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Hayat-Aktüel
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Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

2023-08-31 18:41:13
Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

Yalova'nın Armutlu ilçesi Mecidiye köyündeki bir ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

#1
Foto - Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde Şükriye Çokyaşar'a ait ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı.

#2
Foto - Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

Yangına bölgeye sevk edilen Yalova Orman İşletme Müdürlüğü arasözlerinin yanı sıra Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

#3
Foto - Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

Yangını söndüren ekipler ardından da soğutma çalışması gerçekleştirdi.

#4
Foto - Ahır yangınında küçükbaş hayvanlar telef oldu

Yangın soncu ahırda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef olurken yapıda da maddi hasar meydana geldi.

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