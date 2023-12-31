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Yaşam
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Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

2023-12-31 14:09:05
Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu.

#1
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

#2
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu ilçede, bir süre önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

#3
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Dondurucu soğuklar sebebiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt, meşe ve yabani meyve ağaçları kırağıyla kaplandı.

#4
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Karlı dağlar ve tepelerle bütünleşen ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.

#5
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#6
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#7
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#8
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#9
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#10
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#11
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#12
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#13
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#14
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

#15
Foto - Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

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