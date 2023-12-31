2023-12-31 14:09:05 Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı
Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu.
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Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu.
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu ilçede, bir süre önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Dondurucu soğuklar sebebiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt, meşe ve yabani meyve ağaçları kırağıyla kaplandı.
Karlı dağlar ve tepelerle bütünleşen ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.
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