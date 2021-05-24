Ağır silahlarla kaçtı! Üç ülke alarmda, Müslümanlar tetikte

Silahlarla Belçika'da kayıplara karışan aşırı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen asker hala aranıyor. 1 haftadır aranan Jürgen Conings için son olarak Interpol devreye girdi. Conings'in kanlı bir terör eylemi düzenlemesinden endişe duyuluyor. Firari askerin sınırı geçme ihtimaline karşı Hollanda ve Almanya'da asker ve polisler hazır tutuluyor. İki ülke de tehlikeli olduğu belirtilen askerin yol açabileceği tehditlerden kaygılı. Belçika polisi, anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve mühimmat ile firar eden aşırı sağcı asker Jürgen Conings'i halen bulamadı. 7 gündür aranan aşırı sağcı Conings dünyanın gündeminde. 46 yaşındaki Conings, görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve mühimmatlar çalarak firar etti. Conings'in Belçika'da virolog Marc Van Ranst ve ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Ranst ailesi de tehlikeli olması gerekçesiyle güvenli alana götürüldü.