#1
Foto - "Ailenize Yeni Bir MG Katın"

Özgün tasarımı, yüksek donanımları ve geniş yaşam alanıyla konfordan çok daha fazlasını sunan MG ZS modelinde; 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkânına ek, 1.5 litrelik T-GDI benzinli motor ve manuel şanzımanla eşleştirilen Comfort donanımlı versiyonda 40 bin TL, 1.0 T-GDI benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen Luxury Plus donanımında ise 80 bin TL’lik takas desteği sunuluyor. MG ZS modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları, Comfort donanımıyla 919.000 TL, Luxury Plus donanımıyla ise 1.119.000 TL olarak dikkat çekiyor.

#2
Foto - "Ailenize Yeni Bir MG Katın"

Euro NCAP’ten 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlamış, C segmentinin önde gelen modeli MG HS için ise hem Comfort hem Luxury donanım seviyelerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve %0,49 faizli krediye ek, 100 bin TL de takas desteği sunuluyor. MG HS Comfort 1.269.000 TL ve HS Luxury 1.399.000 TL takas indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.

#3
Foto - "Ailenize Yeni Bir MG Katın"

577 km’ye varan menzili ile dikkat çeken ve İngiltere’de “Yılın Otomobili” seçilen 0 elektrikli MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları da; 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi olanağına ek, 40 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor. Zorlu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız kazanan MG4 modeline sahip olmak isteyen MG sahipleri ise, 80 bin TL’lik takas desteği avantajından faydalanabiliyor. MG4, Comfort donanımında 1.259.000 TL, Luxury donanımındaysa 1.459.000 TL’lik, tavsiye edilen takas indirimli fiyatlar ile satın alınabiliyor. MG, “Ailenize Yeni Bir MG Katın” ana fikri ile müşterilerine sunduğu ekim ayı kampanyası kapsamında, MG sahiplerine özel, anahtar teslim fiyatı üzerinden %3 indirim imkânı da sağlıyor. MG sahipleri, bu kampanyadan, araçlarını takasa vermeden faydalanabiliyor. MG, müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı da sunuyor.

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