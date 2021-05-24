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Dünya
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Ağır silahlarla kaçtı! Üç ülke alarmda, Müslümanlar tetikte

2021-05-24 18:21:00
Ağır silahlarla kaçtı! Üç ülke alarmda, Müslümanlar tetikte

Silahlarla Belçika'da kayıplara karışan aşırı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen asker hala aranıyor. 1 haftadır aranan Jürgen Conings için son olarak Interpol devreye girdi. Conings'in kanlı bir terör eylemi düzenlemesinden endişe duyuluyor. Firari askerin sınırı geçme ihtimaline karşı Hollanda ve Almanya'da asker ve polisler hazır tutuluyor. İki ülke de tehlikeli olduğu belirtilen askerin yol açabileceği tehditlerden kaygılı. Belçika polisi, anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve mühimmat ile firar eden aşırı sağcı asker Jürgen Conings'i halen bulamadı. 7 gündür aranan aşırı sağcı Conings dünyanın gündeminde. 46 yaşındaki Conings, görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve mühimmatlar çalarak firar etti. Conings'in Belçika'da virolog Marc Van Ranst ve ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Ranst ailesi de tehlikeli olması gerekçesiyle güvenli alana götürüldü.

#1
Foto - Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi, geniş çaplı arama başlatıldı. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş halde buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi ele geçirildi. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için ikaz edildi. Semt sakinleri olay karşısında panik ve endişe içerisinde olduklarını anlattı. Öte yandan Conings, ortadan kaybolmadan önce 2 mektup bıraktı. Ancak mektupların içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Aşırı sağcı askerin daha önce Belçika ordusunda Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde görev yaptığı biliniyor.

Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi, geniş çaplı arama başlatıldı. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş halde buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi ele geçirildi. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için ikaz edildi. Semt sakinleri olay karşısında panik ve endişe içerisinde olduklarını anlattı. Öte yandan Conings, ortadan kaybolmadan önce 2 mektup bıraktı. Ancak mektupların içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Aşırı sağcı askerin daha önce Belçika ordusunda Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde görev yaptığı biliniyor.

#2
Foto - Aşırı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen 46 yaşındaki asker için terör saldırısı düzenleyebileceği endişesi oluştu. Limburg kenti civarındaki camiler de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldı. Güvenlik güçleri bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı. Limburg kenti yakınlardaki okullar da kapatılmasa bile kapıları kilitli olarak eğitimlerine devam etti.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen 46 yaşındaki asker için terör saldırısı düzenleyebileceği endişesi oluştu. Limburg kenti civarındaki camiler de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldı. Güvenlik güçleri bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı. Limburg kenti yakınlardaki okullar da kapatılmasa bile kapıları kilitli olarak eğitimlerine devam etti.

#3
Foto - Jürgen Conings'in ağır silahlarla firar etmesinin ardından yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Aşı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen askerlerin Belçika ordusunda hala nasıl görev yapabildikleri sorusu tartışılıyor. Firardan sonra Conings'in aşırı sağ görüşleri nedeniyle Belçika'nın terör tehditlerini değerlendiren Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından

Jürgen Conings'in ağır silahlarla firar etmesinin ardından yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Aşı sağcı ve İslam karşıtlığıyla bilinen askerlerin Belçika ordusunda hala nasıl görev yapabildikleri sorusu tartışılıyor. Firardan sonra Conings'in aşırı sağ görüşleri nedeniyle Belçika'nın terör tehditlerini değerlendiren Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından "olası terör tehdidi" olarak gösterildiği ortaya çıktı. Belçika Savunma Bakanlığı ise bu tür askerlerin tespit edilip ortaya çıkarıldığını, tehdidin asgari düzeyde olduğunu açıkladı. Belçika Fedaral Savcılığı, arama çalışmalarının firari asker bulunana kadar süreceğini ifade etti.

#4
Foto - Firari askerin sınırı geçme ihtimaline karşı Hollanda ve Almanya'da asker ve polisler hazır tutuluyor. İki ülke de tehlikeli olduğu belirtilen askerin yol açabileceği tehditlerden endişeli. Yaklaşık 500 asker ve polisin yürüttüğü operasyonda Belçika makamları, Alman ve Hollandalı yetkililerle temas halinde. Günlerdir aranan aşırı sağcı asker için son hamle de Interpol'den geldi. Terör tehdidi oluşturan asker, Interpol'ün arananlar listesine girdi. Fotoğrafları ve bilgileri Interpol'ün internet sitesine yüklenen Conings'in silahlı ve tehlikeli olduğu belirtildi. Conings'in

Firari askerin sınırı geçme ihtimaline karşı Hollanda ve Almanya'da asker ve polisler hazır tutuluyor. İki ülke de tehlikeli olduğu belirtilen askerin yol açabileceği tehditlerden endişeli. Yaklaşık 500 asker ve polisin yürüttüğü operasyonda Belçika makamları, Alman ve Hollandalı yetkililerle temas halinde. Günlerdir aranan aşırı sağcı asker için son hamle de Interpol'den geldi. Terör tehdidi oluşturan asker, Interpol'ün arananlar listesine girdi. Fotoğrafları ve bilgileri Interpol'ün internet sitesine yüklenen Conings'in silahlı ve tehlikeli olduğu belirtildi. Conings'in "kişilere ve rejime terör saldırısı tehdidi" bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

#5
Foto - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de Conings hakkında uyarı yayımladı. Büyükelçiliğin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından bölgedeki Türk vatandaşları için mesaj paylaşıldı. Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmaları istendi. Büyükelçiliğin duyurusunda, vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunulan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de Conings hakkında uyarı yayımladı. Büyükelçiliğin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından bölgedeki Türk vatandaşları için mesaj paylaşıldı. Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmaları istendi. Büyükelçiliğin duyurusunda, vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunulan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi.

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